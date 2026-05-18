Сколько секунд держать планку, чтобы укрепить пресс и не убить спину

Планка — это упражнение, где вы замираете лицом вниз, опираясь на предплечья и носки, а тело держите струной. Многие уверены, что чем дольше висишь в этой позе, тем сильнее становятся пресс и крепче спина. Но исследования говорят обратное: люди с больной спиной нередко стоят в планке дольше здоровых. И все потому что их тело компенсирует слабость мышц позвоночником. Следовательно, минуты на коврике не прокачивают пресс, они травмируют поясницу.

Почему нельзя долго стоять в планке

Многие годы считалось, что чем дольше вы держите планку, тем сильнее ваш пресс и тем здоровее спина. Две минуты планки казались золотым стандартом. Но исследование 2025 года, на которое ссылается издание Prevention, показало неожиданную вещь: люди с хроническими болями в спине нередко держали планку дольше, чем те, у кого спина не болит вообще.

Это звучит парадоксально, но объясняется просто. Когда мышцы пресса устают, тело начинает хитрить. Поясница провисает или, наоборот, таз задирается вверх — и нагрузка переходит с мышц на позвоночник, суставы и связки. Человек вроде бы еще стоит в планке, но пресс уже давно не работает. Вместо укрепления мышц происходит перегрузка тех структур, которые как раз нужно беречь.

Сколько минут нужно стоять в планке

Доктор Стюарт Макгилл, один из ведущих мировых специалистов по биомеханике позвоночника, давно предлагает зайти с другой стороны. Зачем терпеть планку через силу? Он советует стоять всего 10 секунд, но с максимальным напряжением всех мышц. Дальше — короткая пауза в 5–10 секунд и новый подход. Всего три-шесть таких повторений.

Почему это работает? Планка — это так называемое изометрическое упражнение, когда мышцы напрягаются, но не двигаются. Максимальное напряжение мышц пресса, ягодиц и плеч можно удерживать совсем недолго. Уже через 20–30 секунд нервная система начинает «переключать» нагрузку на пассивные структуры — связки и суставы. Мышцы при этом получают все меньше стимула к укреплению.

Специалист по физической реабилитации доктор Эдвард Филлипс отмечает, что способность удерживать планку до одной минуты может быть маркером хорошего состояния спины. Но ключевое слово — «до минуты», а не «чем больше, тем лучше». После 40–60 секунд дополнительной планки, пользы для мышц уже нет, а риск травмы растет.

Как правильно делать планку

Именно техника превращает планку из полезного упражнения в бесполезное или даже опасное. Идеальная планка выглядит так: тело — прямая линия от макушки до пяток, локти строго под плечами. Пресс зажат, как будто сейчас прилетит легкий удар в живот. Ягодицы и бедра — в напряжении. Взгляд — в пол чуть впереди рук, чтобы шея осталась в нейтральном положении.

Признаки неправильной планки выглядят так:

Поясница провисает вниз — значит, пресс уже отключился, и вес держит позвоночник;

— значит, пресс уже отключился, и вес держит позвоночник; Таз задран вверх — нагрузка уходит на плечи, пресс почти не работает;

— нагрузка уходит на плечи, пресс почти не работает; Вы задерживаете дыхание — это ведет к скачку давления и ускоряет потерю контроля над позой;

— это ведет к скачку давления и ускоряет потерю контроля над позой; Голова задрана вверх или опущена вниз — шея перегружается;

— шея перегружается; Плечи «уехали» вперед от локтей — страдают плечевые суставы.

Как подчеркивают специалисты, планка полезна ровно настолько, насколько правильна ваша поза. Двадцать секунд в идеальной позиции дают больше, чем полторы минуты с провисшим животом.

Что мешает укреплять пресс

Вокруг планки сложилось несколько устойчивых заблуждений, и они продолжают кочевать из одного фитнес-блога в другой.

Первый миф — чем дольше, тем лучше. Как показывают данные исследований, после 60 секунд отдача от упражнения резко падает.

Второй миф — планка убирает жир с живота и создает пресс. Увы, нет. Это статическое упражнение: калорий оно сжигает мизер, а мышечная масса от него почти не растет, и рельефу взяться неоткуда. Видимые кубики появляются только при низком проценте жира, а это вопрос питания и более интенсивных тренировок.

Третий миф — планка лечит боли в спине. Связь между умением держать планку и здоровьем спины действительно есть, но она не прямолинейная. Упомянутое выше исследование 2025 года прямо говорит, что долгая планка не гарантирует здоровый позвоночник. Долгая стойка в планке может означать лишь то, что человек научился компенсировать слабость мышц за счет суставов и связок.

Программа планки для новичков и продвинутых

Опираясь на рекомендации специалистов, можно выстроить простую и безопасную схему тренировок.

Для новичков подходит метод Макгилла:

Встаньте в планку с идеальной техникой;

Держите 10 секунд с максимальным напряжением пресса и ягодиц;

Отдохните 5–10 секунд;

Повторите 3–4 раза;

Тренируйтесь 3–4 раза в неделю с днем отдыха между занятиями.

Если вам ближе один длинный подход, засеките свое стартовое время, момент, когда техника начинает рассыпаться. Дальше каждую неделю добавляйте по 5–10 секунд, пока не выйдете на уверенные 40–60 секунд в идеальной позиции.

Когда минутная планка перестанет быть вызовом, двигайтесь не в сторону больших цифр, а в сторону вариаций:

Поднимите одну ногу на несколько сантиметров от пола;

на несколько сантиметров от пола; Попробуйте боковую планку — она сильнее нагружает косые мышцы;

— она сильнее нагружает косые мышцы; Добавьте динамические элементы — например, поочерёдное касание плеча рукой;

— например, поочерёдное касание плеча рукой; Используйте нестабильную поверхность — положите предплечья на мяч.

Такой подход тренирует настоящую устойчивость корпуса, а не способность долго терпеть.

Главный вывод из исследования и слов ведущих специалистов по позвоночнику простой: планка работает ровно до тех пор, пока работают ваши мышцы. Поплыла техника — пора вставать, и неважно, на десятой это секунде или на пятидесятой.