Можно ли оживить Марс? Ученые предложили план, который звучит как фантастика

Мы привыкли считать Марс мертвым, холодным и навсегда чужим местом, куда можно лишь отправить роботов и с тоской смотреть на снимки красной пустыни. Но что, если все это время мы просто не знали, как его привести в чувства? Ученые утверждают, что нашли ключ, и терраформирование Марса перестало быть сюжетом для фантастов. План есть, и он не требует колонизации в течение столетий — речь идет о вещах, которые можно начать делать уже сейчас.

Парниковый эффект на Марсе

Долгое время создание биосферы на другой планете казалось сюжетом для книг, но теперь за дело берется прикладная астробиология — новая научная дисциплина, изучающая создание устойчивых экосистем вне Земли. Команда под руководством геофизика Эдвина Кайта представила детальный план, который не просто фантазирует о зеленых садах, а рассчитывает риски, затраты и необходимые технологии. О его плане рассказали авторы сайта Daily Galaxy.

Главная идея заключается в том, чтобы усилить слабый парниковый эффект Марса. Для этого исследователи предлагают выбросить в атмосферу специально разработанные микроскопические частицы. Это должно стать первым шагом к изменению климата на планетарном масштабе. Конечно, пока эти расчеты носят экспериментальный характер, но они реально могут сработать.

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Как повысить температуру на Марсе

Никто не планирует моментально изменить климат всей планеты. Дорожная карта описывает постепенный подход, при котором на первых этапах тепло будет поддерживаться только вокруг человеческих поселений.

Для локального нагрева предлагается использовать твердотельные парниковые мембраны. Эти установки смогут добывать жидкую воду из подземных льдов, что критически важно для выращивания пищи и поддержания систем жизнеобеспечения.

На следующем этапе в дело вступят орбитальные отражатели, которые будут направлять дополнительный солнечный свет на выбранные участки поверхности. Со временем, если когда-то в прошлом Марс мог стать более пригодным для жизни, новые технологии попытаются вернуть ему хотя бы часть этой гостеприимности, расширяя зоны потепления.

Эксперимент в атмосфере Марса

Чтобы проверить теорию на практике, ученые предлагают провести изящный технологический эксперимент. Планируется создать автоматический модуль, который распылит в марсианском воздухе менее одного килограмма микроскопических искусственных частиц.

Затем лазеры отследят, как эти частицы поднимаются и рассеиваются. Это позволит понять, насколько эффективна аэрозольная стратегия потепления в реальных условиях холодного и разреженного марсианского воздуха.

Но перед отправкой на Красную планету систему нужно испытать на Земле. Подобное оборудование уже разрабатывается, и его планируют протестировать в специальной лаборатории NASA в Калифорнии, где можно воссоздать атмосферу Марса. Данные этих тестов дадут информацию, которую невозможно получить только с помощью компьютерного моделирования.

Что мешает сделать Марс обитаемым

Несмотря на проработанность плана, ученые признают огромные пробелы в знаниях. Чтобы двигаться дальше и всерьез обсуждать изменение планеты Марс, исследователям критически необходимы новые данные:

детальные карты залежей подземного льда и глубоких водоносных горизонтов;

и глубоких водоносных горизонтов; результаты долговременного мониторинга марсианского климата;

марсианского климата; новые геологические образцы с поверхности Красной планеты.

Важную роль в этом сыграет международное сотрудничество. Например, Эдвин Кайт возлагает большие надежды на китайскую космическую миссию «Тяньвэнь-3». Согласно новым планам, агентство собирается использовать вертолет для сбора образцов на обширной марсианской территории. Если эти камни станут доступны для изучения в лабораториях по всему миру, наука сделает огромный шаг вперед.

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В итоге получается, что превращение Марса в обитаемое место это задача, которая займет многие десятилетия, а создание полноценной биосферы потребует веков. Даже по самым оптимистичным прогнозам, локальное потепление на площади в несколько квадратных километров станет возможным не раньше чем через десять лет. Однако разработка таких планов уже сегодня позволяет сохранить этот шанс для будущих поколений. И хотя пока Марс остается холодной пустыней, у науки наконец-то появился структурированный путь к ответу на вопрос: сможет ли человечество когда-нибудь оживить целую планету.