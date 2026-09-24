Есть одному или вместе? Ученые нашли важную разницу

Рамис Ганиев

Как часто вы едите в компании? Международная команда исследователей решила выяснить, как это связано с ощущением счастья. Они изучили данные из 142 стран и нашли закономерность, которая удивила даже самих авторов работы. Оказалось, что совместные приемы пищи говорят о человеке и обществе больше, чем можно предположить. Примерно о таком же исследовании мы рассказывали в 2020 году.

Семья ужинает на кухне

Семья ужинает на кухне

Почему обычные опросы не всегда работают

Исследователи давно знают, что социальные связи критически важны для здоровья. Одиночество бьет по организму так же сильно, как выкуривание 15 сигарет в день. Однако измерять уровень общения трудно. Если спросить человека напрямую, насколько он близок со своей семьей, ответ будет крайне субъективным. Понятие близости сильно отличается в разных культурах и меняется со временем.

Поэтому авторы новой работы решили использовать физический показатель — количество приемов пищи в компании других людей. Это конкретный опыт, о котором легко вспомнить без искажений. Еда объединяла людей исторически: даже слова «компания» в европейских языках и «партнер» в китайском буквально переводятся как люди, с которыми делят хлеб или сидят у одного костра.

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Латинская Америка оказалась мировым лидером по застольям

Для сбора данных ученые привлекли ресурс Gallup World Poll. В 2022 и 2023 годах более 150 тысяч человек из 142 стран ответили на простой вопрос: сколько раз за последнюю неделю они обедали или ужинали с кем-то знакомым.

Результаты показали огромный разброс между регионами. Безусловным лидером стала Латинская Америка, где местные жители делят трапезу с другими в среднем девять раз в неделю. А вот на нижних строчках рейтинга расположились страны Южной и Восточной Азии.

Интересно, что разницу нельзя объяснить только экономикой. Уровень дохода определяет лишь малую долю этих расхождений, а значит, главную роль играют местные культурные привычки и традиции гостеприимства.

Встреча друзей на фудкорте

Встреча друзей на фудкорте

Как еда в компании влияет на качество жизни

Анализ массивов данных подтвердил исходную гипотезу: частота совместных обедов напрямую связана с ощущением счастья. Люди, которые регулярно едят в компании, реже испытывают негативные эмоции и в целом выше оценивают качество своей жизни.

И наоборот, постоянное питание в одиночестве оказалось одним из самых сильных маркеров низкого уровня благополучия. Это добавляет важный штрих к пониманию того, что делает нас довольными жизнью, дополняя известные результаты исследований о возрастных изменениях психики. Когда мы едим вместе, мы не просто потребляем калории, а восстанавливаем доверие и получаем эмоциональную поддержку.

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Что первично: общение или хорошее настроение

Хотя статистика выглядит убедительно, авторы работы призывают к осторожности в выводах. Главный нерешенный вопрос заключается в причинно-следственной связи. Делают ли совместные ужины людей счастливее, или же изначально позитивные и общительные люди чаще зовут гостей?

Вероятнее всего, этот процесс работает в обе стороны, подпитывая сам себя. Окончательно доказать и разобрать этот механизм предстоит в будущих экспериментах.

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Тем не менее, для обычного человека вывод предельно практичен. В отличие от абстрактных советов «найти свое место в обществе», пригласить друга или коллегу на обед — это простое и понятное действие. Оно может стать отличным первым шагом к снижению стресса и улучшению психологического состояния.

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