Почему врачи десятилетиями запрещали яйца — и оказались неправы?

Для большинства здоровых людей одно яйцо в день это отличный источник легкоусвояемого белка, витаминов и важных микроэлементов. Вопреки популярным мифам, такой рацион сам по себе не вызывает моментального образования бляшек в сосудах, но итоговый результат сильно зависит от ваших анализов и того, что еще лежит на тарелке.

Почему рекомендуется есть яйца на завтрак

Примерно 100 граммов куриного яйца содержат около 13 граммов белка. Съедая всего одно среднее яйцо, вы даете организму 6–7 граммов качественного строительного материала. В нем спрятан полный набор незаменимых аминокислот, которые нужны для обновления клеток, нормальной работы иммунитета и восстановления мышц после физических нагрузок.

Многие часто задумываются, что будет, если есть лапшу быстрого приготовления на завтрак, забывая, что пустые углеводы быстро оставляют нас голодными. Белковая пища, напротив, переваривается значительно медленнее. Если заменить сладкие хлопья или бутерброд омлетом, чувство сытости сохранится гораздо дольше, что поможет избежать лишних перекусов конфетами или печеньем. Само по себе яйцо не сжигает жир, но грамотно составленный завтрак косвенно помогает контролировать вес.

Читайте также: Как проверить свежесть яйца, метод с водой

Опасен ли холестерин в яйцах

Самый горячий спор вокруг яиц всегда касается холестерина. Холестерин в яйцах действительно содержится, и в большом количестве. Однако важно понимать что холестерин, который мы съедаем, и тот, что циркулирует в нашей крови это совершенно разные вещи. Наш организм самостоятельно производит значительную часть холестерина в печени, подстраиваясь под питание.

Когда мы получаем больше этого вещества с пищей, у многих людей собственная выработка пропорционально снижается. Масштабный анализ данных более 200 тысяч человек показал, что одно яйцо в день не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Настоящая проблема кроется в том, с чем именно мы едим желтки. Вареное яйцо с цельнозерновым хлебом безопасно, а вот яичница, утопающая в сливочном масле, поданная с беконом и колбасой, нанесет удар по сосудам из-за обилия насыщенных жиров.

Об этом должны знать все: Почему яйца плохо чистятся и что с этим делать?

Кому нельзя есть желток в яйцах

Несмотря на общую безопасность, реакция на пищевой холестерин глубоко индивидуальна. У части людей регулярное поедание большого количества желтков способно заметно поднять уровень плохого холестерина (ЛПНП). Чаще всего об этом невозможно догадаться по самочувствию, так как процесс протекает без видимых симптомов.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют проявлять осторожность и сокращать употребление желтков при следующих состояниях:

уже диагностированный повышенный уровень ЛПНП;

наследственная семейная гиперхолестеринемия;

перенесенные инфаркты или инсульты;

сахарный диабет и выраженный атеросклероз.

Перед употреблением яиц нужно знать: Белые сгустки в желтке — можно ли есть такие яйца?

Риск заражения сальмонеллезом от яиц

Считать сырые яйца более полезными это опасное заблуждение. Во-первых, сырой белок усваивается намного хуже термически обработанного. Во-вторых, в нем содержится авидин — вещество, которое связывает витамин биотин и мешает его всасыванию. Если постоянно пить сырые яйца, можно спровоцировать дефицит этого важного микроэлемента.

Но главная угроза скрывается в бактериях. Недостаточно приготовленные яйца могут стать источником сальмонеллеза, тяжелой кишечной инфекции с высокой температурой и диареей. Чтобы обезопасить себя, продукт необходимо мыть непосредственно перед готовкой и варить не менее 10–15 минут после закипания. От глазуньи с жидким центром и сырых домашних кремов лучше отказаться.

Безопасная норма яиц для здорового человека

В российских медицинских рекомендациях можно встретить разные цифры. Минздрав рассчитывает ориентировочную норму для разнообразного рациона — около 260 штук в год, что дает нам примерно пять яиц в неделю. При этом Роспотребнадзор уточняет, что для здорового человека одно-два яйца в день считаются безопасными.

Практические правила выглядят так:

Одно яйцо ежедневно — отличный выбор для большинства взрослых; Два яйца в день — вполне допустимо, если вы не налегаете на жирное мясо и сосиски; Три-четыре желтка каждый день — уже перебор, способный перегрузить организм насыщенными жирами.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

В итоге получается, что ежедневная порция яиц обеспечит мозг полезным холином, а глаза — лютеином, защищающим сетчатку от возрастных изменений. Это простая и понятная еда, которая отлично работает в составе разнообразного меню. А чтобы точно знать, подходит ли вам такой режим, достаточно раз в год сдавать анализ крови на липидный профиль.