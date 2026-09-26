Что будет, если открыть люк космического корабля прямо в космосе

В кино всё просто: кто-то дёргает ручку, дверь распахивается, и людей вместе со всем содержимым корабля мгновенно утягивает в чёрную пустоту. В реальности случайно устроить такое совсем не просто. Но если представить, что внешний люк всё-таки открылся при нормальном давлении в кабине, времени на раздумья действительно почти не останется. Причём человек без скафандра в космосе ведёт себя совсем не так, как показывают фильмы.

Люк не получится просто взять и распахнуть

Космический люк — не балконная дверь с ручкой. На современных пилотируемых аппаратах предусмотрены замки, контроль давления и несколько действий, которые не дают открыть его случайно. По требованиям безопасности давление по обе стороны люка перед открытием должно быть выровнено, а само отпирание требует последовательных действий.

Причина понятна: внутри корабля есть атмосфера, а снаружи почти вакуум. Открывать люк при большом перепаде давления крайне опасно. Поэтому для выхода в космос используют шлюз. Астронавты заходят в небольшой отдельный отсек, закрывают внутренний люк, снижают там давление и только после этого открывают наружный.

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Первым наружу уйдёт воздух

Если представить аварию и открыть большой люк прямо из жилого отсека, воздух резко устремится наружу. Не совсем правильно говорить, что вакуум «засасывает» людей: это воздух из области высокого давления толкает всё в сторону области низкого давления.

При серьёзной разгерметизации атмосфера корабля может уйти очень быстро — в тяжёлых сценариях речь действительно идёт о секундах. Лёгкие предметы полетят к отверстию, а находящегося рядом человека поток тоже может потащить за собой.

Первые мгновения будут ещё и довольно шумными. Затем давление упадёт, воздуха для передачи звука станет всё меньше — и наступит почти полная тишина.

Сам корабль при этом не обязан взорваться или развалиться. Главная проблема — потеря атмосферы, летящие предметы и люди, которым к тому же внезапно становится нечем дышать.

Без скафандра счёт пойдёт на секунды

Вот здесь кино неожиданно становится даже слишком оптимистичным. Человек не погибает мгновенно, но времени у него очень мало. Во время одного из известных вакуумных испытаний NASA человек оставался в сознании около 14 секунд. Это не универсальный таймер, но хороший ориентир: примерно через 10–15 секунд мозгу начинает критически не хватать кислорода.

При этом нельзя задерживать дыхание. Воздух в лёгких расширяется при падении внешнего давления, поэтому попытка героически «набрать воздуха побольше» только увеличивает риск повреждения лёгких. Тело также начнёт немного раздуваться, могут появиться проблемы с ушами и другими полостями, где остался газ. Но человек не превращается в воздушный шар и не лопается.

Кровь не закипит, а человек не превратится в лёд

Да, с вакуумом связано сразу несколько очень живучих мифов. Разберём их.

Тело не взорвётся. Кожа и ткани достаточно прочны, чтобы удерживать организм целым даже при практически нулевом внешнем давлении.

Кровь не начнёт бурно кипеть. Давление внутри сосудов мешает этому. А вот вода на языке, слизистых и в некоторых тканях при очень низком давлении действительно может начать испаряться и образовывать пузырьки.

Человек не замёрзнет за пару секунд. В вакууме нет холодного воздуха, который быстро отбирал бы тепло. Оно уходит в основном излучением, а это намного медленнее. Поэтому температура в открытом космосе работает совсем не так, как температура воздуха зимой. То есть раньше человека погубит нехватка кислорода, чем космический холод.

Можно ли закрыть люк и спастись

Пока воздух несётся наружу, бороться с потоком очень трудно. В стандартах NASA даже упоминается авария на станции «Мир» в 1997 году, когда поток воздуха при разгерметизации мешал экипажу закрыть люк. Когда давление внутри сравняется с наружным, поток исчезнет. Теоретически люк снова можно будет закрыть, если его конструкция это позволяет. Только для человека без защиты к этому моменту ситуация уже будет критической.

Совсем другое дело — герметичный скафандр. Он создаёт вокруг тела собственную маленькую атмосферу и защищает от резкого падения давления. Именно поэтому первый выход Алексея Леонова оказался таким сложным: давление внутри скафандра буквально изменило его форму.

Перед обычным выходом в космос астронавты ещё и заранее дышат кислородом. При резком переходе от высокого давления к низкому растворённый в организме азот может образовывать пузырьки — примерно как у водолазов при слишком быстром подъёме. Поэтому риск декомпрессионной болезни стараются уменьшить ещё до открытия наружного люка.