Чем зарабатывали на жизнь обычные люди в Средние века

Вера Макарова

Жизнь большинства людей в Средневековье крутилась вокруг простого вопроса — как прокормить и одеть семью. Общество условно делили на три сословия: духовенство, знать и крестьянство, и это во многом определяло не только положение человека, но и то, чем он будет заниматься. И хотя Средневековье часто называют Тёмными временами, именно ремесленники и работяги держали всё на себе — вот их самые массовые профессии.

Сцена из рыночной жизни с участием мясников в Средние века. Фото.

Сцена из рыночной жизни с участием мясников в Средние века

Почему ремесленники были так важны в Средние века

По мере роста торговли и населения между сословиями появилась прослойка ремесленников — что-то вроде зарождающегося среднего класса. Мастера объединялись в цехи (гильдии), чтобы контролировать качество, цены на товары и защищать свои права.

Всё изменила Чёрная смерть середины XIV века. Население резко сократилось, рабочих рук стало не хватать — и спрос на крестьян и ремесленников взлетел. Как следствие, зарплаты и условия жизни выросли, а привычная сословная иерархия дала трещину.

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Мясник и пекарь: те, кто кормил всех подряд

Мясник в Средние века разделывал и упаковывал туши — в основном для зажиточных горожан. Это одно из первых официальных ремёсел, и уже тогда мясники обязаны были держать лавки в чистоте и дезинфицировать их, чтобы не разносить болезни — примерно как сегодня.

Пекарь снабжал хлебом все сословия сразу. Работа была тяжёлой физически: мешки муки, тесто, которое замешивали руками огромными партиями, и раскалённые кирпичные печи — хотя химия хлеба и дрожжей с тех пор не изменилась. Домашние печи были далеко не у всех, поэтому пекарь часто оставался единственным источником хлеба на весь город. Среди основных хлебных злаков были ячмень, пшеница и рожь.

Один любопытный факт: в мае 1415 года король Англии Генрих V приказал пекарям Саутгемптона и Винчестера заготовить провизию для тысяч солдат, отправлявшихся вторгаться во Францию.

Каменотёс и ткач: ремёсла, что дожили до наших дней

Кажется, что каменотёс — профессия сугубо средневековая, но она существует и сегодня. Тогда эти мастера вырезали каменные блоки для мостов, замков, надгробий и грандиозных готических соборов. Многие начинали юными подмастерьями и всю жизнь колесили туда, где нужны были их руки.

Следы работы разных мастеров сохранились на знаменитых объектах вроде Вестминстерского аббатства и хоров соборов Линкольна и Или. Правило было простым: чем сложнее резьба, тем выше плата.

Чем тоньше была резьба, тем больше зарабатывал каменотёс

Чем тоньше была резьба, тем больше зарабатывал каменотёс

Без ткачей люди попросту ходили бы голыми. Нить пряли, а затем ткали полотно на станке и пускали на всё — от пальто и белья до одеял и гобеленов. Новички работали с шерстью и льном, а мастера — с роскошным шёлком для знати. Что необычно для той эпохи, ткачами могли быть и мужчины, и женщины.

Виноделие без единого чана из нержавейки

Винодел в Средневековье делал всё сам: ухаживал за почвой, подрезал лозу и срезал грозди большим серпом. А сок из винограда нередко выжимали ногами в деревянных чанах. Такая традиция позднее особенно прочно сохранилась в Португалии.

Большие хозяйства пользовались механическим корзинным прессом — это был самый распространённый способ отжима в ту эпоху. Брожение запускали дикие дрожжи, а дозревало вино в дубовых бочках. Многие винодельни используют дуб и сегодня, чтобы смягчить вкус и добавить аромата. До наших дней дошло даже вино возрастом около 1700 лет.

Рыбак и фермер: жизнь, где всё держалось на своих руках

Средневековая рыбалка обходилась без лодок с сонарами и удобных удочек. Рыбаки забрасывали огромные сети и лески с сотнями крючков в реки, озёра и моря, строили каменные ловушки и плели гигантские корзины. Крупную рыбу на мелководье били острогой, а к такой работе нередко привлекали даже детей с ранних лет.

Рыбаки обычно были крестьянами и хватались за несколько работ сразу. Они платили феодальные повинности: рыбу для лордов, монастырей и королей полагалось доставлять свежей или засоленной и высушенной — особенно к церковным праздникам.

Средневековые рыбаки забрасывали огромные сети вручную

Средневековые рыбаки забрасывали огромные сети вручную

Фермеры — а это было большинство крестьян — по сути занимались тем же, что и земледельцы сегодня, только другими инструментами. Они пахали поля железным плугом, который тянули волы, пололи сорняки руками (никакой химии), собирали урожай, забивали скот, заготавливали дрова и без конца чинили хозяйство.

Почему многие из этих ремёсел живы до сих пор

Самое интересное — эти профессии никуда не исчезли. Мясники, пекари, ткачи, виноделы и рыбаки работают и сегодня, просто с новыми технологиями и совсем другими объёмами. Мясное дело почти задавили фабрики и супермаркеты, но в последние годы мясники снова в цене: людям важно точно знать, откуда их мясо. И эти профессии не исключение: некоторые старинные профессии до сих пор живы в разных уголках Европы.

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