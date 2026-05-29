Голубая Луна 31 мая 2026 года: почему это полнолуние особенное

31 мая 2026 года на небе появится Голубая Луна — это одно из главных астрономических событий 2026 года, но ждать синего диска не стоит. У этого полнолуния есть другой сюрприз: оно будет выглядеть чуть меньше обычного и станет самым скромным по размерам за весь год. При этом пропускать его всё равно не хочется — такие совпадения случаются редко, а рядом с Луной можно будет заметить ещё один яркий небесный ориентир. Разбираемся, почему это полнолуние называют Голубой Луной, когда лучше смотреть на небо и как сделать классные снимки вместо обычной белой кляксы.

Голубая Луна 31 мая: дата, время и что это вообще такое

Голубая Луна наступит 31 мая 2026 года в 11:45 по Москве (08:45 GMT). Но не спешите выходить на улицу прямо в это время: момент точного полнолуния — это астрономическая отметка, а сама Луна взойдёт ближе к закату. В Москве, например, она появится над горизонтом около 22:04.

Главное, что нужно знать: Голубая Луна — это второе полнолуние в одном календарном месяце. Первое майское полнолуние пришлось на 1 мая, а второе — на 31-е. Вот это второе и называют Голубой Луной.

Почему так получается? Лунный цикл (от одного полнолуния до другого) длится примерно 29,5 дня, а это чуть короче большинства месяцев. Поэтому иногда одно полнолуние успевает «втиснуться» в самое начало месяца, а второе — попасть в его конец. Бывает это нечасто, отсюда и английская поговорка «once in a blue moon» — то есть «крайне редко».

Почему Голубую Луну так называют, хотя она не голубого цвета

Сразу разочаруем романтиков: Луна 31 мая останется привычного желтовато-белого цвета. Название «Голубая» не имеет никакого отношения к её оттенку и связано только с календарём.

Но настоящая голубоватая Луна в природе всё же возможна — правда, по совсем другим причинам. Такое случается, когда в атмосфере много вулканической пыли или дыма от лесных пожаров. Эти частицы рассеивают свет особым образом, и спутник действительно может приобрести холодный голубой отлив. Явление это очень редкое и с майским полнолунием никак не связано.

Как часто бывает Голубая Луна и когда будет следующая

После 31 мая следующее полнолуние придёт уже 29 июня 2026 года — его называют Клубничной Луной (можете посмотреть календарь полнолуний на 2026 год). А вот следующей Голубой Луны придётся подождать: она будет 20 мая 2027 года, но будет уже сезонной, а не календарной (про разницу читайте тут). Следующая же календарная Голубая Луна выпадет аж на 31 декабря 2028 года.

Так что упускать майское событие точно не стоит. Пусть Луна и не станет голубой, зрелище всё равно того стоит. Ведь достаточно дождаться вечера, выйти на улицу и просто посмотреть на небо.

Самое маленькое полнолуние 2026 года: почему Луна будет меньше обычного

Есть у этого полнолуния ещё одна особенность. Оно станет микролунием — самым маленьким полнолунием 2026 года. Происходит это потому, что Луна окажется вблизи апогея — самой дальней от Земли точки своей орбиты.

Луна летит вокруг нас не по идеальному кругу, а по вытянутому эллипсу. Когда полнолуние совпадает с ближней точкой, мы получаем эффектное суперлуние — большую и яркую Луну. А 31 мая будет всё наоборот: спутник окажется максимально далеко.

Насколько меньше? Примерно на 5,5% меньше и на 10,5% тусклее обычной полной Луны. Честно говоря, невооружённым глазом разницу почти не уловить. Зато если сфотографировать эту Луну, а потом сравнить снимок с другими полнолуниями, сделанными при тех же настройках, разница в размере диска будет хорошо заметна.

Что можно увидеть рядом с Голубой Луной 31 мая

Главный бонус этого вечера — Голубая Луна засияет рядом с Антаресом, ярко-красной звездой и «сердцем» созвездия Скорпиона. Эту красивую пару легко увидеть без всякой техники: оранжево-красная звезда будет светить прямо рядом с полным лунным диском.

У Антареса любопытное имя. Оно пришло из древнегреческого и означает «соперник Марса»: древние наблюдатели нередко путали насыщенный красноватый цвет этой звезды с оттенком Красной планеты.

Жителям некоторых южных регионов повезёт ещё больше. В Антарктиде, Аргентине, Чили и Боливии Луна на короткое время полностью закроет Антарес — это называется лунным покрытием. В России такого зрелища не будет, зато близкую пару из Луны и звезды можно будет спокойно рассмотреть.

Как наблюдать и сфотографировать Голубую Луну

Точного момента полнолуния ждать необязательно: для глаза Луна будет выглядеть полной с 30 мая по 1 июня. Лучшее время для наблюдения — восход или заход, когда она висит низко над горизонтом, кажется больше и светится тёплым золотистым цветом.

Несколько простых советов, чтобы наблюдения удались на все 100%:

Невооружённым глазом полнолуние видно прекрасно. В бинокль уже можно разглядеть тёмные лунные моря и крупные детали поверхности.

На смартфоне нажмите на Луну, чтобы навести фокус, и уменьшите экспозицию — иначе диск превратится в яркое белое пятно. Поставьте таймер на пару секунд и снимите серию кадров.

На фотоаппарате переключитесь на ручную фокусировку и наведите её на «бесконечность». Для старта попробуйте ISO 200–400, выдержку 1/250–1/500 секунды и диафрагму f/5.6–f/8.

Чтобы маленькая Луна казалась крупнее на фоне пейзажа, отойдите подальше и используйте длинный объектив — от 200 мм и выше. Так перспектива «сожмётся», и Луна будет выглядеть внушительнее.

Если вам нравятся такие события, отметьте в календаре ещё две даты: День Земли и точную дату и время Часа Земли.