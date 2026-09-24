Уведомления на телефоне лучше отключить — новое исследование заставило меня задуматься

Вы когда-нибудь замечали, что после одного уведомления вернуться к работе становится гораздо сложнее? Вроде бы отвлекся на секунду, а мысль уже потеряна. Мы привыкли винить в этом экранное время, тем более примерно об этом говорили результаты исследования со школьниками. Но швейцарские ученые выяснили, что дело не в том, сколько вы смотрите в телефон. И даже не в том, что именно вам пришло. Речь о другом механизме, который влияет на мозг сильнее, чем принято думать.

Тест Струпа: 180 студентов и уведомления на экране

Чтобы измерить точную длительность когнитивного сбоя, авторы работы пригласили 180 студентов. Перед ними стояла задача пройти классический тест Струпа, который используется психологами для оценки избирательного внимания и гибкости мышления. Недавно, кстати, этот тест прошел ChatGPT, и вот как он с ним справился.

Суть теста заключается в том, что участнику показывают названия цветов, написанные шрифтом другого оттенка. Например, слово «красный» может быть написано синими буквами. Человеку нужно назвать именно цвет шрифта, проигнорировав само слово. Выполнение такого задания требует максимальной сосредоточенности.

Во время прохождения теста на краю экрана компьютеров у участников периодически всплывали уведомления, имитирующие пуш-сообщения со смартфонов. Анализ скорости реакций показал, что после каждого такого сигнала участники начинали тормозить и ошибаться. Задержка в обработке информации длилась ровно четыре попытки теста подряд, что по времени составило около семи секунд.

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Личные уведомления отвлекают сильнее

Ученые также решили выяснить, зависит ли степень отвлечения от содержания самого сообщения. Для этого всех участников разделили на три группы, каждой из которых показывали разные типы уведомлений.

Первой группе сказали, что их личные телефоны синхронизированы с рабочим компьютером, поэтому на экране появляются их настоящие сообщения из соцсетей. Второй группе выводили абстрактные уведомления из неизвестных источников. Третья группа видела на экране сильно размытые плашки с текстом, который невозможно было прочитать.

Результаты были предсказуемыми, но показательными. Наибольший когнитивный сбой зафиксировали у участников из первой группы. Мозг реагирует на личную значимость сообщения: если мы считаем, что информация касается нас напрямую, нервная система автоматически присваивает ей высший приоритет, перебивая текущую задачу. Опубликовав выводы на Computers in Human Behavior, авторы выделили три главные причины отвлечения: внезапное визуальное появление на экране, сформированная привычка проверять телефон и ожидание важной информации.

Смартфоны почти не снятся людям. Что с ними не так?

Частые уведомления вреднее долгого экранного времени

Традиционные приложения для цифрового благополучия фокусируются на общем времени, которое человек проводит в телефоне. Но швейцарские психологи утверждают, что это не самый объективный показатель. Настоящая проблема заключается в фрагментарности: десятки коротких прерываний в течение дня наносят когнитивным способностям больший урон, чем час непрерывного просмотра ленты.

Даже если вы не открываете сообщение, а просто смахиваете его, мозг уже потратил ресурс на распознавание стимула и принятие решения. После этих потерянных семи секунд возникает так называемый остаток внимания. Человеку требуются дополнительные секунды, а иногда и минуты, чтобы вернуть ту глубину погружения в задачу, которая была до сигнала.

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Как отмечают исследователи из Университета Лозанны, средний пользователь получает около сотни уведомлений в день. Если умножить их на время потери концентрации, выходит, что мозг ежедневно проводит в состоянии разорванного фокуса значительную часть рабочего времени. Поэтому лучшим способом сохранить продуктивность остается полное отключение несрочных оповещений во время сложной работы.