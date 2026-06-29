Зачем в коробку с пиццей кладут маленький пластиковый столик

Каждый, кто хоть раз заказывал вкусную и полезную пиццу, видел в центре коробки маленький пластиковый столик на трех ножках. Он там всегда, но мало кто задумывался, зачем его положили. Выглядит как игрушечная мебель, но на самом деле у него вполне серьезная задача, и ответ на этот вопрос удивит вас больше, чем вы думаете. История этой детали тянется еще с 19 века, и она тесно связана с эволюцией доставки еды. Мы наконец выяснили, зачем он нужен на самом деле, и делимся разгадкой.

Первая доставка пиццы в истории

Традиция доставлять пиццу на дом появилась задолго до современных курьерских сервисов. В 1889 году итальянская королева Маргарита Савойская оказалась в сложной ситуации — из-за отравления некачественной едой в Неаполе ей срочно потребовалось безопасное и сытное блюдо.

За помощью обратились к известному шеф-повару Раффаэле Эспозито. Он приготовил особенное блюдо, украсив его моцареллой и свежими помидорами, а затем лично доставил первую пиццу высокопоставленной заказчице. Именно этот рецепт позже получил название «Маргарита», став мировой кулинарной классикой.

Проблема с коробками для пиццы

Настоящий бум доставки еды начался в США только после окончания Второй мировой войны. Спрос на пиццу стремительно рос, и ресторанам требовалась надежная упаковка. В 1960 году основатель сети Domino’s Том Монаган создал привычную нам плоскую картонную коробку для пиццы. Она была прочной, отлично подходила для транспортировки и позволяла курьерам ставить заказы друг на друга.

Однако вскоре рестораны столкнулись с неожиданной физической проблемой. Горячая выпечка выделяет много пара внутри закрытой упаковки, из-за чего плотный картон быстро впитывает влагу. Размякшая крышка начинала провисать под собственным весом и прилипала прямо к расплавленному сыру, из-за чего клиент получал испорченный ужин.

Кто и когда придумал пиццу: у ученых есть новые подробности

Почему в середине пиццы стоит пластиковый столик

Эта проблема преследовала индустрию доставки вплоть до 1983 года. Жительница Лонг-Айленда Кармела Витале придумала максимально простое устройство, которое навсегда изменило стандарты упаковки горячей еды. Об этом открытии рассказали авторы сайта Mental Floss.

Она подала заявку на патент той самой трехногой пластиковой подставки. Курьеры стали устанавливать ее ровно в центр горячего блюда перед закрытием крышки. Благодаря своей высоте миниатюрный столик удерживал провисший картон на безопасном расстоянии, не позволяя ему соприкоснуться с моцареллой.

Три острые ножки оставляли минимальные следы на тесте и никак не портили внешний вид аппетитной выпечки.

Тайна создательницы пластикового столика для пиццы

Несмотря на то, что это изобретение ежедневно спасает миллионы ужинов по всему миру, личность самой Кармелы Витале остается абсолютной загадкой. Информации о ней настолько мало, что даже патентные поверенные забыли о существовании этой женщины.

Патентный поверенный — официальный представитель по охране и защите интеллектуальной собственности, средств индивидуализации и прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Британская исследовательница и кулинарный новатор Элисон Грив потратила целых два года на поиск любых фактов о Кармеле Витале. Грив мечтала найти изобретательницу, чтобы лично поблагодарить ее и рассказать владельцам пиццерий о человеке, чья идея стала индустриальным стандартом. К сожалению, поиски Кармелы пока не увенчались успехом, и подробности ее жизни скрыты от общественности.

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В завершении стоит сказать, что простая пластиковая подставка это отличный пример простого но гениального изобретения. В следующий раз, открывая коробку с горячей пиццей, вы будете точно знать, какая именно инженерная хитрость сохранила ваш ужин идеальным.