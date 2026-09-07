Нравится ли собакам, когда их целуют и обнимают

Для человека поцелуй и объятие — высшее проявление нежности, но собака воспринимает это совсем иначе. То, что нам кажется трогательным жестом, для питомца часто оказывается навязчивым и даже тревожным. И дело вовсе не в том, что он вас не любит — просто в собачьем мире таких сигналов не существует. Это лишь одна из привычек, которые не нравятся собакам.

Почему поцелуй в мире собак звучит как угроза

Представьте, что кто-то незнакомый вплотную приближает лицо и смотрит вам прямо в глаза. У людей это неловко, а у собак — тревожный сигнал. Прямой взгляд в упор вместе с близким контактом на собачьем языке означает, что напряжение нарастает.

Правильная реакция пса на такую ситуацию — быстро отвести взгляд, чтобы разрядить обстановку, а в худшем случае огрызнуться. Наши домашние любимцы, конечно, вряд ли считают ваш взгляд настоящей угрозой. Но понимать, как собака воспринимает наши жесты, полезно — это делает нас более внятными для питомца.

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Объятие ощущается как ловушка, а не как забота

В собачьем поведении вообще нет ничего похожего на объятие. То, что ценим в нём мы — крепкий продолжительный захват и ощущение близости, — на язык собак не переводится никак.

Более того, чувство, что тебя прижали и сжали, у многих псов вызывает стресс. Тяжёлая рука на спине или вокруг шеи может восприниматься не как ласка, а как попытка навалиться и подчинить. Именно поэтому большинство собак объятия не любят — для них это чужое и непонятное ощущение.

Признаки того, что питомцу это неприятно

Собака не скажет словами, но всё расскажет телом. Стоит насторожиться, если во время объятий или поцелуев вы замечаете такие признаки:

напряжённое, будто застывшее тело

широко раскрытые глаза

тяжёлое дыхание или частое зевание

быстрое облизывание губ

прижатые уши

попытки оттолкнуться лапами и уйти

Зевание и облизывание губ вообще относятся к признакам стрессового поведения.

Если пёс отходит, опускает голову или торопливо облизывается, когда вы тянетесь его поцеловать — считайте это вежливым «спасибо, не надо». Лучший знак согласия — когда собака после короткого объятия остаётся рядом и даже тянет к вам лапу, прося ласки.

Собачьи «поцелуи» — это не то, что мы думаем

Вы наверняка видели, как собаки облизывают морды друг друга, словно целуются. Но это не поцелуй, а часть отработанного ритуала общения. Такими облизываниями пёс чаще всего пытается снять напряжение и показать миролюбие, чтобы встреча не переросла в конфликт.

Поддерживать мир для собак крайне важно, поэтому подобные жесты помогают всем участникам понять статус, возраст и намерения друг друга. Так что собачий «поцелуй» — это не про любовь, а скорее про дипломатию.

С чужой собакой поцелуи лучше отложить

Отдельное правило — не целовать и не тискать незнакомого пса. С ним у вас ещё нет накопленного доверия, и такой жест легко истолковать неправильно.

Своя собака за годы привыкает к нашим странным привычкам и многое прощает. А вот новый знакомый может оказаться не таким снисходительным к нарушению собачьего этикета. Если уж целуете своего любимца — делайте это быстро и без насилия, и сразу подкрепляйте чем-то приятным.

То, что собаки принимают за настоящую любовь

Способов порадовать питомца полно, и они работают намного лучше поцелуев. Вместо навязчивых объятий предложите то, от чего пёс действительно в восторге:

лёгкий массаж плеч и груди — приятная замена крепким обниманиям

— приятная замена крепким обниманиям совместные игры , ведь игра для собаки — настоящий язык любви

, ведь игра для собаки — настоящий язык любви прогулки и активность , которые снимают напряжение

, которые снимают напряжение интерактивные игрушки и головоломки с едой

и головоломки с едой спокойное поглаживание там, где собаке нравится

Многие псы со временем учатся терпеть поцелуи и объятия от близких людей. Но важно помнить главное: терпеть — не значит получать удовольствие. Понаблюдайте за своей собакой, и она сама подскажет, какая ласка ей по душе — а это и есть настоящая забота.