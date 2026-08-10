В мире заканчивается питьевая вода: где её уже не хватает и что будет дальше

Самый неприятный дефицит воды начинается не тогда, когда из крана перестаёт бежать вода. Он начинается раньше — когда воды ещё хватает людям, но уже не хватает на всё одновременно: поля, заводы, реки, судоходство и природу. И вопрос о том, когда закончится вода на Земле, постепенно перестаёт быть таким уж фантастическим. Сразу уточню: океаны не испаряются и вся вода с планеты никуда не денется. Проблема в другом — доступной пресной воды становится меньше. Где-то её слишком быстро выкачивают из-под земли, где-то реки и водохранилища мелеют из-за засухи, а где-то оставшиеся запасы становятся солёными или загрязнёнными. В январе 2026 года Университет ООН даже назвал происходящее началом эпохи «водного банкротства»: некоторые водные системы уже расходуют свои запасы быстрее, чем успевают восстановиться.

Где уже не хватает пресной воды

Один из самых свежих примеров — Молдова. 28 июля 2026 года правительство объявило гидрологическую тревогу на 30 дней. Уровень воды в Днестровском водохранилище к 27 июля опустился до 113,24 метра при нормальном уровне удержания около 121 метра. Если приток продолжит снижаться, под угрозой могут оказаться водозаборы. Поэтому власти проверяют резервные источники и готовят скважины.

Но ещё показательнее Нидерланды — богатая страна, которая буквально построена вокруг умения управлять водой. 16 июля власти перевели страну в режим фактического дефицита воды. Причина — длительная засуха, жаркое лето и исторически низкий сток рек. Питьевая вода в Нидерландах пока есть, но пресной воды уже не хватает для привычного режима работы всей системы.

В отдельных районах ограничивают забор воды и полив, готовят дополнительные насосы, а шлюзы пропускают суда реже, чтобы солёная морская вода меньше проникала в реки. Проблема не возникла внезапно: пресная вода в Европе сокращается уже не первый год.

Именно так водный кризис и выглядит в начале: кран работает, а воды уже мало.

Почему заканчивается вода, если кругом океаны

Земля покрыта водой примерно на 70%, поэтому сама мысль о её нехватке кажется странной. Но стоит посмотреть, сколько воды на Земле, и картина меняется: абсолютное большинство находится в океанах, а значительная часть пресной воды заперта в ледниках или скрыта под землёй. Реки и озёра — совсем небольшой резерв.

При этом воду нужно не только пить. По данным ЮНЕСКО, около 70% мирового забора пресной воды приходится на сельское хозяйство, чуть меньше 20% — на промышленность и около 12% — на бытовые и коммунальные нужды. С 1980-х мировой спрос на пресную воду растёт почти на 1% ежегодно.

Главный потребитель воды — сельское хозяйство. Поэтому даже если все начнут принимать душ на две минуты быстрее, одним этим проблему не решить. Гораздо сильнее ситуацию меняют орошение полей, состояние водопроводов, работа промышленности и то, сколько воды выкачивается из подземных горизонтов.

А жара усиливает эффект: почва быстрее сохнет, воды требуется больше, а реки и водохранилища получают меньше пополнения.

Сколько пресной воды Земля уже потеряла

Здесь цифры становятся действительно неприятными. Всемирный банк в 2025 году оценил, что за последние два десятилетия запасы пресной воды на суше сокращались в среднем примерно на 324 миллиарда кубометров в год. Такого объёма хватило бы на годовые потребности примерно 280 миллионов человек.

Причины складываются вместе: засухи, рост температуры, выкачивание подземных вод, изменение землепользования и неэффективное орошение. Особенно быстро высыхают и без того засушливые регионы. Одновременно крупнейшие озёра теряют воду, уменьшая ещё один привычный запас пресной воды.

И это уже касается далеко не нескольких пустынных стран. По данным ЮНЕСКО, половина человечества уже сталкивается с дефицитом пресной воды хотя бы несколько месяцев в году.

То есть глобальный водный кризис — не прогноз на 2100 год. Он уже идёт, просто выглядит по-разному: где-то пересыхает скважина, где-то запрещают поливать поля, а где-то государство начинает решать, кому достанется вода в первую очередь.

Почему вода становится вопросом политики

Река не знает, где заканчивается одна страна и начинается другая. И именно поэтому нехватка воды быстро превращается из природной проблемы в политическую.

По данным ООН, около 60% мирового потока пресной воды приходится на трансграничные водные системы. Территории 153 государств находятся хотя бы в одном общем речном, озёрном или подземном бассейне. При этом только 43 страны имеют действующие соглашения, охватывающие не менее 90% их общих водных ресурсов.

Получается простая ситуация: если страна выше по течению строит плотину, расширяет орошение или забирает больше воды, последствия ощущают соседи ниже по реке.

В Центральной Азии это особенно хорошо видно по истории Аральского моря. Когда воду Амударьи и Сырдарьи начали массово направлять на орошение, один из крупнейших водоёмов мира за несколько десятилетий превратился в символ того, насколько дорого может стоить плохое управление водой.

Вода всё чаще становится политикой. И чем меньше её будет в конкретных бассейнах, тем сложнее окажется договариваться о том, кому и сколько можно забрать.

Что будет с водой к 2030–2040 годам

Точной даты, когда человечество проснётся без воды, не существует. Водный кризис развивается не как отключение электричества, а как медленное уменьшение запаса прочности.

Еврокомиссия предупреждает, что к 2030 году мировой спрос на воду может оказаться примерно на 40% выше доступных ресурсов. В выступлении в ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о похожем разрыве к 2040 году. Это разные прогнозные горизонты, поэтому воспринимать их как обратный отсчёт до «конца воды» не стоит. Это предупреждение о растущем разрыве между тем, сколько воды людям хочется использовать, и тем, сколько конкретные регионы способны стабильно дать.

На практике это означает более частые ограничения на полив и забор воды, более дорогую инфраструктуру, рост зависимости от подземных запасов и опреснения. Последствия почувствуют и люди, которые живут далеко от засух: если региону не хватает воды для выращивания пшеницы, риса или овощей, проблема приезжает в другие страны уже в виде цены на продукты.

Некоторые государства фактически уже живут в таком будущем. Например, страна без единой реки — Саудовская Аравия — давно опирается на опреснение морской воды и подземные источники.

Можно ли остановить дефицит воды

Хорошая новость в том, что наш сценарий не сводится к выбору между жаждой и «Безумным Максом». Воды нельзя сделать бесконечно много, зато её можно гораздо разумнее использовать.

Всемирный банк предлагает сразу несколько направлений: снижать потери и избыточный расход, модернизировать орошение, ограничивать чрезмерную выкачку подземных вод, накапливать воду, повторно использовать очищенные стоки и там, где это оправдано, развивать опреснение.

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Предпоследний вариант давно уже перестал быть фантастикой. В некоторых засушливых районах США обсуждают системы, способные перерабатывать сточные воды в питьевые. Когда привычный источник начинает пересыхать, отношение к таким технологиям меняется довольно быстро. Но технологии не отменяют главного: если водоносный горизонт выкачивается быстрее, чем пополняется, новый фильтр его не восстановит.

Эпоха бесконечной дешёвой воды заканчивается. Это не означает, что завтра во всём мире пересохнут краны. Скорее вода постепенно станет таким же стратегическим ресурсом, как энергия: её придётся считать, хранить, перераспределять и всё чаще делить с соседями.

До мира «Безумного Макса» нам ещё далеко. Но привычка считать пресную воду чем-то само собой разумеющимся уже выглядит менее разумной, чем несколько лет назад.