Не выбрасывайте старые видеокассеты: некоторые VHS стоят дороже нового телевизора

Старые кассеты для видеомагнитофона в России иногда действительно могут стоить дороже нового телевизора. Но это не значит, что любая пыльная коробка с антресолей превратит вас в богача. В большинстве случаев видеокассеты продаются за 100–1000 рублей, реже за 2–10 тысяч. А вот за десятки и даже сотни тысяч продаются редкие исключения вроде запечатанных экземпляров и культовой классики. Что же, пора заняться поиском сокровищ так же, как мы делали после выхода статьи о дорогих вещах 2000-х годов?

Новый телевизор в России можно купить за 25–40 тысяч рублей. А значит, редкая кассета или хорошая коллекция за 60–150 тысяч уже формально стоит дороже свежего телевизора из магазина. Вопрос только в том, какие именно кассеты дотягивают до таких цифр.

Почему старые видеокассеты стали дорогими

Продать VHS-кассеты можно за большие деньги, потому что они могут быть редкими, а еще вызывают ностальгию. В России VHS это не просто способ записи видео, а целая эпоха: видеосалоны, гнусавые одноголосые переводы, желтые наклейки проката, пластиковые боксы и лицензионные кассеты «Союз Видео», «ВидеоСервис», «Мастер Тэйп», «Лазер Видео».

Формат видеокассет уже давно ушел из массового оборота. Кассеты VHS окончательно уступили DVD-дискам в 2000-х, а последний видеомагнитофон компания Funai выпустила в 2015 году. Сегодня кассеты фактически превратились в предмет коллекционирования. Одни охотятся за редкими переводами, другие — за красивыми лицензионными обложками, третьи собирают VHS просто как осколок ушедшей эпохи.

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Какие видеокассеты дорого стоят

Ценность кассеты складывается из нескольких признаков, и чем больше их совпадает, тем выше цена. Вот что коллекционеры VHS-кассет ищут в первую очередь:

Запечатанные кассеты в заводской пленке , это самый сильный признак ценности. На мировом рынке именно нетронутые VHS дают рекордные цены, потому что в 1980–1990-х почти все сразу вскрывали коробку, чтобы посмотреть фильм;

, это самый сильный признак ценности. На мировом рынке именно нетронутые VHS дают рекордные цены, потому что в 1980–1990-х почти все сразу вскрывали коробку, чтобы посмотреть фильм; Лицензионные российские видеокассеты 1990-х и начала 2000-х. Релизы «Союз Видео», «Варус Видео», «Екатеринбург Арт», «West Video» и других студий;

1990-х и начала 2000-х. Релизы «Союз Видео», «Варус Видео», «Екатеринбург Арт», «West Video» и других студий; Советская классика на VHS . «Ну, погоди!», «Гостья из будущего», «Гардемарины, вперед!», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Вечный зов»;

. «Ну, погоди!», «Гостья из будущего», «Гардемарины, вперед!», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Вечный зов»; Редкие фильмы, которых нет в интернете , с уникальным дубляжом, телеверсией или старым переводом;

, с уникальным дубляжом, телеверсией или старым переводом; Полные комплекты и коллекции VHS в одинаковых боксах и хорошем состоянии.

Важно, что если кассета запечатана, не вскрывайте ее. Даже невинное желание проверить, что внутри способно резко обрушить стоимость.

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Как не ошибиться при покупке через Авито

Здесь важно не обмануться. На площадках вроде Авито встречаются объявления с VHS «Ну, погоди!» или комплектами сериалов с ценниками в десятки и даже до 150 тысяч рублей. Но цена в объявлении это далеко не всегда реальная цена продажи. Продавец может выставить хоть 200 тысяч, но это еще не значит, что кассету кто-то купит. Поэтому опытные коллекционеры смотрят не на активные объявления, а на завершенные продажи.

Самые дорогие VHS-кассеты в мире

Чтобы понять верхний потолок рынка, стоит взглянуть на мировые рекорды. Запечатанная кассета «Назад в будущее» ушла за 75 000 долларов на Heritage Auctions 9 июня 2022 года, этот результат зафиксировал Книга рекордов Гиннесса как самую дорогую VHS, проданную на аукционе на тот момент.

На том же аукционе разошлись и другие легенды: «Балбесы» за 50 000 долларов, «Челюсти» за 32 500, «Охотники за привидениями» за 23 750 и промо-версия «Лучшего стрелка» за 17 500 долларов. Всего 260 кассет принесли 584 750 долларов. А запечатанный первый релиз «Звёздных войн» продали за 114 000 долларов через площадку Goldin. Такие суммы, это, конечно, мир крупных западных аукционов, а не дачных антресолей.

Какие VHS-кассеты можно выбросить

Не стоит рассчитывать на большие деньги, если речь идет о массовых, поврежденных или безымянных кассетах. Следующие кассеты стоят максимум 150 рублей:

обычная запись с телевизора без обложки;

с телевизора без обложки; массовый боевик в потрепанной коробке;

в потрепанной коробке; кассета с плесенью , сыростью или запахом подвала;

, сыростью или запахом подвала; треснувший корпус и поврежденная пленка;

и поврежденная пленка; пиратская копия без редкого содержания.

Такие VHS обычно продаются коробками по 50–200 рублей за штуку, а иногда их просто отдают самовывозом. Иногда вместо поиска старых видеокассет лучше поискать старые мобильники, потому что некоторые из них тоже стоят очень дорого.

Как найти старую и редкую видеокассету

Оценить кассету можно самому, если действовать по шагам:

Посмотрите на обложку и издателя. Логотип старой видеокомпании, аккуратная полиграфия, штрихкод, заводская наклейка, вкладыш и пластиковый бокс — это уже намного лучше безымянной записи; Проверьте состояние. Коллекционер смотрит на углы обложки, трещины бокса, следы воды, выцветание, наклейки проката и плесень на пленке; Найдите завершенные продажи похожих кассет, а не просто активные объявления с заоблачными цифрами.

Дорого стоят именно конкретные редкие издания, а не абстрактные старые кассеты. Чем точнее совпадение по издателю, году, переводу и состоянию, тем выше шанс на хорошую цену.

Где и как продавать VHS в России

Основные площадки чтобы продать видеокассеты это «Авито», «Мешок» и тематические группы коллекционеров во «ВКонтакте». Для действительно редкой иностранной запечатанной кассеты можно смотреть шире, eBay и профильные зарубежные аукционы, но тогда придется учитывать доставку, оплату и риск повреждения при отправке по почте.

Чтобы на вашу видеокассету обратили внимание, сфотографируйте переднюю обложку, корешок, задник, саму кассету, логотип издателя, штрихкод, наклейки и все дефекты. В названии объявления укажите конкретику: название фильма, год, издателя, лицензию, состояние и то, запечатана кассета или вскрыта. И не пишите просто «раритет» без доказательств: коллекционеры любят факты, а не эмоции.

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К сожалению, заработать на старых VHS способны единицы, но шанс найти ценный экземпляр все же реален. В России дороже всего ценятся лицензионные кассеты 1990-х, советская классика, редкие мультфильмы, культовые боевики и ужасы, полные комплекты и все, что сохранилось в идеальном или запечатанном состоянии. Большинство коробок с дачи не сделают вас богаче, но прежде чем выбрасывать их на свалку, стоит внимательно проверить обложки, издателей и состояние. Вдруг среди них окажется та самая кассета, что стоит дороже нового телевизора?