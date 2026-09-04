Кофе или чай: что оказалось лучше для костей после 60 лет

Кофе и чай — самые популярные напитки в мире. Но после 60 лет выбор между ними может иметь значение для здоровья костей. Ученые провели исследование с участием почти 10 000 женщин старше 65 лет и выяснили, что один из напитков чуть лучше влияет на плотность костей, а другой — только в умеренных количествах. Однако авторы работы предупреждают, что не стоит делать поспешных выводов. Почему? Объясняем в материале.

Остеопороз затрагивает каждую третью женщину старше 50

Остеопороз — это состояние, при котором кость теряет минералы и становится пористой и хрупкой. По данным, которые приводят авторы исследования, он затрагивает примерно каждую третью женщину старше 50 лет и ежегодно приводит к миллионам переломов по всему миру. Плотность кости при остеопорозе измеряют в первую очередь в области бедра: переломы там особенно тесно связаны с потерей прочности.

Главный инструмент оценки — минеральная плотность кости, то есть количество минералов, прежде всего кальция, в единице костной ткани. Чем она ниже, тем выше риск сломать кость при обычном падении. Поскольку кофе и чай ежедневно пьют миллиарды людей, даже крохотное влияние этих напитков в масштабах планеты превращается в заметное число переломов — или, наоборот, в предотвращённые травмы.

Исследований на эту тему было много, но результаты противоречили друг другу: одни находили вред кофе, другие — нет. Слабое место большинства работ — короткий срок наблюдения. Кости меняются медленно, и за год-два разницу легко упустить. Австралийская команда решила эту проблему за счет данных, которые собирали целое десятилетие.

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Десять лет наблюдений почти за 10 000 женщин

Исследователи взяли материалы крупного американского проекта Study of Osteoporotic Fractures — долгосрочного наблюдения за здоровьем костей у пожилых женщин. В выборку вошли почти 10 000 участниц в возрасте от 65 лет, за которыми следили десять лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nutrients.

Участницы регулярно отвечали, сколько кофе и чая они выпивают, а врачи с помощью сканирования измеряли плотность кости в двух точках: в тазобедренном суставе в целом и в шейке бедра — узком участке бедренной кости рядом с суставом, который особенно уязвим для переломов. Важно, что замеры и опросы повторяли много раз, а не сравнивали одну точку в начале и одну в конце. Такой подход позволяет увидеть, как привычки и состояние костей меняются вместе на протяжении лет.

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Чай дал небольшой, но измеримый плюс

У женщин, которые пили чай, общая плотность костей тазобедренного сустава оказалась немного выше, чем у тех, кто чай не пил. Разница небольшая, но статистически значимая — то есть ее нельзя списать на случайность. Как сообщает ScienceDaily, руководитель работы Энву Лю подчеркивает: даже маленький прирост плотности кости в масштабах больших групп населения означает меньше переломов.

Причем чай не требовал каких-то героических доз. Речь о привычном регулярном употреблении — ежедневной чашке, которая для многих и так часть утреннего ритуала. Это делает результат особенно любопытным: если связь подтвердится, поддержка костей окажется одной из самых дешевых и приятных мер профилактики.

Кофе безопасен до трех чашек, а после пяти — уже нет

С кофе картина получилась сложнее. Умеренное употребление — примерно две-три чашки в день — никак не сказалось на состоянии костей: вреда исследователи не нашли. Так что привычный утренний кофе и чашка после обеда, судя по этим данным, костям не угрожают.

Другое дело — большие дозы. У женщин, выпивавших больше пяти чашек в день, плотность кости была ниже. Авторы осторожны в формулировках: они говорят, что очень высокое потребление кофе может негативно влиять на кости, а не что оно точно их разрушает. Где именно проходит граница между тремя и пятью чашками, исследование не уточняет.

Почему чай помогает, а кофе мешает

Соавтор работы Райан Лю объясняет разницу составом напитков. В чае много катехинов — растительных веществ, которые, по имеющимся данным, могут стимулировать образование новой костной ткани и замедлять ее разрушение. Кость — живая структура: она постоянно обновляется, старые участки рассасываются, новые нарастают. Если сдвинуть этот баланс даже немного в сторону строительства, за годы накапливается ощутимая разница.

Кофеин же, как показали лабораторные исследования, мешает усвоению кальция и вмешивается в обмен веществ в костной ткани. Но здесь важна оговорка самого Райана Лю: эти эффекты небольшие, и их можно компенсировать, просто добавив в кофе молоко. Так что дело не в том, что кофе драматически «вымывает» кальций, а скорее в накопительном действии очень больших доз.

Алкоголь усиливает вред кофе, а лишний вес — пользу чая

Самая неожиданная часть исследования — то, как эффект напитков зависел от других привычек и особенностей организма. У женщин, которые на протяжении жизни употребляли больше алкоголя, негативная связь кофе с плотностью кости была выражена сильнее. Иными словами, для тех, кто не отказывает себе в спиртном, большие дозы кофе оказались особенно нежелательными.

С чаем вышло наоборот: его польза заметнее проявлялась у женщин с ожирением. Почему так — исследование не объясняет, механизм еще предстоит выяснить. Но сама зависимость показывает, что универсального ответа «кофе вреден, чай полезен» не существует: многое зависит от того, кто пьет и как еще он обращается со своим здоровьем.

Что говорят сами авторы исследования

Авторы прямо просят не делать из своих выводов резких решений. Различия в плотности кости между группами были скромными: статистически они реальны, но недостаточно велики, чтобы человеку стоило перекраивать ежедневные привычки.

Наши результаты не значат, что нужно бросать кофе или пить чай галлонами, — говорит Энву Лю.

Важно понимать и границы такого исследования. Оно наблюдательное: ученые фиксировали, что женщины пьют и что происходит с их костями, но не назначали им напитки в эксперименте. Это значит, что работа показывает связь, а не доказывает причину: нельзя исключить, что любительницы чая в целом ведут иной образ жизни. К тому же в выборке были только женщины старше 65 лет, поэтому переносить выводы на мужчин или молодых людей напрямую нельзя.

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Практический вывод получается спокойным. Основа здоровья костей — по-прежнему кальций и витамин D, и никакой напиток их не заменит. Но если вы женщина старше 65, пьете пять и больше чашек кофе в день и при этом не отказываетесь от алкоголя, есть смысл хотя бы часть кофе заменить чаем или добавлять в него молоко. А ежедневная чашка чая, как говорят авторы, может быть не просто уютным ритуалом, а маленьким шагом к более крепким костям.