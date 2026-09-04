Как восстановить удалённые файлы в Windows, даже если корзина уже очищена

Удалили папку, очистили корзину, а через день поняли, что там лежали единственные копии важных документов или отпускных фото? В первые секунды кажется, что всё пропало. На деле паниковать рано: Windows устроена так, что стёртые данные какое-то время лежат на диске нетронутыми, и вернуть удалённые файлы чаще всего реально. Главное, знать порядок действий и не наделать ошибок, которые затрут остатки. Кстати, если любопытно, что вообще происходит с данными в момент удаления, у нас есть подробный разбор о том, куда деваются файлы после удаления с компьютера и можно ли их вернуть.

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Можно ли восстановить данные в Windows

Да, и шансы обычно неплохие. Когда вы удаляете файл, система не стирает его с диска физически. Она просто помечает занятое им место как свободное, готовое принять новые данные. Сам файл остаётся на месте до тех пор, пока поверх него не запишут что-то другое, и именно поэтому специальные программы умеют его находить и возвращать.

Отсюда золотое правило: чем раньше вы прекратите пользоваться диском, тем выше шанс всё вернуть. Любая новая запись, будь то установка программы, загрузка файла или даже фоновая работа системы, может безвозвратно затереть удалённое. Так что заметили пропажу, сразу сбавьте активность на этом диске.

Отдельная история с SSD. Там работает технология TRIM, которая заранее очищает освободившиеся ячейки, чтобы накопитель быстрее писал новые данные. Из-за этого на твердотельных дисках медлить нельзя вообще: задержка в пару часов иногда решает, вернутся файлы или нет.

Технологии хранения вообще не стоят на месте и заглядывают порой в совсем неожиданные области: учёные, например, всерьёз проверяют, может ли компьютер работать на живых клетках мозга человека. Но пока это лабораторные эксперименты, а наши файлы по-прежнему лежат на обычных дисках и флешках, откуда их реально достать вполне земными способами.

Что попробовать в первую очередь: корзина, История файлов и OneDrive

Прежде чем ставить какой-либо софт, загляните в очевидные места. Часто файл находится за пару кликов и без сторонних программ.

Начните с корзины. Если вы удаляли файл обычным способом и не чистили её, он наверняка лежит там. Откройте «Корзину», найдите нужное, щёлкните правой кнопкой мыши и выберите «Восстановить». Файл вернётся ровно в ту папку, где лежал.

Дальше проверьте резервные копии. Если у вас была включена «История файлов», щёлкните правой кнопкой по папке, где лежал документ, откройте «Свойства», а затем вкладку «Предыдущие версии». Windows покажет сохранённые ранее копии, из которых можно вытащить нужную.

Не забудьте про облако. Если папка синхронизировалась с OneDrive, проверьте его корзину и историю версий: файл мог уехать в облако и спокойно ждать вас там. Все эти способы бесплатны, и с них стоит начинать всегда. Но они бессильны, когда корзина очищена, файл удалён через Shift + Delete, диск отформатирован или раздел вовсе перестал открываться. Вот тут и понадобится программа.

4DDiG Windows Data Recovery: когда без программы не обойтись

Для тяжёлых случаев есть 4DDiG Windows Data Recovery, программа, которая сканирует накопитель и вытаскивает то, что штатными средствами уже не достать. Ставится на компьютер с Windows, работает с внутренними и внешними дисками, SSD, USB-флешками и картами памяти.

Пригодится она в целом наборе ситуаций: когда корзину уже очистили, файл снесли через Shift + Delete, диск или флешку отформатировали, раздел превратился в RAW (то есть система перестала понимать его файловую систему и не открывает его) или данные пропали после сбоя Windows. По типам файлов ограничений почти нет: фото, видео, документы, архивы, музыка. Всего программа знает больше 1000 форматов.

Что мне тут нравится, так это подход без риска. 4DDiG работает с диском в режиме только для чтения, то есть ничего на него не дописывает и не портит оставшиеся данные. А перед восстановлением можно включить предпросмотр и убедиться, что нашлось именно то, что нужно, а не пустышка с правильным названием.

Скачать 4DDiG Windows Data Recovery

Как восстановить файлы через 4DDiG: пошагово

Сам процесс короткий и не требует специальных навыков. Порядок такой:

Скачайте программу по этой ссылке, установите и запустите. Скачайте 4DDiG и поставьте её на другой диск, а не на тот, с которого пропали файлы, иначе рискуете затереть их установочными файлами. Выберите, где искать. Укажите нужный локальный диск, внешний накопитель, флешку или карту памяти. Если раздел исчез или отображается как RAW, выберите сам накопитель целиком. Запустите сканирование. Программа прочешет диск в поисках удалённого. Чтобы не копаться в тысячах файлов вручную, пользуйтесь фильтрами по типу, имени или расположению. Просмотрите находки. Откройте предпросмотр и убедитесь, что фото, видео или документы открываются и не побиты. Отметьте те, что реально нужны. Сохраните файлы в безопасное место. Нажмите «Восстановить» и укажите для сохранения другой диск или внешний накопитель. На исходный диск сохранять нельзя: так вы перезапишете данные, которые ещё не успели вытащить.

По сути вся работа сводится к паре кликов и ожиданию, пока программа закончит скан. Глубокое сканирование большого диска может занять время, но бросать его на полпути не стоит: самые ценные находки нередко всплывают под конец.

Только имейте в виду: если поверх удалённого уже записали что-то новое, вернуть файл не выйдет никакими программами. Отсюда простое правило: заметили, что снесли лишнее, сразу прекращайте работу с диском и беритесь за восстановление.

Скачать 4DDiG Windows Data Recovery

Сколько стоит и что можно вернуть бесплатно

Приятная новость для тех, кто не любит платить за софт вслепую: у 4DDiG есть бесплатный режим. Без единого рубля можно просканировать диск, посмотреть, что нашлось, и вернуть до 2 ГБ данных. Для пары случайно стёртых документов или небольшого альбома фотографий этого нередко хватает, а заодно вы проверите, справляется ли программа именно с вашей ситуацией. Также можно:

Восстановить поврежденные фото, видео или документы.

Улучшить медиафайлы.

Раскрасить фото или видео, сделав из черно-белых цветными.

Восстановить данные на Айфоне и Андроиде, а также чаты в Ватсапе.

Создать загрузочный диск для восстановления данных на ПК, NAS или RAID.

Чтобы разблокировать все функции восстановления, нужно взять платную версию. Месячная лицензия стоит около 37 долларов, пожизненная выходит примерно в 80 долларов и снимает лимит на объём. Когда на кону рабочие документы или единственные копии семейного архива, такая цена за их спасение выглядит честной.

Без оговорок тоже не обошлось. Стопроцентной гарантии не даст ни одна подобная программа: слишком многое зависит от того, успели данные перезаписаться или нет. Плюс нужен компьютер на Windows и немного терпения на глубокий скан. Но как инструмент на случай беды 4DDiG держать под рукой точно стоит, а бесплатный лимит позволяет познакомиться с ней заранее, пока ничего не горит.

Ещё момент на будущее: если файлы пропали со старого диска, который вы уже собрались отправить в утиль, не торопитесь его выкидывать. Внутри старого компьютера порой прячутся детали, которые стоят дороже всего ПК, а исправный накопитель с вашими данными точно не та вещь, чтобы расставаться с ней сгоряча.

Скачать 4DDiG Windows Data Recovery

И помните главное правило любого восстановления: чем меньше вы трогаете проблемный диск после пропажи файлов, тем выше шанс вернуть всё до последнего байта.