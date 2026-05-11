Эта эмоция меняет работу мозга и психики. Вот как её испытать

Хотя бы раз в своей жизни это испытывал каждый, даже если и не знал, что у этого есть название. Кожа покрывается мурашками, слова куда-то исчезают, а вы чувствуете себя невероятно маленьким и одновременно наполненным чем-то огромным. Так работает благоговение — одна из самых сложных и малоизученных человеческих эмоций, которая, по данным нейронауки, способна менять работу мозга и улучшать психическое здоровье. Правда, не всегда — у этого чувства есть и тёмная сторона.
Что такое благоговение и как его ощущает человек
Благоговение — это эмоциональное состояние, которое возникает, когда масштаб увиденного или пережитого превышает наши возможности осмыслить происходящее. Астронавты описывают его, глядя на Землю из космоса: крошечный голубой шарик в бесконечной пустоте. Этот опыт даже получил собственное название — эффект обзора, и он способен навсегда изменить отношение человека к жизни на планете.
Но чтобы испытать благоговение, не обязательно лететь к Луне. Величественный горный пейзаж, картина в музее, танец в толпе на концерте — всё это может вызвать то самое ощущение, когда реальность оказывается больше, чем ваша способность её вместить. По похожему механизму у людей появляются мурашки от музыки в особенно сильные моменты.
Психологи определяют благоговение как переживание на границе между удовольствием и страхом. Учащённое сердцебиение, мурашки, озноб — тело реагирует одинаково и на восторг, и на ужас. А вот то, какой эмоцией мы это интерпретируем, зависит от контекста.
Чем позитивное благоговение отличается от негативного
Когда мы говорим о благоговении, чаще всего представляем что-то прекрасное — закат, водопад, звёздное небо. Это позитивное благоговение, и оно приносит ощущение спокойствия и восхищения.
Но представьте, что вы стоите перед надвигающимся цунами. Вы чувствуете себя бессильным и наполненным ужасом, но одновременно — поражённым мощью природы. Негативное благоговение возникает, когда мы ощущаем угрозу или потерю контроля — во время землетрясения, катастрофы или теракта.
Разница не только в ощущениях, но и в том, что происходит в теле. Негативное благоговение активирует симпатическую нервную систему — ту самую реакцию «бей или беги». А позитивное, наоборот, усиливает работу парасимпатической системы (она отвечает за расслабление): замедляет пульс и снижает возбуждение. Именно поэтому после грандиозного заката вы чувствуете себя спокойнее.
Как благоговение меняет работу мозга человека
Наш мозг постоянно строит прогнозы и встраивает новый опыт в уже существующие «схемы» — ментальные модели того, как устроен мир. Вы знаете, что такое водопад: камни, вода, красиво. Но когда вы оказываетесь перед огромным водопадом — его рёвом, масштабом, тем, как солнце играет в брызгах — ваша «схема водопада» не справляется.
Именно это сочетание — ощущение грандиозности и невозможность уложить увиденное в привычные рамки — и рождает благоговение. Мозг вынужден не просто дополнить существующую модель, а перестроить её. По сути, благоговение заставляет мозг обновить свою «карту» реальности.
При этом в мозге происходит кое-что любопытное: снижается активность в областях, связанных с самореферентной обработкой — той сети, которая отвечает за наше «я», память о себе и своё место в мире. Когда эти области затихают, фокус внимания сдвигается с себя на внешний мир. Вот почему в моменты благоговения мы буквально «забываем о себе» и чувствуем себя маленькими.
Как благоговение влияет на психическое здоровье
Исследователи из UNSW Sydney собрали данные о том, как позитивное благоговение влияет на ментальное состояние. Предварительные результаты указывают на пять ключевых механизмов:
- Улучшение способности нервной системы расслабляться — через активацию парасимпатики
- Снижение чрезмерной сосредоточенности на себе — что важно при тревожности и депрессии
- Повышение склонности помогать другим людям
- Укрепление чувства связи с окружающими
- Усиление ощущения осмысленности жизни
Важно оговориться: исследования в этой области пока находятся на ранней стадии. Учёные подчёркивают, что необходимы дополнительные работы, прежде чем можно будет говорить о долгосрочных эффектах благоговения. Но уже сейчас есть основания полагать, что целенаправленный поиск таких переживаний помогает чувствовать себя менее напряжённым, более удовлетворённым и счастливым.
Интересно, что механизм «уменьшения себя» — когда внимание переключается с внутренних переживаний на внешний мир — перекликается с тем, что происходит с мозгом после медитации и некоторых физических практик.
Где люди чаще всего испытывают благоговение и как искать его в повседневной жизни
То, что вызывает благоговение, у каждого своё. Но есть переживания, которые провоцируют его чаще всего остального:
- одних накрывает от искусства, живой музыки или сильного фильма, который по-настоящему трогает;
- других — от горных пейзажей, океана или звёздного неба;
- кто-то испытывает это чувство на концертах и спортивных матчах, при каком-то коллективном опыте, когда много людей одновременно проживают один и тот же момент;
- иногда благоговение приходит вообще неожиданно — например, когда вы сталкиваетесь с настолько мощной или непривычной идеей, что ваша картина мира вдруг начинает трещать по швам.
Один из конкретных методов — так называемые «прогулки благоговения». Суть проста: вы идёте на прогулку с намерением замечать красоту, масштаб и удивительное вокруг. Не листать телефон, а смотреть на деревья, небо, архитектуру — и позволить себе удивиться.
Даже изучение чего-то нового может стать источником благоговения. Например, история о ДНК Леонардо да Винчи, раскрывающая секрет его гениальности, — это тот случай, когда сложная идея вызывает то самое ощущение: мир оказывается больше, чем ты думал.
Связь с собственной духовностью (даже вне религии) тоже может вызывать благоговение. Речь не о вере в конкретного бога, а о способности чувствовать себя частью чего-то большего.
В конечном счёте благоговение начинается с простого действия — остановиться и заметить. Не каждый закат изменит вашу жизнь, но привычка обращать внимание на грандиозное в обычном — это, возможно, один из самых доступных инструментов для поддержания ментального здоровья. Наука пока осторожна в выводах, но направление задано: чем чаще вы позволяете себе удивляться, тем лучше чувствует себя ваш мозг.
