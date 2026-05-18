Как место жительства влияет на биологический возраст и молекулярный портрет человека

Место, где вы живете, может ускорять или замедлять старение вашего организма. Международная команда ученых впервые провела детальный молекулярный анализ более 300 здоровых людей с трех континентов. Выяснилось, что география и этническое происхождение вместе складываются в уникальный биологический портрет каждого из нас. Кажется, жители японского острова Окинава неспроста живут до 100 лет.

Что такое биологический возраст и как его узнать

Все знают свой возраст по паспорту, но он мало что говорит о реальном состоянии организма. Два человека в 50 лет могут выглядеть и чувствовать себя совершенно по-разному: у одного сосуды и клетки как у 40-летнего, а у другого — как у 60-летнего. Именно эту разницу и отражает понятие биологического возраста — показателя того, насколько изношены клетки и ткани на молекулярном уровне.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Узнать биологический возраст можно по набору молекулярных маркеров: белков, метаболитов, состояния ДНК. И новое исследование, опубликованное в журнале Cell 14 мая 2026 года, показало, что этот показатель зависит не только от генов и образа жизни, но и от того, где именно человек живет.

Как ученые создали полный биохимический паспорт человека

Исследователи использовали подход под названием мультиомика — это когда у одного человека одновременно анализируют десятки тысяч молекул: гены, белки, жиры, метаболиты, бактерии кишечника и даже следы перенесенных инфекций. Представьте себе полный биохимический паспорт человека, в котором записано буквально все, что можно измерить в крови, моче и кишечнике.

Если хотите обсудить новость с другими читателями, заходите в наш Telegram-чат!

В работе участвовали 322 здоровых добровольца европейского, восточноазиатского и южноазиатского происхождения, живущих в Азии, Европе и Северной Америке. Замысел был хитрый: среди участников нашлись люди одной этнической группы, но с разных континентов. Именно это и позволило развести влияние генов и влияние среды, а ведь раньше так сделать не получалось.

Отличия людей на молекулярном уровне

Первый важный результат: этническое происхождение оставляет устойчивый молекулярный след, который не исчезает при переезде. У участников южноазиатского происхождения обнаружились более высокие уровни антител к патогенам, что указывает на большую историю контакта с инфекциями. У людей с европейскими корнями — более разнообразная кишечная микрофлора и повышенные уровни метаболитов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эти закономерности сохранялись вне зависимости от того, где человек жил — в Европе, Азии или Америке. Это говорит о мощном генетическом компоненте, который формирует базовую молекулярную идентичность человека.

Переезд на другой континент меняет скорость старения

Второй, и самый неожиданный результат касается биологического возраста. Оказалось, что место проживания влияет на то, насколько быстро стареет организм, и этот эффект зависит от этнического происхождения.

Восточные азиаты, живущие за пределами Азии, оказались биологически старше тех, кто остался на родном континенте. А с европейцами картина обратная: те, кто перебрался за пределы Европы, главным образом в США и Канаду, биологически выглядели моложе сверстников, оставшихся дома.

Переезд в другую среду с иным климатом, питанием, экологией и ритмом жизни, по-разному подкручивает молекулярные механизмы старения у людей с разной генетикой. Конкретные механизмы пока не установлены, но исследователи предполагают, что ключевую роль играют диета, микробиом и факторы окружающей среды.

При этом учёные подчеркивают, что речь идет о предварительных результатах и корреляциях, а не о доказанных причинно-следственных связях. Однако масштаб и глубина анализа делают эти данные по-настоящему значимыми.

Связь кишечных бактерий с клеточным старением

Отдельная находка исследования — впервые обнаруженная молекулярная связь между геном теломеразы (фермента, который защищает концы хромосом и тормозит старение клеток), кишечной бактерией Oscillospiraceae UCG-002 и липидной молекулой сфингомиелином.

Проще говоря, ученые нашли цепочку из трех звеньев: кишечный микроб, жировая молекула и ген старения. Эта связь может означать, что бактерии кишечника способны опосредованно влиять на то, как быстро стареют наши клетки. Это пока гипотеза, но она открывает совершенно новое направление для изучения — ведь состав кишечной микрофлоры зависит от диеты, а диета напрямую связана с местом жизни.

Если связь подтвердится, то окажется, что ученые нашли способ обратить старение мозга. И это далеко не единственное перспективное направление, и работа с микробиомом может стать ещё одним ключом к управлению возрастом.

Как новое открытие меняет подход к медицине

Практический вывод тут один: единой медицины «для всех» быть не может. Нормы анализов, риски болезней, реакция на лекарства — все это завязано на сочетание генетики и среды. То, что для европейца в Европе считается нормой, у выходца из Азии в Северной Америке может оказаться поводом насторожиться. И наоборот.

Все данные исследования выложены в открытый доступ, чтобы другие ученые и врачи могли пользоваться ими для более точной диагностики и профилактики. По сути, это шаг к персонализированной медицине, когда лечение подбирают под конкретного человека с оглядкой на его происхождение и условия жизни.

Чтобы оставаться в курсе новых научных открытий, подпишитесь на наш канал в MAX. Нас уже более 1000 человек!

Для каждого из нас это исследование — напоминание, что старение не прошито в генах раз и навсегда. Среда вокруг, тарелка на столе, микробы в кишечнике — все это так или иначе сказывается на том, как быстро изнашивается организм. А значит, рычагов влияния на собственное здоровье у нас больше, чем кажется.