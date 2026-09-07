Нравится ли собакам, когда их целуют и обнимают

Вера Макарова

Для человека поцелуй и объятие — высшее проявление нежности, но собака воспринимает это совсем иначе. То, что нам кажется трогательным жестом, для питомца часто оказывается навязчивым и даже тревожным. И дело вовсе не в том, что он вас не любит — просто в собачьем мире таких сигналов не существует. Это лишь одна из привычек, которые не нравятся собакам.

Понимают ли собаки поцелуи и объятия?

Понимают ли собаки поцелуи и объятия?

Почему поцелуй в мире собак звучит как угроза

Представьте, что кто-то незнакомый вплотную приближает лицо и смотрит вам прямо в глаза. У людей это неловко, а у собак — тревожный сигнал. Прямой взгляд в упор вместе с близким контактом на собачьем языке означает, что напряжение нарастает.

Правильная реакция пса на такую ситуацию — быстро отвести взгляд, чтобы разрядить обстановку, а в худшем случае огрызнуться. Наши домашние любимцы, конечно, вряд ли считают ваш взгляд настоящей угрозой. Но понимать, как собака воспринимает наши жесты, полезно — это делает нас более внятными для питомца.

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Объятие ощущается как ловушка, а не как забота

В собачьем поведении вообще нет ничего похожего на объятие. То, что ценим в нём мы — крепкий продолжительный захват и ощущение близости, — на язык собак не переводится никак.

Более того, чувство, что тебя прижали и сжали, у многих псов вызывает стресс. Тяжёлая рука на спине или вокруг шеи может восприниматься не как ласка, а как попытка навалиться и подчинить. Именно поэтому большинство собак объятия не любят — для них это чужое и непонятное ощущение.

Быстрое облизывание губ — один из сигналов, что собаке некомфортно

Быстрое облизывание губ — один из сигналов, что собаке некомфортно

Признаки того, что питомцу это неприятно

Собака не скажет словами, но всё расскажет телом. Стоит насторожиться, если во время объятий или поцелуев вы замечаете такие признаки:

  • напряжённое, будто застывшее тело
  • широко раскрытые глаза
  • тяжёлое дыхание или частое зевание
  • быстрое облизывание губ
  • прижатые уши
  • попытки оттолкнуться лапами и уйти

Зевание и облизывание губ вообще относятся к признакам стрессового поведения.

Если пёс отходит, опускает голову или торопливо облизывается, когда вы тянетесь его поцеловать — считайте это вежливым «спасибо, не надо». Лучший знак согласия — когда собака после короткого объятия остаётся рядом и даже тянет к вам лапу, прося ласки.

Собачьи «поцелуи» — это не то, что мы думаем

Вы наверняка видели, как собаки облизывают морды друг друга, словно целуются. Но это не поцелуй, а часть отработанного ритуала общения. Такими облизываниями пёс чаще всего пытается снять напряжение и показать миролюбие, чтобы встреча не переросла в конфликт.

Поддерживать мир для собак крайне важно, поэтому подобные жесты помогают всем участникам понять статус, возраст и намерения друг друга. Так что собачий «поцелуй» — это не про любовь, а скорее про дипломатию.

С чужой собакой поцелуи лучше отложить

Отдельное правило — не целовать и не тискать незнакомого пса. С ним у вас ещё нет накопленного доверия, и такой жест легко истолковать неправильно.

Своя собака за годы привыкает к нашим странным привычкам и многое прощает. А вот новый знакомый может оказаться не таким снисходительным к нарушению собачьего этикета. Если уж целуете своего любимца — делайте это быстро и без насилия, и сразу подкрепляйте чем-то приятным.

То, что собаки принимают за настоящую любовь

Массаж плеч и груди собаки любят гораздо больше объятий

Массаж плеч и груди собаки любят гораздо больше объятий

Способов порадовать питомца полно, и они работают намного лучше поцелуев. Вместо навязчивых объятий предложите то, от чего пёс действительно в восторге:

  • лёгкий массаж плеч и груди — приятная замена крепким обниманиям
  • совместные игры, ведь игра для собаки — настоящий язык любви
  • прогулки и активность, которые снимают напряжение
  • интерактивные игрушки и головоломки с едой
  • спокойное поглаживание там, где собаке нравится

Многие псы со временем учатся терпеть поцелуи и объятия от близких людей. Но важно помнить главное: терпеть — не значит получать удовольствие. Понаблюдайте за своей собакой, и она сама подскажет, какая ласка ей по душе — а это и есть настоящая забота.

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