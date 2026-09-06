POCO F9 Pro и F9 Ultra уже продаются. Цены удивляют сильнее характеристик

1 сентября POCO показала сразу два флагмана — F9 Pro и F9 Ultra. Оба работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5, получили 185-герцовые AMOLED-экраны, камеру на 200 Мп и здоровенные батареи, так что серия резко прибавила в мощности. О том, что новинка потянет игры в 185 FPS, писали еще до анонса, и теперь это официально. Собрал все характеристики обеих моделей, актуальные цены с купоном на AliExpress и заодно разобрался, какую версию есть смысл брать.

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POCO F9 Pro: флагман без переплаты

F9 Pro — это младшая, но совсем не урезанная версия. Если коротко объяснять, чем именно отличаются два флагмана, то Pro сделали компактнее и дешевле, а часть козырей вроде перископа и сабвуфера отдали старшей модели. Начинка при этом все равно топовая.

Спереди — 6.59-дюймовый AMOLED POCO HyperRGB с частотой 185 Гц. Яркость — до 4500 нит на четверти экрана и до 10 000 нит в пике, так что на солнце дисплей не слепнет. Сверху лежит защитное стекло Gorilla Glass 7i, а отпечаток считывает ультразвуковой сканер прямо под дисплеем.

За скорость отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5 по 3-нанометровому техпроцессу, ему помогает отдельный графический чип VisionBoost D8 на 12 нм для подрисовки кадров. Связка из двух чипов вытягивает игры в 185 кадров/с больше чем в двадцати проектах — то, ради чего серию F вообще покупают. Памяти тут 12 ГБ LPDDR5X и 256 или 512 ГБ по стандарту UFS 4.1, система свежая — Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Главный модуль — камера на 200 Мп с оптической стабилизацией. Рядом стоит 50-мегапиксельный плавающий телевик с 2.5-кратным зумом и поддержкой макро, а также сверхширокоугольник на 8 Мп. Фронталка — 32 Мп, обе камеры пишут видео вплоть до 8K.

Батарею поставили силикон-карбоновую на 6330 мА·ч. Заряжается быстро: 100 Вт по проводу и еще 50 Вт без провода. Есть стереодинамики с настройкой от Bose, защита от воды и пыли по стандарту IP68 и вес всего 206 граммов. Отдельно радует расцветка Aurora Green со светящейся задней панелью, которая реагирует на свет.

Сейчас POCO F9 Pro в базовой версии 12/256 ГБ отдают с купоном за 53 500 ₽. Купон подставляется автоматически в корзине, так что дополнительно ничего искать не нужно — достаточно открыть карточку смартфона на AliExpress и оформить заказ.

Купить POCO F9 Pro на AliExpress

Если не хотите связываться с AliExpress или просто привыкли к другим площадкам, то вот вам Ozon. Доставка по России тут обычно шустрее, а оплата картой любого российского банка проходит без лишних танцев. Аппарат при этом тот же самый, глобальная версия с русским языком, так что можно спокойно заказать POCO F9 Pro на Ozon.

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POCO F9 Ultra: максимум по всем фронтам

F9 Ultra — это тот же POCO, только с прицелом на максимум. Формально это самая дорогая модель линейки, но цены на POCO заметно упали, и разрыв с Pro получился не таким страшным. За доплату здесь дают экран покрупнее, батарею побольше и куда более серьезную камеру.

Дисплей вырос до 6.9 дюйма, разрешение — 2608 на 1200 точек, тип панели и частота те же: POCO HyperRGB AMOLED на 185 Гц. Яркость такая же — до 4500 нит на четверти экрана и до 10 000 нит в пике. Вокруг блока камер добавили светодиодное кольцо, которое подмигивает на уведомления.

Внутри — Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno и тем же сопроцессором VisionBoost D8. В AnTuTu аппарат набирает больше 4,1 миллиона баллов, это один из самых высоких результатов на рынке. Игры так же идут в 185 FPS, только запас мощности тут еще больше. Оперативки — до 16 ГБ, а накопитель можно взять вплоть до 1 ТБ по UFS 4.1.

Камеры тут интереснее, чем у Pro. Основной сенсор такой же на 200 Мп с оптикой, но телевик заменили на перископ с 5-кратным зумом — он тянет 10-кратное приближение без потери качества и до 20-кратного с помощью нейросетей. Сверхширик подтянули до 50 Мп, фронталка осталась на 32 Мп.

Батарея — силикон-карбоновая на 8050 мА·ч, и это при толщине корпуса меньше 9 мм. Зарядка такая же: 100 Вт по кабелю и 50 Вт по воздуху. Звук серьезнее, чем у младшей модели: тут система 2.1 с двумя динамиками и отдельным сабвуфером, тоже с настройкой Bose. Защита IP68 на месте, весит аппарат 235 граммов, цвета — черный и Dark Cherry.

Базовую версию POCO F9 Ultra на 12/256 ГБ сейчас продают с купоном за 58 530 ₽. Разница с Pro — чуть больше пяти тысяч, и купон, как и у младшей модели, сам применяется в корзине на странице товара на AliExpress.

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Какой POCO выбрать в 2026 году

Обе модели построены на одном железе и одинаково быстрые, так что выбор сводится к размеру, камере и деньгам. Pro — это компактный (насколько это слово применимо к 6.59 дюйма) и легкий аппарат за меньшие деньги. Ultra — большой, тяжелее на 30 граммов и заметно сильнее в съемке.

Ключевая разница — в оптике и автономности. У Ultra перископ с пятикратным зумом и полноценный 50-мегапиксельный сверхширик, у Pro — более скромный 2.5-кратный телевик и восьмимегапиксельный модуль. Плюс у старшей версии батарея на 8050 мА·ч против 6330 мА·ч и звук 2.1 с сабвуфером против обычного стерео.

Если берете телефон надолго, много снимаете и хотите запас батареи на два дня, доплата ради камеры и батареи оправдана — ваш вариант Ultra. Если важнее компактность, вес и цена, а зум с гигантским экраном не в приоритете, F9 Pro закрывает те же задачи и стоит дешевле. Лично я бы взял Pro: разница в характеристиках есть, но в повседневных сценариях она чувствуется реже, чем разница в цене.