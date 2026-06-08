Какие профессии будут нужны всегда: искусственный интеллект здесь бессилен

Нейросети уже умеют составлять письма, писать код, планировать наш день, и многие всерьёз и не без основательно боятся, что скоро останутся без работы. Но у искусственного интеллекта есть слабое место, и это реальный, физический мир. Самые защищённые от автоматизации профессии объединяет одно: в них нужно смотреть живому человеку в глаза и работать руками.

Какая профессия считается самой защищённой от искусственного интеллекта

Американская площадка GoTu оценила 30 профессий по нескольким признакам — насколько их можно автоматизировать, сколько в них вакансий и как легко найти стабильную работу. Но главным фактором оказалось живое человеческое общение. Чем больше работа требует контакта лицом к лицу, тем сложнее заменить человека программой.

Самой надёжной профессией в исследовании назвали физиотерапевта — специалиста, который помогает восстанавливаться после травм и операций. Риск, что его заменит техника, всего 10% — самый низкий показатель во всём списке. А уровень безработицы в этой сфере — крошечные 0,6%.

Логика простая: физический контакт невозможно скачать. А ведь обычные прикосновения так важны для здоровья. Чат-бот легко выдаст список упражнений для реабилитации, но он не проведёт повреждённое колено через тест на подвижность, не подхватит человека, если тот споткнётся, и не промассирует мышцу руками. Поэтому работа физиотерапевта остаётся упрямо человеческой.

10 профессий с минимальным риском автоматизации, которые ИИ не сможет заменить

Остальные позиции рейтинга говорят об одном и том же. Если ваша работа связана с непредсказуемой обстановкой, ручным трудом или человеческими кризисами — вы в безопасной зоне.

В верхней части списка ожидаемо оказались хирурги, стоматологи и психологи. И это логично: несмотря на то, что ИИ знает больше врачей, он не скажет вам уверенный и точный диагноз, не проведёт операцию. Но дело не только в больницах.

В рейтинг попали и строительные прорабы, так как программа не сможет физически управлять хаосом на стройке или спорить с поставщиком бетона. Да, роботов уже учат работать на настоящих производствах, но стройка всё ещё слишком непредсказуема. А полицейские держат уровень безработицы в 0,0%, потому что реальные ЧП требуют интуиции, которую код пока не повторяет.

Вот как выглядит десятка самых стабильных профессий с риском автоматизации и уровнем безработицы:

Физиотерапевты — риск замены 10%, безработица 0,6% Хирурги — 10%, 0,2% Стоматологи — 8%, 0,9% Строительные прорабы — 13%, 1,8% Полицейские, оперуполномоченные, следователи — 13%, 0,0% Психологи — 20%, 0,3% Специалисты по информационной безопасности — 53%, 2,1% Стоматологи-гигиенисты — 39%, 0,4% Социальные работники — 12%, 2,1% Юристы — 31%, 0,8%

Интересно, что у некоторых профессий из списка риск автоматизации высокий — например, у специалистов по кибербезопасности он целых 53%. Но спрос на них растёт так быстро, что риск автоматизации пока не выглядит главной проблемой: за 10 лет число рабочих мест в этой сфере выросло на 29%, а специалистов всё равно не хватает на все задачи, особенно теперь, когда появляются даже компьютерные вирусы с ИИ.

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Что делает профессию устойчивой к ИИ

Защищённость от искусственного интеллекта — это не про то, чтобы спрятаться от экрана. Наоборот, это про умение делать то, в чём программы пока безнадёжны. Обычно это сочетание трёх вещей:

годы узкого образования и опыта, которые нельзя просто загрузить в систему,

работа руками в реальном мире, где всё непредсказуемо,

живое общение и человеческое участие в трудный момент.

Сюда же относится даже обычная болтовня ни о чём. Многие делают вид, что не любят разговоры о погоде, но именно эта непринуждённая беседа добавляет человечности в тяжёлые ситуации, будь то допрос в полиции или серьёзная медицинская процедура.

Ответственность за решения и ошибки: почему ИИ не может полностью заменить врача или юриста

Есть ещё один фактор, о котором редко думают — ответственность. Программа легко найдёт нужный документ или отметит угрозу в системе, но она не может взять вину на себя, когда что-то идёт не так.

Когда на кону жизнь, здоровье или юридически значимое решение, алгоритм нельзя привлечь к ответу. Нельзя подать в суд на нейросеть. Поэтому обществу всегда будет нужен живой человек, который поставит подпись и возьмёт на себя финальную ответственность.

Чем больше в работе настоящего, физического и человеческого, тем спокойнее можно смотреть на развитие технологий. ИИ хорошо берёт на себя экранную рутину, но работа руками, человеческое участие и ответственность за итог пока остаются за нами — и опыт компаний, которые уже пытались заменить людей нейросетями, это хорошо показывает.