Школьный тест IQ может недооценить ребёнка: что важнее баллов

Моцарт начал сочинять в пять лет, первую симфонию написал в восемь, а оперу — в одиннадцать. Поэтому его давно считают символом ранней гениальности и «тренировки мозга». Но новые исследования говорят о другом: детский IQ заметно колеблется и плохо предсказывает будущий успех. Хотя сами тесты IQ измеряют реальные когнитивные способности, один тест, сданный в начальной школе, может означать гораздо меньше, чем принято думать.

Откуда взялся «эффект Моцарта» и почему он рухнул

В 1993 году вышло исследование, которое запустило целую индустрию. Учёные обнаружили, что прослушивание сонаты Моцарта временно улучшало результаты в тестах на пространственное мышление по сравнению с тишиной или релаксационной записью. Разница доходила до девяти баллов пространственного IQ — звучит внушительно.

Проблема в том, что эффект был кратковременным и длился меньше 15 минут, а сам эксперимент проводился на взрослых, а не на детях. Несмотря на это, идея взорвала массовую культуру: появились книги для родителей, пособия по саморазвитию и диски с обещанием развить мозг ребёнка музыкой. Позже доказательства самого «эффекта Моцарта» были опровергнуты, но миф уже жил своей жизнью.

Эта история показывает, насколько высоко общество ценит интеллект, измеренный тестами. Мировой рынок когнитивной оценки и тренировки оценивался примерно в 6,87 миллиарда долларов в 2024 году и, по прогнозам, вырастет до 35,3 миллиарда к 2032 году. На вере в предсказательную силу тестов держатся реальные деньги — и реальные решения о судьбах детей.

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Почему школы перешли на тесты когнитивных способностей вместо IQ

Желание находить таланты как можно раньше понятно: именно одарённые люди двигают науку и культуру вперёд. Поэтому больше века учёные пытаются понять и измерить интеллект, и этот интерес усилился по мере перехода стран от массового производства к экономике знаний.

Один из самых известных аргументов в пользу ранней диагностики — исследование математически одарённой молодёжи, которое длится больше полувека. Более 1600 талантливых 13-летних подростков, попавших в верхний 1% по стандартизированному тесту SAT, отслеживали десятилетиями. Спустя сорок лет многие добились выдающихся результатов: 4,1% получили профессорскую должность в крупных университетах, 2,3% стали топ-менеджерами компаний из списка Fortune 500, вместе они опубликовали 85 книг и получили 681 патент.

Но есть важная оговорка: это были уже подростки и при этом на самой вершине способностей. Сегодня же когнитивные тесты сдаёт более широкий круг детей. С 1980-х годов тесты способностей постепенно заменили обычные предметные экзамены в роли фильтров при поступлении — считалось, что они объективнее оценивают потенциал, чем знание школьной программы.

Школы по всему миру — от США и Британии до Сингапура и Вьетнама — используют такие тесты при наборе. В Великобритании, например, поступление во многие престижные школы частично зависит от теста вроде печально известного CAT4, который десятилетние дети сдают осенью последнего года начальной школы. CAT4 занимает около 2,5 часа и проверяет вербальное, невербальное, количественное мышление и пространственные способности. Средним считается результат от 89 до 111, где ровно 100 — норма для возраста ребёнка.

Как сильно колеблется детский IQ с возрастом

Мозг — единственный орган, который при рождении ещё не развит полностью. Мозг новорождённого примерно вчетверо меньше взрослого и удваивается за первый год жизни, а к семи годам достигает 90% взрослого размера. Но дело не только в размере: в это время мозг активно перестраивает нейронные связи и «прореживает» часть из них.

Это видно и в данных. Анализ 2015 года, объединивший более 100 000 учеников из 240 исследований, подтвердил связь интеллекта со школьными оценками. Но сила этой связи зависела от возраста: интеллект гораздо лучше предсказывал успеваемость в средней школе, чем в начальной. То есть когнитивные способности в первые годы жизни не стабильны.

Ещё нагляднее — крупный анализ 2024 года, который свёл воедино данные 205 исследований и более 85 000 человек из 29 стран. Стабильность когнитивных способностей растёт с возрастом экспоненциально и в первое десятилетие жизни очень низкая. Проще говоря, положение ребёнка относительно сверстников в детстве сильно меняется, поэтому и его IQ может заметно сдвинуться. Стабильность нарастает в детстве и подростковом возрасте, выходит на плато около 20 лет и остаётся высокой до старости.

Даже в подростковом возрасте, когда показатели уже становятся стабильнее, IQ может колебаться до 20 баллов. Например, результат 100 — это примерно 50-й процентиль, а 120 — уже 91-й, и это огромный скачок. В одном исследовании такие сдвиги совпали с физическими изменениями в мозге.

Отсюда вывод: делать долгосрочные прогнозы по одному тесту рискованно. Решение о наборе в школу на основе единственной нестабильной метрики ведёт к систематическим ошибкам. Хуже того, метрику можно «накрутить»: исследования показывают, что простой пересдачей можно поднять результат примерно на восемь баллов IQ, а родители с ресурсами лучше подготовят к этому своих детей.

