Какой робот-пылесос взять в 2026 году: разобрал 8 моделей от 14 до 140 тысяч

Робот-пылесос я долго считал игрушкой, веря, что нормально он всё равно не уберёт. А потом подумал: дело же не в том, чтобы убрать лучше меня, а в том, чтобы это не приходилось делать мне. Вопрос только в том, что выбрать. Цены же разбросаны так, что глаза разбегаются: одна модель стоит как дешевый Андроид-смартфон, а другая — как подержанная машина. Поэтому я решил разобраться, стоит ли того переплата. А если вы уже выбрали пылесос, почитайте о том, как в 19 веке на Луне нашли жизнь — там много интересного.

На что смотреть, когда выбираешь между дешёвым и дорогим

Главное отличие дорогого робота от дешёвого — это не мощность, а станция. Дешёвый вернётся в док подзарядиться, дорогой сам выгрузит мусор, промоет тряпки, высушит их и снова поедет работать. То есть вы платите не за уборку, а за то, чтобы месяцами к роботу не подходить. Самая простая версия — робот, который умеет пылесосить и слегка мыть, но обслуживать его нужно руками.

Дальше идёт мойка пола: у дешёвых это влажная тряпка, у дорогих — вращающиеся диски, которые реально трут. И вершина — подключение к водопроводу, когда станция сама набирает чистую воду и сливает грязную. За это просят отдельные деньги, и нужно оно далеко не всем. Держите эти три ступени в голове, и разброс цен перестанет казаться случайным.

Jonr H2 Pro — когда мыть надо, а робота не хочется

Да, это никакой не робот, а совершенно другой класс техники. Тут убираете вы сами, катая этот моющий пылесос по полу, а не сидя на диване. Но, во-первых, так вы получаете именно то качество уборки, на которое рассчитываете. А, во-вторых, он и стоит заметно дешевле роботов, а полы моет заметно лучше автоматических моделей за эти деньги. Для маленькой квартиры — вообще находка.

Доплаты тут никакой относительно роботов нет, скорее наоборот — этот аппарат стоит дешевле любого робота в подборке. Если вам важно, чтобы пол был чистый прямо сейчас, а автономность не в приоритете, то вертикальный формат честнее. Кстати, такие недорогие находки я иногда отдельно выкладываю в канал Сундук Али-Бабы. Так что решайте, что вам важнее: робот освобождает вам руки, но моет так себе — а этот моет всерьёз, но без вашего участия не обойдётся.

Цена: 13 990 ₽

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Roborock Qrevo L — честный вход в мир роботов

Тридцать три тысячи — это тот порог, за которым начинается уже настоящий робот с обслуживанием. Qrevo L идёт в русской версии, и это не мелочь: приложение и голос на родном языке избавляют от танцев с настройкой. За эти деньги вы получаете полноценного робота, который ездит сам, а не вертикальный пылесос, который надо катать руками. Для типовой квартиры, где хочется просто перестать махать шваброй, — разумная точка входа.

Доплата относительно вертикального пылесоса понятна, ведь вы платите за то, что убирать перестаёте вы, а начинает машина. Это базовая модель линейки Qrevo, поэтому чудес мойки от неё ждать не стоит, но со сбором пыли и лёгкой влажной уборкой она справляется. Если бюджет упирается в тридцатку и водопровод с сушкой тряпок вам не сдались — я бы остановился здесь и не переплачивал. Рабочий минимум для робота.

Цена: 32 990 ₽

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Roborock F25 ACE Combo — моющий пылесос для тех, кто моет сам

Тут важно не запутаться: F25 ACE Combo стоит дороже некоторых роботов, но это опять же вертикальный моющий пылесос, а не автомат. То есть эту модель вы катаете руками. Зато делаете это осознанно — если для вас чистота пола важнее свободы от уборки, такой пылесос промоет то, до чего робот дотягивается кое-как: углы, следы от обуви, кухню после готовки. Русская версия прилагается.

Дороже он потому, что это старший вертикальник в линейке, а не бюджетник. Доплата тут не за автономность, а за качество самой мойки. Брать его вместо робота имеет смысл, если вы не готовы мириться с тем, что автомат моет поверхностно, и готовы убирать сами, но быстро и начисто. А вот кому нужна именно свобода от уборки — этот вариант мимо. Класс техники другой.

Цена: 45 005 ₽

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Roborock Qrevo CurvC — робот, за которым реже подходишь

За пятьдесят с небольшим тысяч вы уходите от базового робота к более взрослой Curv-версии. Разница с Qrevo L в том, насколько редко к этому роботу нужно подходить: чем старше модель, тем больше станция берёт на себя. Русская версия на месте, цвет белый — под светлые интерьеры удобно. Это модель для тех, кому базовый Qrevo уже кажется слишком простым.

