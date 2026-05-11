Эта эмоция меняет работу мозга и психики. Вот как её испытать

Хотя бы раз в своей жизни это испытывал каждый, даже если и не знал, что у этого есть название. Кожа покрывается мурашками, слова куда-то исчезают, а вы чувствуете себя невероятно маленьким и одновременно наполненным чем-то огромным. Так работает благоговение — одна из самых сложных и малоизученных человеческих эмоций, которая, по данным нейронауки, способна менять работу мозга и улучшать психическое здоровье. Правда, не всегда — у этого чувства есть и тёмная сторона.

Что такое благоговение и как его ощущает человек

Благоговение — это эмоциональное состояние, которое возникает, когда масштаб увиденного или пережитого превышает наши возможности осмыслить происходящее. Астронавты описывают его, глядя на Землю из космоса: крошечный голубой шарик в бесконечной пустоте. Этот опыт даже получил собственное название — эффект обзора, и он способен навсегда изменить отношение человека к жизни на планете.

Но чтобы испытать благоговение, не обязательно лететь к Луне. Величественный горный пейзаж, картина в музее, танец в толпе на концерте — всё это может вызвать то самое ощущение, когда реальность оказывается больше, чем ваша способность её вместить. По похожему механизму у людей появляются мурашки от музыки в особенно сильные моменты.

Психологи определяют благоговение как переживание на границе между удовольствием и страхом. Учащённое сердцебиение, мурашки, озноб — тело реагирует одинаково и на восторг, и на ужас. А вот то, какой эмоцией мы это интерпретируем, зависит от контекста.

Чем позитивное благоговение отличается от негативного

Когда мы говорим о благоговении, чаще всего представляем что-то прекрасное — закат, водопад, звёздное небо. Это позитивное благоговение, и оно приносит ощущение спокойствия и восхищения.

Но представьте, что вы стоите перед надвигающимся цунами. Вы чувствуете себя бессильным и наполненным ужасом, но одновременно — поражённым мощью природы. Негативное благоговение возникает, когда мы ощущаем угрозу или потерю контроля — во время землетрясения, катастрофы или теракта.

Разница не только в ощущениях, но и в том, что происходит в теле. Негативное благоговение активирует симпатическую нервную систему — ту самую реакцию «бей или беги». А позитивное, наоборот, усиливает работу парасимпатической системы (она отвечает за расслабление): замедляет пульс и снижает возбуждение. Именно поэтому после грандиозного заката вы чувствуете себя спокойнее.

Как благоговение меняет работу мозга человека

Наш мозг постоянно строит прогнозы и встраивает новый опыт в уже существующие «схемы» — ментальные модели того, как устроен мир. Вы знаете, что такое водопад: камни, вода, красиво. Но когда вы оказываетесь перед огромным водопадом — его рёвом, масштабом, тем, как солнце играет в брызгах — ваша «схема водопада» не справляется.

Именно это сочетание — ощущение грандиозности и невозможность уложить увиденное в привычные рамки — и рождает благоговение. Мозг вынужден не просто дополнить существующую модель, а перестроить её. По сути, благоговение заставляет мозг обновить свою «карту» реальности.

При этом в мозге происходит кое-что любопытное: снижается активность в областях, связанных с самореферентной обработкой — той сети, которая отвечает за наше «я», память о себе и своё место в мире. Когда эти области затихают, фокус внимания сдвигается с себя на внешний мир. Вот почему в моменты благоговения мы буквально «забываем о себе» и чувствуем себя маленькими.

Как благоговение влияет на психическое здоровье

Исследователи из UNSW Sydney собрали данные о том, как позитивное благоговение влияет на ментальное состояние. Предварительные результаты указывают на пять ключевых механизмов:

Улучшение способности нервной системы расслабляться — через активацию парасимпатики

Снижение чрезмерной сосредоточенности на себе — что важно при тревожности и депрессии

Повышение склонности помогать другим людям

Укрепление чувства связи с окружающими

Усиление ощущения осмысленности жизни

Важно оговориться: исследования в этой области пока находятся на ранней стадии. Учёные подчёркивают, что необходимы дополнительные работы, прежде чем можно будет говорить о долгосрочных эффектах благоговения. Но уже сейчас есть основания полагать, что целенаправленный поиск таких переживаний помогает чувствовать себя менее напряжённым, более удовлетворённым и счастливым.

Интересно, что механизм «уменьшения себя» — когда внимание переключается с внутренних переживаний на внешний мир — перекликается с тем, что происходит с мозгом после медитации и некоторых физических практик.

Где люди чаще всего испытывают благоговение и как искать его в повседневной жизни

То, что вызывает благоговение, у каждого своё. Но есть переживания, которые провоцируют его чаще всего остального:

одних накрывает от искусства, живой музыки или сильного фильма, который по-настоящему трогает;

других — от горных пейзажей, океана или звёздного неба;

кто-то испытывает это чувство на концертах и спортивных матчах, при каком-то коллективном опыте, когда много людей одновременно проживают один и тот же момент;

иногда благоговение приходит вообще неожиданно — например, когда вы сталкиваетесь с настолько мощной или непривычной идеей, что ваша картина мира вдруг начинает трещать по швам.

Один из конкретных методов — так называемые «прогулки благоговения». Суть проста: вы идёте на прогулку с намерением замечать красоту, масштаб и удивительное вокруг. Не листать телефон, а смотреть на деревья, небо, архитектуру — и позволить себе удивиться.

Даже изучение чего-то нового может стать источником благоговения. Например, история о ДНК Леонардо да Винчи, раскрывающая секрет его гениальности, — это тот случай, когда сложная идея вызывает то самое ощущение: мир оказывается больше, чем ты думал.

Связь с собственной духовностью (даже вне религии) тоже может вызывать благоговение. Речь не о вере в конкретного бога, а о способности чувствовать себя частью чего-то большего.

В конечном счёте благоговение начинается с простого действия — остановиться и заметить. Не каждый закат изменит вашу жизнь, но привычка обращать внимание на грандиозное в обычном — это, возможно, один из самых доступных инструментов для поддержания ментального здоровья. Наука пока осторожна в выводах, но направление задано: чем чаще вы позволяете себе удивляться, тем лучше чувствует себя ваш мозг.