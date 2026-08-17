Почему у части людей мышцы растут лучше: при чём здесь ген неандертальцев

Учёные выяснили, что около 47 тысяч лет назад неандертальцы передали нашим предкам особый генетический вариант, влияющий на развитие мышечной ткани. Сегодня этот ген сохранился лишь у части населения планеты, заставляя их клетки активнее реагировать на гормон роста. Это открытие может объяснить, почему вымершие родственники человека обладали столь массивным телосложением, и заодно показывает, как унаследованная ДНК неандертальцев продолжает работать в телах современных людей.

Особенности неандертальского рецептора гормона роста

У большинства современных людей гормон роста вырабатывается гипофизом — небольшой железой в основании головного мозга. Этот гормон играет ключевую роль в развитии детей и подростков, а у взрослых помогает регулировать обмен веществ и поддерживать мышечную ткань. Сигнал к росту и делению передаётся через специальные клеточные рецепторы.

Исследователи изучили образцы ДНК 10 неандертальцев и двух денисовцев. Сопоставив эти древние геномы с современными биобанками, содержащими медицинские данные более миллиона человек, учёные обнаружили, что неандертальский вариант гена рецептора обладает повышенной чувствительностью к гормону роста.

Клетки, несущие этот древний вариант, гораздо сильнее реагируют на присутствие гормона. В лабораторных условиях это приводило к более активному увеличению мышечной массы.

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Позднее проявление генетического наследия

Неандертальский рецептор чувствителен далеко не ко всем формам гормона. Во время внутриутробного развития плода плацента выделяет свою специфическую версию этого вещества. Однако древний рецептор на неё практически не реагирует.

Поэтому при рождении неандертальские дети имели примерно те же размеры, что и современные младенцы. Но как только их собственный гипофиз начинал активно вырабатывать гормон, они начинали расти быстрее Homo sapiens.

У современных носителей этого гена эффект тоже проявляется не сразу. Анализ медицинских данных показал, что у детей младше 11 лет этот вариант никак себя не выдаёт. Разница становится заметной в пубертате, когда начинается период полового созревания и уровень гипофизарного гормона роста в организме резко возрастает.

География распространения гена мышечной массы

Предки современных людей встретились и начали скрещиваться с неандертальцами около 47 тысяч лет назад. Однако генетическое наследие от этих контактов распределилось по миру крайне неравномерно.

Палеоантропологи отмечают заметную географическую разницу. Сегодня этот ген встречается преимущественно у жителей Южной и Юго-Восточной Азии — в некоторых популяциях этого региона его носителями являются до 24 процентов людей. При этом среди европейцев этот вариант рецептора практически не сохранился.

Почему этот вариант закрепился именно в азиатских популяциях, пока непонятно. Учёным ещё предстоит выяснить, какую роль здесь сыграли древние миграции и условия среды.

Почему наличие древнего гена не заменяет тренировки

Хотя выявленный рецептор действительно помогает эффективнее наращивать мышечную ткань, он не делает своего обладателя культуристом по умолчанию. Неандертальцы были заметно коренастее и шире в плечах, но это не было заслугой одной-единственной мутации.

На их мощное телосложение влияли сразу несколько факторов:

другие генетические особенности, действовавшие вместе;

условия внутриутробного и раннего развития;

суровый климат, в котором коренастое телосложение помогало лучше сохранять тепло;

образ жизни с постоянными физическими нагрузками.

Авторы исследования подчёркивают, что найденный вариант — лишь один из факторов. И даже если человек унаследовал предрасположенность к большим мышцам от древних родственников, она останется лишь генетическим потенциалом без соответствующих физических нагрузок.