11 пород кошек, которых легко спутать с сиамскими

Тот самый узнаваемый окрас — светлое тело и тёмные «отметины» на мордочке, ушах, лапах и хвосте — многие сразу называют сиамским. Но это не отдельная фишка одной породы, а рисунок, который встречается у десятка совершенно разных кошек. Одни при этом громкие и разговорчивые, как классический сиам, а другие — спокойные пушистики, которые целыми днями дремлют на диване. Разберём 11 пород, которые чаще всего путают с сиамскими. Заодно вы поймёте, кого выбрать, если хочется тот самый внешний вид, но с другим характером или длиной шерсти.

Балинезийская кошка — тот же сиам, но с шёлковой шерстью

Если коротко, балинезийская кошка — это почти сиам, только «в шубе». Считается, что порода появилась как естественная мутация внутри самих сиамов, а потом их стали разводить как отдельную породу. Шерсть у балинеза средней длины и очень мягкая, а окрасы — ровно те же, что у сиамских кошек.

По характеру тоже близнецы: балинезы умные, разговорчивые и обожают быть рядом с хозяином. При желании их, как и других кошек, можно научить простым командам. Если вам нравится сиамский темперамент, но хочется шерсть подлиннее — это ваш вариант.

Священная бирма и рэгдолл — красивый окрас без сиамского напора

Эти две породы часто выбирают те, кому нравится окрас, но не нравится вечная болтовня и активность.

Священная бирма — мягкая и ласковая кошка с шерстью средней и большой длины. Её фишка — белые «носочки» на лапах, которые контрастируют с тёмными ногами. По легенде бирмы происходят от храмовых кошек и ведут себя соответственно: любят, когда их обожают и балуют.

Рэгдолл — это вообще эталон спокойствия. Крупные, мягкие, невозмутимые кошки, которые больше всего на свете любят просто зависать рядом с семьёй. Если хочется сиамскую расцветку, но покладистый характер — рэгдолл подойдёт идеально, тем более что он хорошо уживается и с другими питомцами.

Невская маскарадная — «сибиряк» в сиамском гриме

Эту кошку постоянно принимают за длинношёрстного сиама: голубые глаза, тот самый окрас с тёмными отметинами. Но на самом деле это колор-пойнтовая разновидность сибирской кошки, и встречается она довольно редко.

Главное отличие — плотная густая шерсть и крепкое, мощное телосложение. Характер энергичный и дружелюбный: невские маскарадные любят людей и отлично вписываются в семью с детьми.

Тонкинская кошка — «золотой сиам», смешанный с бурмой

Это относительно молодая порода. Раньше её вообще называли «золотой сиамской кошкой», а привычное название — тонкинская кошка, или тонкинез — закрепилось только в 1971 году. Шерсть короткая или средней длины, с тем самым характерным окрасом.

Интересно, что по характеру тонкинская кошка — что-то среднее между бурмой и сиамом: активная, общительная и любит общаться с человеком, но чуть более уравновешенная.

Гималайская — персидский пушистик с тёмными лапами

Представьте персидскую кошку, которой «пририсовали» сиамский окрас — получится гималайская. Эти кошки приземистые и плотные, а по-английски их ласково называют «химми».

Характер мягкий и спокойный, такие кошки прекрасно живут в квартире. Внимание они любят, но выпрашивать его настойчиво, как сиам, не будут. Есть и минус: длинная шерсть требует регулярного вычёсывания, иначе быстро сваляется.

Девон-рекс и корниш-рекс — волнистая шерсть и характер огонь

Обе породы выделяются необычной кудрявой шёрсткой, и у некоторых особей она бывает с сиамским окрасом.

Девон-рекс — это огромные уши, большие глаза и очень запоминающаяся мордочка. Они игривые и ласковые, а короткая шерсть линяет мало. Некоторые аллергики переносят таких кошек легче, но гипоаллергенных кошек не существует: реакцию вызывает не только сама шерсть.

Корниш-рекс тоже кудрявый, но при этом стройный, спортивный и на удивление мускулистый. Если корниш захочет внимания, он его добьётся — тихо сидеть в сторонке точно не будет. Этих кошек легко научить приносить игрушки, давать «пять» и садиться по команде — почти как собаку.

Манчкин — короткие лапки и большие вопросы к здоровью

Манчкин немного выбивается из списка: он похож на сиама не столько внешностью, сколько характером (а окрас у этой породы разнообразный). Главная особенность породы — очень короткие лапы, и это результат генетической мутации, влияющей на развитие костей.

Из-за той же мутации у них выше риск ортопедических проблем, поэтому короткие лапы манчкинов вызывают споры, и многие фелинологические организации породу вообще не признают. При этом сами кошки дружелюбные, общительные и совершенно не переживают из-за своего роста.

Экзотическая короткошёрстная и сноу-шу — спокойный увалень и хвостатый хитрец

Закроем список двумя очень разными кошками.

Экзотическая короткошёрстная (экзот) — плотный «плюшевый» кот, который бывает и в сиамском окрасе. Ласковый, любит людей и с удовольствием играет между сном и следующим сном. Характерная плоская мордочка может быть связана с проблемами дыхания и глаз — об этом стоит помнить при выборе.

Сноу-шу — преданная и внимательная кошка, из тех, что ходят за хозяином хвостиком по всей квартире. И ещё один момент: сноу-шу обожают поесть и умеют выпрашивать добавку у каждого члена семьи, так что за порциями придётся следить: переедание кошкам вредит.

Как отличить эти породы от сиамских кошек

Если выбираете кошку «как сиам», ориентируйтесь не только на окрас, а на то, что вам важнее:

хотите шерсть подлиннее — балинезийская кошка, бирма, невская маскарадная

нужен спокойный характер — рэгдолл, гималайская, экзот

любите активных и «собачьих» кошек — корниш-рекс, девон-рекс, сноу-шу

интересен необычный вид — манчкин с короткими лапами или кудрявые рексы

Получается, знаменитый сиамский окрас — это скорее общий «дизайн», чем визитка одной породы. А вот характер, длина шерсти и здоровье у разных пород отличаются, и именно на них стоит смотреть в первую очередь.