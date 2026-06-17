Илон Маск — первый триллионер в мире. Что можно купить на эти деньги

Состояние Илона Маска, который недавно отказался от полета на Марс и выбрал вместо него кое-что другое, впервые в истории перевалило за триллион долларов. Поводом стал дебют SpaceX на бирже Nasdaq: акции компании подскочили на 19%, а её рыночная стоимость превысила 2 триллиона долларов. Но за этой космической цифрой скрывается куда более интересная история, чем кажется на первый взгляд.
Почему триллион Маска — это не деньги в банке
Первое, что важно понять: это не наличные, сложенные в хранилище. Состояние Маска — это в основном акции, опционы и вера инвесторов в будущее его компаний и проектов типа загрузки мозга человека в робота. Большая часть богатства теперь приходится на одну только SpaceX, где доля предпринимателя оценивается рынком примерно в 866 миллиардов долларов.
Если бы Маск попытался продать все свои бумаги, он бы и близко не получил триллион — рынок просто рухнул бы при такой распродаже. Стратег Renaissance Capital Мэтт Кеннеди сформулировал это предельно честно: «SpaceX — это ставка на Илона Маска».
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Есть и второй важный нюанс. SpaceX остаётся убыточной компанией, даже несмотря на крупнейшее IPO в истории. Её выручка — лишь малая доля того, что зарабатывают технологические гиганты с похожей капитализацией. То есть рынок платит не за сегодняшние результаты, а за ожидания будущего. Именно в этом разрыве и рождаются такие состояния.
Триллион долларов — это сколько
Чтобы хоть как-то ухватить масштаб, округлим состояние Маска с 1,1 триллиона до ровного триллиона. Даже после такой «скидки» цифра остаётся почти комично огромной. Вот несколько способов её прочувствовать:
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- По домохозяйствам США. В 2025 году в стране насчитывалось около 134,79 млн домохозяйств. Если разделить триллион на всех, каждому достанется примерно 7 419 долларов.
- Медицинские долги. Американцы должны как минимум 220 миллиардов долларов за лечение. Триллион мог бы погасить эту сумму примерно 4,5 раза.
- Бюджет Пентагона. Запрос Министерства обороны США на 2026 год — 961 миллиард долларов. То есть триллион чуть больше всего годового военного бюджета страны.
- Экономика целой страны. По данным МВФ, ВВП Польши в 2026 году составит около 1,13 триллиона, а Швейцарии — около 1,15 триллиона. Состояние Маска сопоставимо с экономикой развитого государства.
Это не «деньги богатого человека» в привычном смысле. Это сумма размером с целую страну, и именно поэтому она так трудно укладывается в голове. А знаете, что трудно укладывается в голове у нас? То, что вы до сих пор не подписались на наш канал в МАКС.
Сколько домов, машин и молока можно купить на триллион Маска
Если переводить абстрактное число в покупки, картина становится ещё нагляднее. На триллион долларов можно было бы купить:
- около 24 миллионов кроссоверов Tesla Model Y по стартовой цене 41 630 долларов;
- примерно 2,37 миллиона новых домов по медианной цене 422 500 долларов;
- около 237 миллиардов галлонов молока (по 4,2 доллара за галлон);
- более 243 миллиардов галлонов бензина — это больше, чем вся Америка тратит за год;
- образование на 8,1 миллиона полных четырёхлетних программ в государственных вузах.
Есть и совсем отрезвляющий пример. 50 самых дорогих спортивных команд мира вместе стоят 353 миллиарда долларов — на триллион их можно скупить почти три раза. А если попробовать просто тратить деньги со скоростью миллион долларов в час, без перерывов на сон и еду, триллиона хватило бы более чем на 114 лет.
Что состояние Маска говорит о фондовом рынке
Самое интересное здесь — не личность миллиардера, а то, как устроен современный рынок. В ту же неделю, когда Маск пересёк символическую черту, SpaceX стала шестой по стоимости компанией США — обогнав фирмы с куда более крепкими сегодняшними показателями. Разрыв между реальным бизнесом и ожиданиями инвесторов и есть та почва, на которой вырастают подобные состояния.
Часть этой веры — откровенно личная. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон недавно назвал Маска «Эдисоном нашего времени». Окажется ли это пророчеством или преувеличением — покажет время, но фраза точно отражает суть: триллионная отметка — это сконцентрированная вера в одного человека и его способность гнуть рынки под свои амбиции.
Космос вообще умеет порождать огромные цифры — будь то возраст звёзд и планет или капитализация ракетных компаний. Но в случае SpaceX речь идёт не о физике, а о психологии инвесторов.
Почему состояние Маска в триллион долларов важно для всех нас
Этот рубеж — не просто статистика для любопытных. Он отмечает точку перелома в мировой экономике, которая почти в каждой стране становится всё более неравной. Когда состояние одного человека сопоставимо с экономикой целого государства, это меняет сам разговор о том, как распределяется богатство.
Важно держать в голове оба «но»: и то, что триллион Маска — это бумажная стоимость, а не реальные деньги, и то, что компания, на которой он держится, пока убыточна. Мы живём во времена рыночной эйфории, и стоит держать ухо востро — на случай, если где-то раздастся характерный «хлопок» лопнувшего пузыря.
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