Внутренний локус контроля: почему люди с этим качеством чаще добиваются успеха

Успех в жизни зависит от неочевидного личного качества, которое многие недооценивают. Это не врожденная красота и не высокий интеллект, а так называемый внутренний локус контроля. В современном мире, где нейросети меняют рынок труда, именно эта психологическая особенность отделяет тех, кто формирует элиту, от тех, кто просто плывет по течению. Люди с активной позицией привыкли выстраивать мир вокруг себя, в то время как остальные считают, что их жизненный путь всецело определяют государство, удача или окружение.

Внутренний локус контроля как главный фактор успеха

Локус контроля — это психологическое понятие, которое описывает, кому человек приписывает ответственность за события своей жизни. Люди с внутренним локусом контроля уверены, что их успехи и неудачи зависят только от их собственных усилий.

В отличие от них, обладатели внешнего локуса привыкли винить в своих проблемах обстоятельства, экономику или начальника. Сегодня исследователи объединяют людей без социальных лифтов и предсказуемости в понятие прекариат — уязвимый класс, лишенный стабильности. По данным Международной организации труда, более 60% мировой рабочей силы занято в неформальном секторе без защиты закона и оплачиваемого отпуска.

Основы такого восприятия мира закладываются еще в раннем возрасте. То, как локус контроля влияет на детей, напрямую определяет их будущее положение в обществе. Если родители поощряют самостоятельность ребенка и учат его видеть связь между поступками и последствиями, у него формируется внутренний локус. Если же взрослые гиперопекают ребенка или постоянно винят в его неудачах окружающих, он вырастает с ощущением беспомощности перед проблемами.

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Кого нейросети оставят без работы в ближайшем будущем

Стремительное развитие технологий стало серьезной проверкой для психики работников по всему миру. По данным издания Эксперт, ученые Харбинского технологического института выяснили, что локус контроля напрямую определяет отношение человека к искусственному интеллекту.

Люди с внутренним локусом воспринимают новые технологии как полезный навык, которым нужно просто овладеть для повышения своей ценности. Те же, кто привык полагаться на внешние факторы, видят в алгоритмах прямую угрозу своему благополучию. В прессе часто звучат пугающие заголовки о том, что алгоритм лишит нас приватности или что он готов даже разрушать семьи, что только усиливает тревогу уязвимых слоев населения.

Автоматизация бьет не только по рабочим профессиям, но и по креативному классу. Под угрозой оказались образованные специалисты: бухгалтеры, юристы-практики и аналитики статистики. Особенно сильно конкуренция с алгоритмами сказывается на молодых кадрах без опыта. Возникает закономерный парадокс: вырастить опытного профессионала становится крайне сложно, если базовые задачи новичков уже выполняет программа.

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Лимитаризм как проверка локуса контроля

Технологии должны были всех уравнять: мол, неважно, из какой ты семьи, если умеешь работать. Но на деле выигрывают не все. Больше всех получают топ-менеджеры и владельцы крупных капиталов — те, кто первым сокращает расходы и автоматизирует процессы. В итоге у единиц скапливаются огромные состояния, а у большинства — растущие счета и выгорание.

На этом фоне стала популярной книга «Лимитаризм» профессора этики из Утрехтского университета Ингрид Робейнс. Она предлагает простую идею: ограничить богатство на государственном уровне. По ее мнению, все, что выше 10 миллионов евро на человека, — это уже излишек, и его нужно забирать в пользу социальных программ.

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Спор вокруг этой идеи снова возвращает нас к локусу контроля. Люди с внешним локусом видят решение в перераспределении: пусть государство заберет лишнее и сделает жизнь справедливее. Они ждут перемен сверху. Люди с внутренним локусом не отрицают системных проблем, но задают другой вопрос: что я сам могу сделать в этих условиях?