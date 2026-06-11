Парад планет в июне 2026: когда смотреть и почему Меркурий исчезнет раньше всех

12 июня 2026 года сразу после заката посмотрите на запад: там соберутся Меркурий, Венера и Юпитер. Это не большой парад из шести планет, а компактный мини-парад из трёх, но именно поэтому его удобно наблюдать. Все три планеты видны без телескопа и бинокля, нужно лишь поймать момент и найти открытый горизонт. А как и во сколько ловить этот прекрасный момент — сейчас расскажу.

Какие планеты будут видны 12 июня 2026 года

В середине июня три планеты соберутся в небольшом секторе вечернего неба. Важный момент: в космосе они вовсе не выстраиваются в идеальную линию. Всё дело в перспективе. Планеты обращаются вокруг Солнца почти в одной плоскости, поэтому с Земли они почти всегда видны вдоль одной линии — её называют эклиптикой (это видимый путь Солнца, Луны и планет по небу).

Именно из-за этого выравнивания планет часто выглядят как наклонная линия или дуга. В июне 2026 года три планеты соберутся в одной небольшой области неба, так что искать их по всему небосводу не придётся — это и делает парад удобным даже для новичков. Если вам интересно, как такие события устроены в принципе, у нас есть специальный разбор о том, что такое парад планет.

Во сколько смотреть парад планет в июне 2026 года

Лучшее окно открывается примерно через 30 минут — час после заката. К этому времени небо уже достаточно темнеет, но планеты ещё не успевают опуститься слишком низко к горизонту. Точное время зависит от вашего города, широты и того, насколько открыт западный горизонт.

Простой план наблюдения:

Через 30 минут после заката Венера и Юпитер уже могут быть видны, а вот Меркурий пока теряется в сумеречном свете.

Примерно через час после заката наступает лучший баланс — небо темнее, и все три планеты заметить проще всего.

Позже вечером Меркурий уходит к горизонту и пропадает первым.

Для удобства — несколько российских городов и их окна наблюдения на 12 июня:

В Махачкале закат в 19:29, смотреть лучше с 20:04 до 20:41

В Сочи закат в 20:02, лучшее время с 20:38 до 21:14.

В Краснодаре закат в 20:11, окно — с 20:48 до 21:22.

В Ростове-на-Дону закат в 20:17, наблюдать стоит с 20:57 до 21:26.

В Волгограде закат в 20:04, лучшее время с 20:47 до 21:12.

В Астрахани закат в 20:40, смотреть стоит с 21:19 до 21:50.

В Хабаровске закат в 21:01,окно — с 21:43 до 22:09.

Во Владивостоке закат в 20:52, время для наблюдения с 21:27 до 22:04.

В Самаре закат в 21:06, удобное время — с 21:58 до 22:08.

В Калининграде закат в 21:15, наблюдать лучше с 22:11 до 22:14.

В Уфе закат в 21:53, смотрим с 22:49 до 22:52.

Чем северней город, тем короче окно: в высоких широтах июньские сумерки длятся долго, и Меркурий едва успевает показаться над горизонтом. А если интересны и другие небесные события, загляните в наш астрономический календарь на 2026 год.

Где искать Меркурий, Венеру и Юпитер после заката

Смотрите низко над горизонтом в направлении запад-северо-запад — туда, где только что зашло Солнце. Планеты будут собраны рядом, поэтому искать долго не придётся. Главное — найти место с ровным открытым горизонтом: подойдёт поле, берег, вершина холма или балкон с видом на запад.

Порядок поиска планет прост:

Сначала найдите Венеру — это самый яркий объект на западе после заката, его невозможно спутать. Рядом с Венерой отыщите Юпитер: он яркий, хотя и не такой ослепительный. Ниже, ближе к горизонту, ищите Меркурий — его заметить сложнее всего из-за сумерек.

Три планеты выстроятся в наклонную линию, а угол наклона немного отличается в зависимости от полушария. Если западный горизонт закрывают деревья или здания, первым из виду вы потеряете именно Меркурий, но красивая пара Венеры и Юпитера всё равно никуда не денется.

Можно ли увидеть парад планет без телескопа

Каждая из трёх планет ведёт себя по-своему. Венера (звёздная величина -4,0) — самый яркий ориентир. Она сияет ярче любой звезды и видна ещё до того, как небо полностью потемнеет. Невооружённым глазом это просто очень яркая белая точка, а в телескоп можно разглядеть маленький диск или фазу.

Юпитер (звёздная величина -1,8) тоже хорошо виден без оптики — он тусклее Венеры, но намного ярче большинства звёзд. Если навести на него бинокль уже после захода Солнца, можно заметить четыре крупнейших спутника как крошечные точки в ряд рядом с планетой.

А вот Меркурий (звёздная величина 0,3) более капризный, поэтому ради него придётся поторопиться. Он обращается близко к Солнцу и почти никогда не отходит далеко от закатного сияния, поэтому держится низко над горизонтом и быстро уходит. Телескоп для него не нужен — нужен открытый горизонт и базовое понимание, как искать планеты на небе. 15 июня Меркурий достигает наибольшей элонгации (максимального видимого удаления от Солнца — 24°31′), и это один из лучших шансов года его поймать.

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Лучшие даты для наблюдения парада планет в июне 2026 года

Хорошая новость: парад планет — это не событие одного вечера. Вид меняется от ночи к ночи, поэтому имеет смысл выходить на улицу несколько раз с начала до середины июня.

Начало июня: Венера и Юпитер сближаются на западном небе, хорошая разминка перед парадом.

8–9 июня: Венера и Юпитер сходятся особенно близко, всего примерно на 1°40′, и обе помещаются в поле зрения бинокля.

12 июня: главное выравнивание из трёх планет, лучший день, чтобы увидеть сразу всё.

15 июня: Меркурий на максимальном удалении от Солнца, отличный шанс его поймать.

16–17 июня: к планетам присоединяется тонкий серп Луны.

Именно 16 и 17 июня могут стать лучшими датами для фото: тонкий серп Луны делает сцену с планетами заметно красивее, а рядом окажутся яркие звёзды Поллукс и Кастор из созвездия Близнецов. Снять всё это можно и на телефон: включите ночной режим, держите камеру неподвижно (лучше на штативе) и наведите фокус на Венеру.

Если 12 июня окажется облачным — не беда: пробуйте в соседние ясные вечера. А следующий заметный парад случится около 12 августа 2026 года, но это будет утреннее событие с шестью планетами, часть которых уже потребует бинокля. Так что июньский мини-парад — самый дружелюбный к новичкам. Кстати, весной этого года был ещё один удобный случай — когда было видно 4 планеты сразу.