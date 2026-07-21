5 редких профессий в Италии, которыми занимаются до сих пор

Знаю, среди наших читателей есть те, кто любит Италию. Обычно её представляют страной больших музеев, моды и знаменитой кухни. Но в небольших городах Калабрии и Базиликаты есть другая Италия, где старинные профессии не исчезли, а по-прежнему остаются частью обычной жизни. Здесь можно встретить хранителя замка, плетельщиков корзин и верёвок, скульптора и мастера по отжиму оливкового масла. Некоторые из этих занятий не менее неожиданны, чем другие редкие профессии мира.

Почему редкие профессии сохранились на юге Италии

Калабрия расположена на юге Апеннинского полуострова — в той его части, которую обычно называют носком итальянского «сапога». Небольшие города и деревни региона живут гораздо медленнее Рима или Милана, а местные семьи продолжают заниматься ремёслами, которым их учили родители, бабушки и дедушки.

Эти ремёсла сохраняют не только ради изготовления полезных вещей. Для местных жителей это ещё и способ поддерживать связь между поколениями, помнить историю своей местности и собираться за общей работой. Пока знания передают дальше, ремесло остаётся живым, а не превращается в музейный экспонат.

Некоторые мастера проводят занятия для путешественников. Гости могут попробовать подоить козу, сделать сыр, сплести корзину или обработать камень. Здесь навык передают на практике: сначала человек наблюдает за мастером, а затем повторяет его движения своими руками.

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Хранитель старинного замка в Калабрии

Ольга присматривает за замком Фьюцци, расположенным среди холмов рядом с городом Прая-а-Маре. При словах «хранитель замка» легко представить молчаливого сторожа с огромной связкой ключей, но её работа устроена иначе. Хранитель рассказывает историю замка и объясняет, почему это место важно для жителей региона.

Пока у замка есть человек, который знает его прошлое, старые стены не превращаются в безмолвную декорацию — ту самую, которой кажутся многие заброшенные замки мира. История продолжает жить в рассказах, воспоминаниях и личной связи хранителя с этим местом.

Плетельщик корзин, который работает вручную с 12 лет

В городе Вербикаро живёт Антонио, который вручную плетёт корзины с 12 лет. Он проводит занятия для путешественников, в том числе на берегу моря. Участники быстро понимают, сколько терпения и точных движений требует вещь.

Сегодня ручное плетение корзин по-прежнему требует сосредоточенности и множества одинаковых движений. Антонио надеется, что его творческое и созерцательное ремесло не исчезнет вместе с поколением нынешних мастеров.

Скульптор, создавший парк из 2000 каменных фигур

В городе Майера работает скульптор Франко. В созданном им парке находится около 2000 каменных скульптур, посвящённых искусству, духовности и человеческим переживаниям. Среди наиболее известных работ упоминается серия, изображающая Крестный путь.

Работа Франко продолжает давнюю итальянскую традицию. Каменные и бронзовые произведения переживают своих создателей на тысячи лет — недавно археологи обнаружили целое хранилище древних статуй в Италии. Сам Франко разрешает путешественникам не только рассматривать готовые работы, но и пробовать создавать собственные. Камень не прощает спешки: каждый удар инструмента оставляет след, который уже нельзя отменить кнопкой.

Мастерицы, которые плетут верёвки из дикой травы

Мония, Ида и Кармела из города Лаурия в Базиликате занимаются либбани — традиционным плетением верёвок из дикой средиземноморской травы. Растительное сырьё обрабатывают, скручивают и вручную соединяют в длинные прочные жгуты.

Верёвки либбани делают из травы, растущей в окрестностях. Поэтому мастеру нужно не только уметь плести, но и знать, какое растение выбрать, когда его собирать и как подготовить. О древности такого навыка напоминают найденные археологами изделия из растительных волокон: люди умели скручивать и переплетать их ещё в конце ледникового периода.

За плетением можно разговаривать, обмениваться новостями и одновременно следить за движением рук. Мония, Ида и Кармела приглашают гостей присоединиться, чтобы человек унёс с собой не только готовую верёвку, но и понимание того, как она сделана.

Мастер семейной маслобойни в Калабрии

В Бельведере-Мариттимо Сальваторе управляет маслобойней Frantoio Carrozzino вместе с женой и братьями. Он показывает древние техники традиционного отжима и весь процесс производства: от сбора урожая в оливковых рощах до помола и дегустации готового масла.

Здесь масло делают всей семьёй, совмещая работу на земле, управление оборудованием и знания, полученные от старших. Особенно ценится масло первого холодного отжима, полезные свойства которого продолжают изучать учёные. Вместе с техникой из поколения в поколение передаются способы оценивать аромат, горечь и вкус готового продукта.

Почему редкие профессии Италии ещё не исчезли

Эти занятия объединяет не возраст инструментов, а способ передачи знаний. Навык сохраняется, пока есть человек, способный показать движения, объяснить порядок работы и дать другому попробовать самому.

Никто не может гарантировать, что все ремёсла сохранятся в будущем. А пока это конкретные живые примеры со своей историей и самобытностью. Если будете в тех краях, обязательно загляните и попробуйте себя в этих редких итальянских профессиях — вдруг это то, что вы искали всю свою жизнь.