Что фритюр делает с вашим организмом. Последствия чувствуются не сразу

Картошка фри, наггетсы, чебуреки, пончики, крылышки — у еды во фритюре есть одна общая черта: остановиться почти невозможно. Особенно это заметно на примере картошки фри. Хрустящая корочка жареной еды буквально заставляет мозг просить ещё. И дело не только во вкусе. Во время жарки в масле еда меняется: становится жирнее, калорийнее и тяжелее для организма. Причём некоторые последствия появляются уже через пару часов после такого перекуса. Но есть и хорошая новость: организму не нужно жить на варёной брокколи, чтобы чувствовать себя нормально. Главное — понимать, что именно происходит внутри после очередной порции фритюра.

Почему еда во фритюре вредна для организма

Во время жарки продукт теряет воду и буквально впитывает масло как губка. Поэтому даже обычная картошка быстро превращается в очень калорийное блюдо. Например, запечённый картофель и картофель фри отличаются по калорийности почти в два раза.

Но проблема не только в калориях. При сильном нагреве масла могут образовываться трансжиры и продукты окисления. Именно они связаны с повышением уровня «плохого» холестерина — липопротеинов низкой плотности. Со временем такая нагрузка повышает риск проблем с сердцем и сосудами.

Есть и более бытовой эффект. После жирной жареной еды организм тратит больше сил на переваривание. Поэтому состояние «хочется лечь и ничего не делать» после фастфуда — не лень, а реальная реакция организма.

Что происходит с телом при частом употреблении жареной еды

Одна порция картошки фри не разрушит здоровье. Организм умеет справляться и не с такими нагрузками. Проблема начинается тогда, когда жареное становится привычкой.

Регулярное употребление такой еды провоцирует набор веса, повышение давления и увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно если масло используют повторно, как это часто бывает в заведениях быстрого питания. При повторном нагреве в нём становится больше вредных соединений.

Сильнее всего организм реагирует не на сам жир, а на сочетание жира, соли и быстрых углеводов. Именно поэтому чипсы, луковые кольца и курица в панировке так легко вызывают переедание. Мозг получает слишком мощную «награду» и просит повторить (из-за этого после фритюра иногда снова хочется есть, хотя вроде как уже и некуда). Так что жирная еда влияет не только на желудок, она вмешивается в работу мозга, особенно если становится частью привычного рациона.

Как снизить вред от жареной еды и чем заменить фритюр

Самый рабочий способ — не запрещать себе такую еду полностью. Слишком жёсткие ограничения часто только усиливают тягу, поэтому лучше учиться питаться без насилия над собой. Полный запрет в один прекрасный момент обычно заканчивается срывом: ночным походом к холодильнику или доставкой бургеров.

Гораздо лучше работает замена. Например, аэрофритюрница позволяет получить ту самую хрустящую корочку почти без масла. Разница по вкусу не такая большая, особенно с картофелем, курицей или домашними наггетсами.

И ещё один важный момент, о который обязательно нужно знать: тяга к фритюру часто усиливается, когда человек банально недоедает в течение дня. Если в рационе мало белка и нормальной сытной еды, мозг начинает требовать максимально калорийные продукты. И тут фастфуд оказывается идеальным кандидатом. Поэтому лучший способ есть меньше жареного — нормально питаться в течение дня.