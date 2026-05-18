Как место жительства влияет на биологический возраст и молекулярный портрет человека

Рамис Ганиев

Место, где вы живете, может ускорять или замедлять старение вашего организма. Международная команда ученых впервые провела детальный молекулярный анализ более 300 здоровых людей с трех континентов. Выяснилось, что география и этническое происхождение вместе складываются в уникальный биологический портрет каждого из нас. Кажется, жители японского острова Окинава неспроста живут до 100 лет.

Исследование показало, что место жительства сильно влияет на биологический возраст человека

Что такое биологический возраст и как его узнать

Все знают свой возраст по паспорту, но он мало что говорит о реальном состоянии организма. Два человека в 50 лет могут выглядеть и чувствовать себя совершенно по-разному: у одного сосуды и клетки как у 40-летнего, а у другого — как у 60-летнего. Именно эту разницу и отражает понятие биологического возраста — показателя того, насколько изношены клетки и ткани на молекулярном уровне.

Узнать биологический возраст можно по набору молекулярных маркеров: белков, метаболитов, состояния ДНК. И новое исследование, опубликованное в журнале Cell 14 мая 2026 года, показало, что этот показатель зависит не только от генов и образа жизни, но и от того, где именно человек живет.

Как ученые создали полный биохимический паспорт человека

Исследователи использовали подход под названием мультиомика — это когда у одного человека одновременно анализируют десятки тысяч молекул: гены, белки, жиры, метаболиты, бактерии кишечника и даже следы перенесенных инфекций. Представьте себе полный биохимический паспорт человека, в котором записано буквально все, что можно измерить в крови, моче и кишечнике.

В работе участвовали 322 здоровых добровольца европейского, восточноазиатского и южноазиатского происхождения, живущих в Азии, Европе и Северной Америке. Замысел был хитрый: среди участников нашлись люди одной этнической группы, но с разных континентов. Именно это и позволило развести влияние генов и влияние среды, а ведь раньше так сделать не получалось.

Отличия людей на молекулярном уровне

Первый важный результат: этническое происхождение оставляет устойчивый молекулярный след, который не исчезает при переезде. У участников южноазиатского происхождения обнаружились более высокие уровни антител к патогенам, что указывает на большую историю контакта с инфекциями. У людей с европейскими корнями — более разнообразная кишечная микрофлора и повышенные уровни метаболитов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эти закономерности сохранялись вне зависимости от того, где человек жил — в Европе, Азии или Америке. Это говорит о мощном генетическом компоненте, который формирует базовую молекулярную идентичность человека.

Анализ мультиомных данных позволяет создать детальный молекулярный портрет человека

Переезд на другой континент меняет скорость старения

Второй, и самый неожиданный результат касается биологического возраста. Оказалось, что место проживания влияет на то, насколько быстро стареет организм, и этот эффект зависит от этнического происхождения.

Восточные азиаты, живущие за пределами Азии, оказались биологически старше тех, кто остался на родном континенте. А с европейцами картина обратная: те, кто перебрался за пределы Европы, главным образом в США и Канаду, биологически выглядели моложе сверстников, оставшихся дома.

Переезд в другую среду с иным климатом, питанием, экологией и ритмом жизни, по-разному подкручивает молекулярные механизмы старения у людей с разной генетикой. Конкретные механизмы пока не установлены, но исследователи предполагают, что ключевую роль играют диета, микробиом и факторы окружающей среды.

При этом учёные подчеркивают, что речь идет о предварительных результатах и корреляциях, а не о доказанных причинно-следственных связях. Однако масштаб и глубина анализа делают эти данные по-настоящему значимыми.

Связь кишечных бактерий с клеточным старением

Отдельная находка исследования — впервые обнаруженная молекулярная связь между геном теломеразы (фермента, который защищает концы хромосом и тормозит старение клеток), кишечной бактерией Oscillospiraceae UCG-002 и липидной молекулой сфингомиелином.

Проще говоря, ученые нашли цепочку из трех звеньев: кишечный микроб, жировая молекула и ген старения. Эта связь может означать, что бактерии кишечника способны опосредованно влиять на то, как быстро стареют наши клетки. Это пока гипотеза, но она открывает совершенно новое направление для изучения — ведь состав кишечной микрофлоры зависит от диеты, а диета напрямую связана с местом жизни.

Если связь подтвердится, то окажется, что ученые нашли способ обратить старение мозга. И это далеко не единственное перспективное направление, и работа с микробиомом может стать ещё одним ключом к управлению возрастом.

Кишечные бактерии могут влиять на скорость клеточного старения через молекулярные цепочки

Как новое открытие меняет подход к медицине

Практический вывод тут один: единой медицины «для всех» быть не может. Нормы анализов, риски болезней, реакция на лекарства — все это завязано на сочетание генетики и среды. То, что для европейца в Европе считается нормой, у выходца из Азии в Северной Америке может оказаться поводом насторожиться. И наоборот.

Все данные исследования выложены в открытый доступ, чтобы другие ученые и врачи могли пользоваться ими для более точной диагностики и профилактики. По сути, это шаг к персонализированной медицине, когда лечение подбирают под конкретного человека с оглядкой на его происхождение и условия жизни.

Для каждого из нас это исследование — напоминание, что старение не прошито в генах раз и навсегда. Среда вокруг, тарелка на столе, микробы в кишечнике — все это так или иначе сказывается на том, как быстро изнашивается организм. А значит, рычагов влияния на собственное здоровье у нас больше, чем кажется.

