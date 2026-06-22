Ученые услышали странный стон из океана: так нашли гиганта, которого искали несколько веков

В 2014 году морские биологи зафиксировали у берегов Марианских островов странный гудящий звук, который долгие годы не давал им покоя. Разгадать тайну океанского стона удалось лишь недавно благодаря технологиям искусственного интеллекта, которые указали на неуловимого морского гиганта. Что это было? Огромный кит, или гигантский кальмар, длина которого достигает 14 метров?

Загадочные звуки в Марианской впадине

Все началось почти десять лет назад, когда гидрофоны опустили в воду неподалеку от самого глубокого места на планете. Приборы уловили низкочастотный шум, который совершенно не вписывался в каталог известных звуков природы.

Исследователи прозвали этот акустический феномен Биотвангом. Он напоминал низкое гудение или механический стон, раздающийся из темноты. Поначалу специалисты даже сомневались, что перед ними живое существо. Об этом загадочном явлении было рассказано в журнале Frontiers in Marine Science.

Звуковая аномалия в Марианской впадине

Океан наполнен самыми разными шумами, от треска льда до гула подводных землетрясений. Но этот гудящий сигнал выделялся своей странной тональностью.

Больше всего звук напоминал шум двигателей корабля, а не крик животного. Хотя биологи и подозревали, что звук может издавать какой-то усатый кит, доказать это было почти невозможно. Без визуального подтверждения, когда животное видно на поверхности в момент пения, определить вид по одному лишь звуку крайне тяжело. К тому же, это не первый случай, когда природа преподносит сюрпризы: иногда исследователи находят неожиданные вещи там, где их быть не должно, прямо как когда ученые нашли остров в Антарктиде, который раньше никто не замечал.

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Какое морское существо издавало таинственный звук

Разгадать загадку помог необычный союз морских биологов и разработчиков Google. Программисты создали специальный искусственный интеллект, своеобразный «Shazam для китов», который умеет распознавать голоса морских млекопитающих.

Программа проанализировала огромный массив акустических и визуальных данных, собранных в районе Марианского архипелага. В итоге алгоритм уверенно связал таинственный стон с полосатиком Брайда (Balaenoptera brydei). Оказалось, что именно этот кит издает металлический гул, общаясь со своими сородичами.

Причины долгой неуловимости полосатика Брайда

Полосатики Брайда это настоящие океанские бродяги. Они не привязаны к одной точке и постоянно перемещаются по огромным территориям, что делает наблюдение за ними невероятно сложной задачей.

Глобальные перемещения этих китов тесно связаны с изменением океанических условий. Их ареал охватывает центральную и западную части северной части Тихого океана, а значит, животные буквально растворяются в бескрайних просторах воды.

Чем уникальны звуки китов

Голоса морских гигантов это важнейший инструмент навигации и поддержания социальных связей. Звуковые волны способны распространяться в воде на огромные расстояния.

В случае с «Биотвангом» биологи выявили четкую закономерность. Киты поют в зависимости от сезона, что позволяет отслеживать их невидимую глазу миграцию:

первый небольшой всплеск активности приходится на период с февраля по апрель;

приходится на период с февраля по апрель; основной пик звуков регистрируется с августа по ноябрь;

регистрируется с августа по ноябрь; в это время киты активно перемещаются между низкими и средними широтами.

Изучение океана с помощью изучения звуков

Чтобы понять масштабы путешествий полосатиков Брайда, исследователям пришлось объединить ручной труд биологов и вычислительные мощности нейросетей.

Ученые подняли исторические записи гидрофонов, собранные в разных уголках Тихого океана за многие годы. Алгоритм прочесал тысячи часов аудио и обнаружил знакомый «Биотванг» не только у Марианских островов, но и далеко на востоке, возле атолла Уэйк, а также у Гавайского архипелага и вблизи экватора у острова Хауленд.

Тайны, которые до сих пор скрывает глубокий океан

Это открытие доказало, что на западе северной части Тихого океана обитает огромная, ранее неизвестная живущая в толще воды популяция полосатиков Брайда.

Бездна вокруг Марианских островов продолжает удивлять научный мир. Мы все еще очень мало знаем о том, как океанические течения, температура воды и обилие пищи влияют на скрытые маршруты морских гигантов. Каждое новое исследование океана показывает, что даже в 21 веке на Земле остаются территории, живущие по своим загадочным законам.

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Раскрытие тайны «Биотванга» — это прекрасный пример того, как современные технологии помогают нам слышать природу. Теперь у биологов есть надежный метод отслеживания редких китов по их песням, что в будущем поможет лучше изучить и защитить этих удивительных океанских странников.