Доплата в двадцать тысяч относительно младшей модели — это шаг в комфорте обслуживания, а не в самой уборке пола. Если вы убираете часто и хотите, чтобы станция делала больше за вас, шаг оправдан. А вот если робот нужен раз в пару дней прогнать пыль по ламинату — переплата к Qrevo L будет чувствоваться, а отдача не так очевидна. Комфорт, а не мойка. Я бы взвешивал именно частоту уборки.

Цена: 64 993 ₽

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Roborock Qrevo Curv 2 Flow — старший Qrevo без прыжка в Saros

Шестьдесят тысяч — это верх линейки Qrevo, второе поколение Curv. По сути эта модель для тех, кто хочет максимум из среднего сегмента, но не готов перешагивать в стотысячные Saros. Русская версия, свежее поколение — приложение и обновления тут будут актуальнее, чем у моделей постарше возрастом. Логичный выбор для большой квартиры, где робот работает каждый день и должен быть надёжным.

По сравнению с CurvC доплата — это второе поколение и более отлаженная работа станции и мойки. Прыжок не радикальный, поэтому если Curv 2 Flow и предыдущая модель по цене рядом — я бы брал свежее поколение. Но объективно это уже та зона, где каждая следующая тысяча даёт всё меньше. Дальше начинается совсем другой разговор про деньги.

Цена: 60015 ₽

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Roborock Saros 10R — переход в старшую лигу

Почти сто тысяч — и тут заканчивается Qrevo, начинается флагманская линейка Saros. Это уже не про то, чтобы сэкономить на уборке, а про топовое железо и максимум автоматики. Русская версия, чёрный корпус — Saros 10R рассчитан на того, кто хочет лучшее, что делает Roborock, и готов за это платить как за неплохой смартфон.

Честно скажу: доплата от старшего Qrevo к младшему Saros — это уже про статус и передний край линейки, а не про то, что пол станет вдвое чище. Если вам просто нужен рабочий робот, до этой полки доходить не обязательно. А кому важно максимальное оснащение и запас на годы вперёд — вот отсюда и начинается флагманский разговор. Это уже премиум. Дальше только дороже.

Цена: 97990 ₽

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Roborock Saros 20 — почти вершина линейки

Saros 20 — это уже второе поколение флагмана, сто двадцать тысяч. Русская версия, чёрный. Эта модель для тех, кому нужно всё лучшее, но без подключения к водопроводу — то есть станция всё так же сама моет и сушит тряпки, а воду вы доливаете руками. Для большинства квартир, где к трубам не подберёшься, это и есть разумный потолок.

От Saros 10R доплата — это более новое поколение и максимальная начинка. Прыжок в комфорте относительно среднего сегмента тут уже давно случился, поэтому дальше вы платите за нюансы. Если Saros 20 стоит рядом с 10R по цене — берите свежее. А необходимость доплачивать ещё и за врезку в водопровод есть далеко не у всех. Топ без труб. Для многих — оптимальный флагман.

Цена: 119997 ₽

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Roborock Saros 20 RDS — максимум с подключением к воде

Сто сорок тысяч — потолок этой подборки. От обычного Saros 20 версия RDS отличается одним, но крупным пунктом — подключением к водопроводу. Это значит, что станция сама набирает чистую воду и сливает грязную, а про канистры вам вообще можно не помнить. Русская версия, чёрный. Максимум автономности, который вообще предлагает бытовой робот.

Вся доплата относительно Saros 20 — это ровно за водопровод, больше ни за что. Поэтому смысл она имеет только если врезка к трубам у вас технически возможна и вы правда хотите забыть про доливку воды на месяцы. Если такой возможности нет — переплата пропадёт впустую, обычный Saros 20 будет ровно тем же роботом. Платите за трубы. Всё остальное тут — как у младшего брата.

Цена: 140040 ₽

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Кому какая модель — по деньгам и по здравому смыслу

Разложу коротко. Если вам важнее чистый пол прямо сейчас, а не свобода от уборки — берите вертикальный моющий пылесос, Jonr H2 Pro или Roborock F25 ACE Combo. Это другой класс техники: убираете вы сами, зато моет всерьёз и стоит дешевле полноценных роботов. Робота они не заменяют, но и задача у них другая.

Если нужен именно робот, чтобы перестать думать об уборке, — начинайте с Qrevo L за тридцать три тысячи. Для типовой квартиры этого хватает, и переплачивать выше среднего сегмента чаще всего незачем. Доплата к CurvC и Curv 2 Flow оправдана, если убираете каждый день и хотите, чтобы станция брала на себя больше. А тем, кто убирает раз в пару дней, старшие Qrevo — уже деньги на ветер. Тут, кстати, полезно сравнить характеристики моделей между собой перед покупкой.

Флагманы Saros — это про максимум и запас на годы, а не про то, что пол станет чище вдвое. Отдельно стоит Saros 20 RDS: подключение к водопроводу имеет смысл только если врезка к трубам у вас реально возможна, иначе обычный Saros 20 — тот же робот за меньшие деньги. Всё это и другие находки я держу в своём сундуке.