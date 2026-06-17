Илон Маск — первый триллионер в мире. Что можно купить на эти деньги

Состояние Илона Маска, который недавно отказался от полета на Марс и выбрал вместо него кое-что другое, впервые в истории перевалило за триллион долларов. Поводом стал дебют SpaceX на бирже Nasdaq: акции компании подскочили на 19%, а её рыночная стоимость превысила 2 триллиона долларов. Но за этой космической цифрой скрывается куда более интересная история, чем кажется на первый взгляд.

Почему триллион Маска — это не деньги в банке

Первое, что важно понять: это не наличные, сложенные в хранилище. Состояние Маска — это в основном акции, опционы и вера инвесторов в будущее его компаний и проектов типа загрузки мозга человека в робота. Большая часть богатства теперь приходится на одну только SpaceX, где доля предпринимателя оценивается рынком примерно в 866 миллиардов долларов.

Если бы Маск попытался продать все свои бумаги, он бы и близко не получил триллион — рынок просто рухнул бы при такой распродаже. Стратег Renaissance Capital Мэтт Кеннеди сформулировал это предельно честно: «SpaceX — это ставка на Илона Маска».

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Есть и второй важный нюанс. SpaceX остаётся убыточной компанией, даже несмотря на крупнейшее IPO в истории. Её выручка — лишь малая доля того, что зарабатывают технологические гиганты с похожей капитализацией. То есть рынок платит не за сегодняшние результаты, а за ожидания будущего. Именно в этом разрыве и рождаются такие состояния.

Триллион долларов — это сколько

Чтобы хоть как-то ухватить масштаб, округлим состояние Маска с 1,1 триллиона до ровного триллиона. Даже после такой «скидки» цифра остаётся почти комично огромной. Вот несколько способов её прочувствовать:

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По домохозяйствам США. В 2025 году в стране насчитывалось около 134,79 млн домохозяйств. Если разделить триллион на всех, каждому достанется примерно 7 419 долларов.

В 2025 году в стране насчитывалось около 134,79 млн домохозяйств. Если разделить триллион на всех, каждому достанется примерно 7 419 долларов. Медицинские долги. Американцы должны как минимум 220 миллиардов долларов за лечение. Триллион мог бы погасить эту сумму примерно 4,5 раза.

Американцы должны как минимум 220 миллиардов долларов за лечение. Триллион мог бы погасить эту сумму примерно 4,5 раза. Бюджет Пентагона. Запрос Министерства обороны США на 2026 год — 961 миллиард долларов. То есть триллион чуть больше всего годового военного бюджета страны.

Запрос Министерства обороны США на 2026 год — 961 миллиард долларов. То есть триллион чуть больше всего годового военного бюджета страны. Экономика целой страны. По данным МВФ, ВВП Польши в 2026 году составит около 1,13 триллиона, а Швейцарии — около 1,15 триллиона. Состояние Маска сопоставимо с экономикой развитого государства.

Это не «деньги богатого человека» в привычном смысле. Это сумма размером с целую страну, и именно поэтому она так трудно укладывается в голове. А знаете, что трудно укладывается в голове у нас? То, что вы до сих пор не подписались на наш канал в МАКС.

Сколько домов, машин и молока можно купить на триллион Маска

Если переводить абстрактное число в покупки, картина становится ещё нагляднее. На триллион долларов можно было бы купить:

около 24 миллионов кроссоверов Tesla Model Y по стартовой цене 41 630 долларов;

примерно 2,37 миллиона новых домов по медианной цене 422 500 долларов;

около 237 миллиардов галлонов молока (по 4,2 доллара за галлон);

более 243 миллиардов галлонов бензина — это больше, чем вся Америка тратит за год;

образование на 8,1 миллиона полных четырёхлетних программ в государственных вузах.

Есть и совсем отрезвляющий пример. 50 самых дорогих спортивных команд мира вместе стоят 353 миллиарда долларов — на триллион их можно скупить почти три раза. А если попробовать просто тратить деньги со скоростью миллион долларов в час, без перерывов на сон и еду, триллиона хватило бы более чем на 114 лет.

Что состояние Маска говорит о фондовом рынке

Самое интересное здесь — не личность миллиардера, а то, как устроен современный рынок. В ту же неделю, когда Маск пересёк символическую черту, SpaceX стала шестой по стоимости компанией США — обогнав фирмы с куда более крепкими сегодняшними показателями. Разрыв между реальным бизнесом и ожиданиями инвесторов и есть та почва, на которой вырастают подобные состояния.

Часть этой веры — откровенно личная. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон недавно назвал Маска «Эдисоном нашего времени». Окажется ли это пророчеством или преувеличением — покажет время, но фраза точно отражает суть: триллионная отметка — это сконцентрированная вера в одного человека и его способность гнуть рынки под свои амбиции.

Космос вообще умеет порождать огромные цифры — будь то возраст звёзд и планет или капитализация ракетных компаний. Но в случае SpaceX речь идёт не о физике, а о психологии инвесторов.

Почему состояние Маска в триллион долларов важно для всех нас

Этот рубеж — не просто статистика для любопытных. Он отмечает точку перелома в мировой экономике, которая почти в каждой стране становится всё более неравной. Когда состояние одного человека сопоставимо с экономикой целого государства, это меняет сам разговор о том, как распределяется богатство.

Важно держать в голове оба «но»: и то, что триллион Маска — это бумажная стоимость, а не реальные деньги, и то, что компания, на которой он держится, пока убыточна. Мы живём во времена рыночной эйфории, и стоит держать ухо востро — на случай, если где-то раздастся характерный «хлопок» лопнувшего пузыря.