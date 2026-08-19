Чем зарабатывали на жизнь обычные люди в Средние века

Жизнь большинства людей в Средневековье крутилась вокруг простого вопроса — как прокормить и одеть семью. Общество условно делили на три сословия: духовенство, знать и крестьянство, и это во многом определяло не только положение человека, но и то, чем он будет заниматься. И хотя Средневековье часто называют Тёмными временами, именно ремесленники и работяги держали всё на себе — вот их самые массовые профессии.

Почему ремесленники были так важны в Средние века

По мере роста торговли и населения между сословиями появилась прослойка ремесленников — что-то вроде зарождающегося среднего класса. Мастера объединялись в цехи (гильдии), чтобы контролировать качество, цены на товары и защищать свои права.

Всё изменила Чёрная смерть середины XIV века. Население резко сократилось, рабочих рук стало не хватать — и спрос на крестьян и ремесленников взлетел. Как следствие, зарплаты и условия жизни выросли, а привычная сословная иерархия дала трещину.

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Мясник и пекарь: те, кто кормил всех подряд

Мясник в Средние века разделывал и упаковывал туши — в основном для зажиточных горожан. Это одно из первых официальных ремёсел, и уже тогда мясники обязаны были держать лавки в чистоте и дезинфицировать их, чтобы не разносить болезни — примерно как сегодня.

Пекарь снабжал хлебом все сословия сразу. Работа была тяжёлой физически: мешки муки, тесто, которое замешивали руками огромными партиями, и раскалённые кирпичные печи — хотя химия хлеба и дрожжей с тех пор не изменилась. Домашние печи были далеко не у всех, поэтому пекарь часто оставался единственным источником хлеба на весь город. Среди основных хлебных злаков были ячмень, пшеница и рожь.

Один любопытный факт: в мае 1415 года король Англии Генрих V приказал пекарям Саутгемптона и Винчестера заготовить провизию для тысяч солдат, отправлявшихся вторгаться во Францию.

Каменотёс и ткач: ремёсла, что дожили до наших дней

Кажется, что каменотёс — профессия сугубо средневековая, но она существует и сегодня. Тогда эти мастера вырезали каменные блоки для мостов, замков, надгробий и грандиозных готических соборов. Многие начинали юными подмастерьями и всю жизнь колесили туда, где нужны были их руки.

Следы работы разных мастеров сохранились на знаменитых объектах вроде Вестминстерского аббатства и хоров соборов Линкольна и Или. Правило было простым: чем сложнее резьба, тем выше плата.

Без ткачей люди попросту ходили бы голыми. Нить пряли, а затем ткали полотно на станке и пускали на всё — от пальто и белья до одеял и гобеленов. Новички работали с шерстью и льном, а мастера — с роскошным шёлком для знати. Что необычно для той эпохи, ткачами могли быть и мужчины, и женщины.

Виноделие без единого чана из нержавейки

Винодел в Средневековье делал всё сам: ухаживал за почвой, подрезал лозу и срезал грозди большим серпом. А сок из винограда нередко выжимали ногами в деревянных чанах. Такая традиция позднее особенно прочно сохранилась в Португалии.

Большие хозяйства пользовались механическим корзинным прессом — это был самый распространённый способ отжима в ту эпоху. Брожение запускали дикие дрожжи, а дозревало вино в дубовых бочках. Многие винодельни используют дуб и сегодня, чтобы смягчить вкус и добавить аромата. До наших дней дошло даже вино возрастом около 1700 лет.

Рыбак и фермер: жизнь, где всё держалось на своих руках

Средневековая рыбалка обходилась без лодок с сонарами и удобных удочек. Рыбаки забрасывали огромные сети и лески с сотнями крючков в реки, озёра и моря, строили каменные ловушки и плели гигантские корзины. Крупную рыбу на мелководье били острогой, а к такой работе нередко привлекали даже детей с ранних лет.

Рыбаки обычно были крестьянами и хватались за несколько работ сразу. Они платили феодальные повинности: рыбу для лордов, монастырей и королей полагалось доставлять свежей или засоленной и высушенной — особенно к церковным праздникам.

Фермеры — а это было большинство крестьян — по сути занимались тем же, что и земледельцы сегодня, только другими инструментами. Они пахали поля железным плугом, который тянули волы, пололи сорняки руками (никакой химии), собирали урожай, забивали скот, заготавливали дрова и без конца чинили хозяйство.

Почему многие из этих ремёсел живы до сих пор

Самое интересное — эти профессии никуда не исчезли. Мясники, пекари, ткачи, виноделы и рыбаки работают и сегодня, просто с новыми технологиями и совсем другими объёмами. Мясное дело почти задавили фабрики и супермаркеты, но в последние годы мясники снова в цене: людям важно точно знать, откуда их мясо. И эти профессии не исключение: некоторые старинные профессии до сих пор живы в разных уголках Европы.