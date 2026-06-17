Астероид размером с гору летит к Земле: чего ожидать после 400 лет тишины

В конце июня 2026 года гигантский астероид 1997 NC1 окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты впервые за более чем четыре столетия. Это событие не угрожает человечеству, но дает ученым редкий шанс заглянуть в историю Солнечной системы и в реальном времени проверить точность моделей планетарной защиты. Уже 27 июня космическая глыба пролетит мимо Земли. За ее движением следят десятки обсерваторий и радарных систем по всему миру. После этого визита астероид снова уйдет в глубины космоса, а следующее подобное сближение состоится лишь в 2133 году.

Приближение астероида 1997 NC1 к Земле

Астероид 1997 NC1 относится к группе Атона. Это означает, что его орбита пересекает земную, но значительную часть времени он проводит ближе к Солнцу, чем наша планета. Подобные объекты постоянно находятся под присмотром астрономов.

Расчеты показывают, что минимальная дистанция до Земли составит 2,56 миллиона километров. Это примерно в 6,5 раза дальше, чем расстояние от Земли до Луны. По космическим меркам это совсем рядом, но с точки зрения безопасности орбита выстроена так, что шанс столкновения полностью исключен.

Интерес ученых вызывает не угроза, а редкость события. Моделирование орбиты показывает, что так близко к Земле этот объект не подходил как минимум с 1600 года. Гравитация планет медленно, но верно корректирует траектории малых тел, и каждый такой пролет позволяет лучше понять механизмы небесной механики.

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Почему точный размер астероида 1997 NC1 пока неизвестен

По данным Daily Galaxy, несмотря на то, что объект открыли довольно давно, его габариты до сих пор вызывают споры. В отличие от ситуаций, когда к Земле приближаются астероиды размером с небольшой дом, здесь счет идет на сотни метров. Сейчас размер объекта оценивается от 900 метров до 1,5 километров, и такая большая погрешность возникла из-за особенностей наблюдения.

Дело в том, что оптические телескопы фиксируют лишь отраженный солнечный свет. В астрономии способность поверхности отражать свет называется альбедо. Если поверхность камня темная, он отражает мало света, и в объективе телескопа может казаться крошечным. Если же поверхность состоит из светлых пород, даже небольшой кусок скалы будет сиять как огромный объект. Именно поэтому ученые не могут полагаться исключительно на яркость.

Как ученые изучают структуру астероидов

Чтобы преодолеть ограничения оптики, в дело вступают мощные радары, такие как Goldstone Solar System Radar (GSSR). В отличие от обычных телескопов, они не ждут милости от Солнца, а сами посылают радиоволны к пролетающему телу и ловят отраженный сигнал.

Такой метод наблюдения крайне информативен. С его помощью радиоволны позволят воссоздать точную 3D-модель астероида, независимую от того, насколько он темный или светлый.

Радиолокация поможет астрономам выяснить сразу несколько важных параметров:

истинный диаметр и форму космического гостя;

и форму космического гостя; скорость его вращения вокруг своей оси;

вокруг своей оси; рельеф поверхности и наличие структурных аномалий.

Эти данные критически важны для понимания того, как астероиды реагируют на тепловое излучение Солнца. Даже незначительный нагрев одной из сторон может со временем микроскопически сдвигать орбиту объекта, и этот эффект необходимо учитывать в долгосрочных прогнозах.

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Можно ли увидеть астероид через любительский телескоп

В момент максимального сближения видимая звездная величина 1997 NC1 достигнет значения около 10. Это означает, что наблюдать полет можно будет в небольшие любительские телескопы, хотя невооруженным глазом он останется невидим.

Лучшие условия для наблюдения в первые дни максимального сближения сложатся для жителей Северного полушария. Астрономам-любителям стоит учитывать фазу Луны, так как ее яркий свет может снизить контрастность ночного неба. Объект будет перемещаться по небосводу достаточно медленно, что позволит отслеживать его в течение нескольких ночей подряд.

Для тех, у кого нет оборудования, проект Virtual Telescope организует прямые трансляции. Пик наблюдений намечен на 26 и 27 июня, когда независимые астрономические группы будут делиться снимками в реальном времени.

Как ученые проверят системы защиты от астероидов

Пролет 1997 NC1 рядом с Землей позволит проверить системы планетарной защиты. Глобальные сети мониторинга околоземных объектов используют такие события, чтобы сравнить теоретические расчеты с суровой реальностью.

Иногда наука пересматривает старые гипотезы на основе новых данных. Например, недавно выяснилось, что ученые ошиблись в оценке длительности ядерной зимы после падения астероида Чикшулуб. Но в сфере расчета орбит современная астрономия достигла невероятной точности. Каждый новый пролет лишь подтверждает, что наши алгоритмы планетарной защиты работают надежно.

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Астероид 1997 NC1 напоминает нам о том, насколько масштабно и размеренно работает механика Солнечной системы. После визита в июне 2026 года он спокойно продолжит свой путь, оставив астрономам терабайты данных, которые сделают наше прогнозирование космических угроз еще точнее.