Миф о вундеркинде, обречённом на величие

Самое прямое опровержение идеи «гений с детства» — исследование 2025 года, объединившее данные более 34 000 элитных исполнителей: от нобелевских лауреатов и шахматистов до композиторов и спортсменов. Оказалось, что исключительные результаты в детстве слабо предсказывают элитный уровень во взрослой жизни.

Цифры впечатляют: Около 90% тех, кто блистал в юности, не достигли сопоставимого статуса взрослыми. Так же 90% лучших старшеклассников переставали быть лучшими в университете. Более того, у нескольких нобелевских лауреатов и элитных спортсменов в детстве результаты были даже ниже, чем у сверстников.

Разошлись и пути к вершине. Ранний выдающийся талант был связан с интенсивной, узкоспециализированной подготовкой в раннем возрасте. Зато среди тех, кто вышел на мировой уровень уже во взрослом возрасте, чаще были люди с более разносторонней практикой и постепенным ростом. Для систем раннего отбора это плохая новость: они могут не заметить многих будущих новаторов.

Что реально влияет на интеллект ребёнка

Если IQ так пластичен, логично спросить: что его двигает? Ответ — среда. Классический пример — исследование педиатра Герберта Нидлмана 1979 года, давшее первое надёжное доказательство, что свинец вредит когнитивным способностям детей даже на уровнях, считавшихся безопасными. Сравнивая содержание свинца в молочных зубах, учёные показали, что дети с более высоким уровнем набирали примерно на четыре балла меньше в тестах IQ. Эти данные повлияли на запрет свинца в бензине и краске в США.

С развитием связывают и прогулки на природе, и физическую активность, и питание — правда, с неоднозначными результатами. Но самое массовое и успешное вмешательство получают более 85% детей в мире — это образование. Объединив данные более 600 000 человек, исследователи нашли прямой эффект: каждый год обучения добавляет примерно один–пять баллов IQ, и эффект сохраняется до глубокой старости.

Несколько баллов кажутся мелочью, но в масштабе общества цена огромна. Экономисты подсчитали, что каждый дополнительный балл IQ связан примерно с 2% роста доходов за жизнь. В 2000 году один балл по всему населению США означал от 110 до 319 миллиардов долларов совокупного выпуска.

Глобальный экономический ущерб от снижения IQ, связанного со свинцом, в 2019 году оценили в 1,4 триллиона долларов. Основной удар пришёлся на страны с низким и средним доходом. О том, как свинец снижает IQ и в общем действует на организм человека, мы рассказывали в материале об этилированном бензине.

Спор «природа против воспитания» и роль родителей в развитии интеллекта

С рождения родители вкладывают в детей колоссальные ресурсы, и часть этих усилий действительно работает. Исследования показывают, что чтение вслух, стимулирующие занятия, разговоры и тёплая, упорядоченная домашняя обстановка заметно помогают раннему когнитивному развитию — особенно в первые пять лет жизни. Эффект ещё и накапливается: ранние навыки облегчают освоение новых. Позже эту основу может закрепить привычка читать для удовольствия.

Но здесь скрыта тонкость, которую учёные называют «природой воспитания» — корреляцией генов и среды. Родители, создающие интеллектуально насыщенную обстановку, часто передают детям и генетическую склонность к учёбе. Когда исследователи учли общие гены матерей и детей, эффект воспитания на образование уменьшился, но всё равно остался значимым — то есть среда работает поверх генетики.

Интересно, что прибавка к IQ со временем угасла, но долгосрочные образовательные и экономические выгоды оказались огромными. Значит, хорошая школа улучшает перспективы независимо от IQ.

Что не измеряют тесты IQ у детей

Любопытно, что об этом говорили ещё создатели первого теста. В 1916 году Альфред Бине и Теодор Симон писали, что для успеха в учёбе нужны и другие качества — внимание, воля и характер. Современные исследования это подтверждают: дети, которые умеют удерживать внимание, сдерживать импульсы, сохранять мотивацию и эмоциональную устойчивость, обычно лучше учатся — независимо от уровня IQ. Эти качества называют «некогнитивными навыками».

Недавнее исследование, основанное на данных более 10 000 детей, которых наблюдали с 7 до 16 лет, показало, что роль некогнитивных навыков с возрастом росла. Любопытство, творчество, мотивация и вера в свои силы предсказывали школьный успех на каждом этапе — и сверх того, что предсказывал интеллект.

Делаем вывод. Считается, что тест IQ объективно измеряет «природную» способность, не зависящую от обстоятельств. Но на деле на результат влияет множество факторов — токсины, питание, воспитание, образование, — особенно пока мозг растёт.

Один тест в один день в начальной школе — слишком ненадёжная основа для решений о том, в какую школу пойдёт ребёнок и по какому пути будет развиваться. Поэтому разумнее относиться к тестовому баллу не как к фиксированному приговору, а как к одному фактору среди многих. Стоит вкладываться и в когнитивное, и в некогнитивное развитие всех детей сразу.