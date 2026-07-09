Почему акулы почти никогда не едят людей, хотя могли бы?

Каждый год миллионы людей купаются в океане, но стоит нам поплавать чуть дольше, как в голове просыпается древняя тревога. Мы боимся, что из темноты появится огромная пасть, хотя на самом деле человек почти никогда не интересует акул в качестве еды. Давайте разберемся, почему статистика нападения акул на людей ничтожно мала, но этот страх все равно остается одним из самых сильных в нашей культуре.

Как часто акулы нападают на людей

Если судить по новостям, может показаться, что морские хищники ежедневно патрулируют побережья в поисках туристов. Однако цифры Международного реестра нападений акул говорят о другом: в 2025 году ученые подтвердили 65 неспровоцированных укусов по всему миру, из которых лишь девять закончились смертью. Годом ранее этот показатель был еще ниже, всего 47 случаев.

На фоне миллионов серферов, дайверов и обычных отдыхающих это ничтожно малая вероятность. Ежегодно в мире происходят лишь десятки подтвержденных неспровоцированных инцидентов, что делает океан гораздо безопаснее, чем поездку до пляжа на автомобиле. Но каждое нападение акулы человека выглядит настолько пугающе, что наш мозг отказывается верить сухой статистике.

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Почему акулы не едят людей

Главный секрет безопасности людей кроется в том, что мы не являемся нормальной частью морской среды. По составу тела мы совершенно не похожи на жирных тюленей или морских львов, которые обеспечивают хищников необходимой энергией. Океанологи, изучающие то, как и почему акулы нападают на людей, подтверждают, что мы появляемся в воде лишь время от времени и представляем собой слишком костлявую цель.

У рыбы нет рук, чтобы потрогать неизвестный объект, поэтому ее единственный способ изучить мир — это укус. Чаще всего инциденты происходят из-за банального любопытства акул. Особенно это касается серферов на небольших досках, потому что снизу их силуэт очень похож на ластоногих. Одно из исследований показало, что молодая акула часто путает серфера с тюленем из-за особенностей преломления света и своей неопытности.

В большинстве случаев животное делает пробный укус, понимает свою ошибку и уплывает. Проблема заключается лишь в том, что даже один укус крупной особи смертельно опасен для хрупкого человеческого организма из-за кровопотери. Не стоит забывать, что акулы входят в список животных с самой мощной силой укуса. При этом хищник не ставит перед собой изначальную цель пообедать туристом.

Почему акулы плавают рядом с пляжем

Из сотен существующих видов по-настоящему опасными для человека считаются всего несколько, включая белую, тигровую и тупорылую акулу. Большинство серьезных инцидентов приходится на эту большую тройку, тогда как остальные виды питаются мелкими рыбешками, ракообразными или планктоном.

Опасные встречи у берегов происходят не из-за того, что рыбы выходят на охоту за людьми. Риск возрастает, когда наши зоны отдыха совпадают с местами кормежки хищников. Если вода становится мутной, к берегу подходит стая мелкой рыбы или рядом активно работают рыбаки, вероятность столкновения резко увеличивается.

Кроме того, часть укусов является элементарной самообороной. Смельчаки часто подплывают слишком близко, пытаются сделать эффектные кадры с экшн-камеры или потрогать рыбу руками. В таких ситуациях срабатывает инстинкт выживания, и животное просто защищает свое личное пространство от навязчивого внимания.

Почему люди боятся акул

Если риск так мал, почему мы продолжаем панически бояться? Первая причина в том, что наш мозг считает более вероятным то, что легко вспомнить. Новость о трагедии на пляже с красочными подробностями врезается в память на долгие годы, тогда как миллионы спокойных купаний проходят незамеченными.

Вторая мощная причина кроется в поп-культуре. После выхода фильма «Челюсти» образ морского хищника окончательно превратился в символ внезапной и невидимой смерти из темноты. В воде мы слабы, медлительны и почти слепы, что полностью лишает нас чувства контроля над ситуацией.

Не помогают и популярные мифы об акулах. Существует заблуждение, что хищник способен уловить запах страха или приплыть на одну каплю крови за километры. На самом деле у этих рыб развиты электросенсорные органы, которые помогают улавливать электрические поля живых существ, но читать эмоции они не умеют. Опасен не ваш внутренний страх, а паника, потому что хаотичные взмахи руками и брызги делают человека визуально похожим на раненую рыбу.

Как не стать жертвой акулы

Для многих из нас проблема стоит не так остро, поскольку акулы в России почти не водятся. Однако при планировании отпуска в Египте, Австралии, ЮАР или на Багамах стоит соблюдать простые правила безопасности, чтобы минимизировать любые риски.

Специалисты рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:

не купаться в сумерках и ночью , когда хищники наиболее активны в поисках пищи;

, когда хищники наиболее активны в поисках пищи; избегать мест рядом с рыбацкими лодками и участков впадения рек в море;

и участков впадения рек в море; не заходить в воду со свежими царапинами или сильным кровотечением;

или сильным кровотечением; отказаться от блестящих украшений , которые под водой похожи на рыбью чешую;

, которые под водой похожи на рыбью чешую; не паниковать и не создавать лишних брызг при появлении рыбы поблизости.

Если встреча все-таки произошла, главное правило — сохранять зрительный контакт и медленно отступать к берегу или лодке. Постарайтесь выставить перед собой любой предмет, будь то ласта, доска для серфинга или подводная камера, чтобы создать барьер.

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Важно помнить, что сегодня именно человек является главной угрозой для океана. Из-за варварского промысла и изменения климата популяции многих акул критически сократились, и около трети видов оказались под угрозой исчезновения. Акулам не нужно наше восхищение или наш страх, они просто требуют уважительного отношения и соблюдения разумной дистанции.