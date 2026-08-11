12 августа Солнце начнет исчезать: 5 фактов о редком затмении

12 августа 2026 года Луна пройдет между Землей и Солнцем. Для одних это станет событием, которое случается раз в десятилетия. Для других же останется почти незаметным мигом. Все зависит от того, где вы находитесь. В России это затмение увидят по-разному, потому что где-то небо потемнеет на две минуты, а где-то Солнце едва заметно прикроется. Вот пять важных фактов о самом важном астрономическом событии 2026 года.

Полное солнечное затмение будет на краю России

Формально Россия станет первой страной, которая встретит полную фазу этого затмения. Однако увидеть, как Луна целиком перекрывает солнечный диск, смогут лишь самые отчаянные путешественники.

По расчетам специалистов Московского планетария, лунная тень впервые коснется поверхности Земли на северо-востоке полуострова Таймыр, у побережья моря Лаптевых. В 19:58 по московскому времени Солнце там полностью исчезнет примерно на полторы минуты. После этого скоростная тень унесется в сторону Арктики, Гренландии и Исландии.

Лучше всего солнечное затмение будет видно в Санкт-Петербурге

Для подавляющего большинства россиян затмение будет частичным, то есть Луна лишь «откусит» кусок от дневного светила, превратив его в яркий серп. Чем дальше на север и северо-запад, тем зрелищнее окажется картина на небе.

Как отмечают астрономы портала Time and Date, особенно повезет жителям Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда. В этих городах Луна закроет около четырех пятых площади солнечного диска. Например, в Петербурге максимальная фаза наступит около 20:50 мск, и Луна закроет около 79% солнечного диска.

В Москве солнечное затмение будет быстрым

Столица тоже технически окажется в зоне лунной полутени, но условия для наблюдений будут крайне сложными. Главная проблема заключается в том, что космическое шоу совпадет с заходом Солнца.

Согласно данным РИА Новости, частная фаза начнется в Москве около 20:03, а уже спустя десять минут светило скроется за горизонтом. Чтобы успеть заметить крошечный темный вырез на краю солнечного диска, придется заранее найти возвышенность с идеально открытым горизонтом на северо-западе.

Луна окажется почти идеально подходящего размера

Солнечные затмения бывают разными. Иногда Луна находится слишком далеко от Земли, кажется маленькой и оставляет вокруг себя яркое огненное кольцо. Но 12 августа нас ждет именно полное затмение, потому что спутник окажется на подходящем расстоянии, около 359 тысяч километров.

Благодаря такой дистанции видимый размер Луны чуть превысит диаметр Солнца, что позволит ей полностью перекрыть свет. Как пишет издание N + 1, полные затмения на территории России — огромная редкость. Предыдущее подобное событие хорошо наблюдалось в 2008 году, а следующее после 2026-го случится лишь весной 2033 года на Чукотке.

Астрономические события августа 2026: затмения, Персеиды и парад планет

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Середина августа 2026 года подарит любителям космоса невероятное комбо. Небо будет радовать яркими событиями с раннего утра и до глубокой ночи.

Представители Роскосмоса подчеркивают, что на эти же сутки выпадает максимум знаменитого метеорного потока Персеиды. Получается удивительная цепочка: утром над горизонтом выстроятся шесть планет парадом, вечером можно будет наблюдать солнечное затмение, а как только окончательно стемнеет — загадывать желания под сотни падающих звезд.

Обычные солнечные очки для солнечного затмения не подходят

Даже если Луна закрывает 80% солнечного диска, оставшаяся часть излучает достаточно света, чтобы нанести непоправимый ожог сетчатке глаза. Смотреть на затмение просто так нельзя, и обычные затемненные стекла здесь не помогут.

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Классические солнцезащитные очки, рентгеновские снимки или пленка не блокируют опасное инфракрасное излучение. Для безопасных наблюдений нужны специальные очки с фильтрами стандарта ISO 12312-2. При этом снимать их во время частичных фаз категорически запрещено, и наслаждаться космическим зрелищем нужно исключительно через надежную защиту.