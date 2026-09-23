Сколько слюны человек производит за всю жизнь — цифра выглядит нереальной

Слюна вырабатывается у нас во рту постоянно, но мы этого почти не замечаем. За сутки набегает примерно литр, и этот объем помогает защищать зубы от кариеса. За год вырабатываются уже сотни литров. А если посчитать за всю жизнь, получится объем, который трудно представить. Точные цифры зависят от возраста, питания, здоровья и привычек. Ученые пытались подсчитать, и результаты оказались неожиданными.

Источники слюны во рту и ее польза

Основную работу по увлажнению полости рта выполняют три пары крупных слюнных желез:

околоушные;

поднижнечелюстные;

подъязычные.

Кроме них, на слизистой расположено множество мелких желез, и все они трудятся практически без остановок. В норме эта жидкость на 99–99,5% состоит из воды, но оставшаяся доля содержит ферменты, белки и важные минералы.

Именно этот небольшой процент делает слюну незаменимой. Слюна смачивает пищу для комфортного глотания и сразу начинает процесс переваривания. Она нейтрализует разрушительные кислоты, которые выделяют бактерии после еды, и поставляет минералы для укрепления эмали. При снижении выработки слюны резко возрастает риск появления кариеса и воспаления десен.

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Дневная норма зависит от активности

В медицинской литературе нет строгой константы для каждого человека. Специалисты указывают, что в сутки у здорового взрослого образуется от 0,5 до 1,5 литра жидкости.

Процесс протекает неравномерно и зависит от действий человека. За день вне приемов пищи железы выделяют 300–500 мл нестимулированной слюны со скоростью до половины миллилитра в минуту. Стоит только почувствовать запах еды или начать жевать, как скорость возрастает до 1,5–2 мл в минуту.

А вот ночью производство почти замирает. Во время сна показатель падает ниже 0,05 мл в минуту, из-за чего мы часто просыпаемся с ощущением сухости во рту. Выходит, что основной объем вырабатывается именно в период бодрствования.

Объемы слюны за десятилетия

Для наглядных расчетов можно использовать усредненную оценку в один литр в день. За один год при таком темпе организм произведет около 365 литров слюны, за десять лет — примерно 3650 литров.

Если сохранить тот же условный темп в течение 75 лет, получится 27 375 литров. За 80 лет объем увеличится примерно до 29 200 литров. В реальной жизни значения будут отличаться, потому что выработка слюны меняется с возрастом, состоянием здоровья, питанием и приемом лекарств.

В метрической системе 27 375 литров — это примерно 27,4 кубического метра. Такой объем жидкости можно сравнить с содержимым небольшой комнаты.

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Куда исчезает слюна изо рта

Возникает логичный вопрос о том, как организм справляется с таким постоянным потоком. Ответ прост: мы незаметно проглатываем практически весь этот объем.

В течение суток человек совершает около 600 глотательных движений. Значительная их часть происходит совершенно бессознательно. Жидкость отправляется в желудочно-кишечный тракт, где содержащаяся в ней вода заново всасывается в кровь.

Поэтому ежедневная выработка литра секрета не приводит к обезвоживанию. Вода постоянно циркулирует внутри тела, выполняя транспортную и защитную функции, а мы даже не замечаем перекачивания этих резервуаров.

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Итоговые подсчеты с учетом погрешностей

Конечно, нельзя утверждать, что каждый человек за 75 лет произведет ровно 27 375 литров слюны. Один литр в сутки — лишь удобное усредненное значение, тогда как нормальный суточный объем может заметно отличаться.

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Если использовать диапазон от 0,5 до 1,5 литра в сутки, то за 75 лет получится примерно от 13,7 до 41 тысячи литров. Поэтому для простого понимания масштаба корректнее говорить, что за жизнь человеческий организм способен произвести десятки тысяч литров слюны.