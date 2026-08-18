Тренировки до отказа переоценены: как на самом деле растут мышцы

Тренировка до отказа — когда ты повторяешь движение до момента, пока не можешь сделать ни одного полного повтора с нормальной техникой, — не обязательна ни для роста мышц, ни для силы. Обзоры научных исследований показывают, что подход, законченный чуть раньше отказа, даёт похожий результат, но с меньшей усталостью. Разберёмся, почему последние, самые мучительные повторения переоценены.

Что такое тренировка до отказа и запас повторений

Сначала договоримся о терминах, потому что без них легко запутаться. Повтор — это одно полное движение упражнения, а подход — группа повторов, выполненных без длинной паузы. В статических упражнениях вроде планки вместо повторов считают время, но и там принцип «чем больше, тем лучше» не работает.

Тренировка до отказа означает, что ты продолжаешь подход до тех пор, пока при всех стараниях уже не можешь сделать ещё один полный повтор с приемлемой техникой. В научной литературе это называют моментальным мышечным отказом.

Есть альтернатива — остановиться, когда ты ещё способен сделать один или несколько повторов. Это называют запасом повторений, или RIR (repetitions in reserve). Если ты мог бы сделать десять повторов, но остановился на восьмом, у тебя два повтора в запасе — 2 RIR.

Как лёгкий и тяжёлый вес по-разному включают мышечные волокна

Чтобы понять, зачем вообще доводить подход почти до предела, нужно заглянуть внутрь мышцы. Она состоит из отдельных клеток — мышечных волокон, которые делят на два типа: тип 1 и тип 2. Именно быстрые мышечные волокна типа 2 развивают больше силы и способны сильнее расти.

Здесь и появляется главное различие. Тяжёлый вес — тот, что позволяет сделать меньше десяти повторов, — включает мощные волокна типа 2 с самого начала подхода. А вот лёгкий вес, который ты можешь поднять больше 15 раз, сначала задействует только волокна типа 1.

Волокна типа 2 при работе с лёгким весом включаются лишь тогда, когда волокна типа 1 устают ближе к концу подхода. Из этого следует простой практический вывод: подходы с лёгким весом нужно доводить достаточно близко к отказу, если цель — рост мышц. Иначе главные «ростовые» волокна просто не получат нагрузки.

Но само последнее возможное повторение, судя по данным, не даёт какого-то особого эффекта для роста мышц. Исследования показывают, что тяжёлый подход, законченный незадолго до отказа, стимулирует рост мышц, но вызывает меньше усталости.

Чем тренировка до отказа мешает остальной тренировке

Главный минус работы до предела — усталость. Доведение подхода до отказа вызывает её заметно больше, чем остановка раньше.

Крупный систематический обзор с метаанализом (работа, которая объединяет результаты нескольких исследований) обнаружил, что тренировка до отказа сразу после нагрузки сильнее снижает силу, скорость движения и мощность. Она же даёт более выраженное ощущение усилия и больше признаков временного повреждения мышц.

Эта усталость бьёт по всей остальной тренировке. Если первый подход упражнения довести до отказа, в следующих подходах человек сделает меньше повторов с хорошей техникой. Исследования также показывают, что восстановление после тренировки может занимать больше времени после подходов до отказа.

Есть и вопрос безопасности, который зависит от выбора упражнения. Разгибание ног в тренажёре или подъём на бицепс легко прекратить, когда мышцы устали. А вот технически сложное упражнение вроде приседа или жима лёжа требует баланса, координации и контроля: по мере роста усталости техника ломается, и человек может не завершить повтор безопасно. Такие упражнения лучше не доводить до отказа без страховочного оборудования или грамотного напарника.

Что показали обзоры исследований о силе и росте мышц

Но что показывают исследования в целом? Систематический обзор с метаанализом 2022 года не нашёл значимой общей разницы между тренировкой до отказа и без него ни для силы, ни для роста мышц. Авторы отметили, что исследования использовали разные программы и не всегда уравнивали объём нагрузки, то есть суммарный поднятый за тренировку вес отличался.

Более поздний обзор разобрал 15 исследований роста мышц и не нашёл доказательств, что достижение отказа даёт больший рост, чем остановка раньше. Вывод был осторожным: приближение к отказу может усиливать стимул к росту мышц до определённого предела, но каждое дополнительное повторение не обязательно приносит ту же прибавку.

Анализ 2024 года показал, что отказ не нужен для роста силы — она улучшалась в широком диапазоне точек остановки. Рост мышц обычно был лучше, когда подходы заканчивались ближе к отказу, но исследователи не смогли назвать точное число повторов в запасе, которое было бы оптимальным.

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К похожему практическому выводу пришёл и обзор доказательной базы силовых тренировок Американского колледжа спортивной медицины 2026 года: для здоровых взрослых регулярные силовые тренировки с достаточным усилием важнее, чем сложная программа или доведение каждого подхода до отказа.

Сколько повторов оставлять в запасе на практике

Остаётся понять, как это применить в зале. На практике можно начать с простого ориентира — заканчивать большинство подходов, оставляя примерно один-три повтора в запасе. Это ориентир, а не жёсткое правило: последние повторы должны даваться тяжело, а вес — двигаться заметно медленнее, чем в начале подхода.

Ближе к отказу имеет смысл работать в нескольких случаях:

когда используешь лёгкий вес

когда тренировка очень короткая

когда делаешь последний подход технически простого упражнения

Иногда довести подходящее упражнение до отказа даже полезно — так проще понять, сколько повторов у тебя реально оставалось. Оценка запаса требует практики: исследования показали, что люди часто недооценивают, сколько повторов ещё могли бы сделать, особенно с лёгкими весами.

Если интересно, почему у части людей мышцы растут лучше, у нас есть отдельный материал.

Новичкам почти нет смысла доводить каждый подход до отказа: они прогрессируют, просто осваивая упражнения и постепенно увеличивая вес или число повторов. Опытные атлеты могут использовать отказ выборочно, когда это укладывается в их программу и восстановление.