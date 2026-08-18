Где людям щекотнее всего: учёные составили карту щекотки

Щекотка — одна из самых странных особенностей нашего тела, и учёные до сих пор спорят, что такое щекотка и зачем она нам вообще нужна. Лёгкое прикосновение может заставить человека хохотать, дёргаться, сворачиваться в клубок и просить пощады — иногда всё сразу. И вот учёные впервые составили подробную карту, где именно людям щекотнее всего. У китайцев, голландцев и греков она получилась почти одинаковой.

Три страны, 448 человек и одни и те же точки на теле

Исследование провели Цзилян Сюн и Константина Килтени из Института Дондерса при Университете Радбауд. Килтени также представляет Каролинский институт. Они опросили 448 взрослых в возрасте от 18 до 30 лет из трёх разных культурных групп. Почти все участники были знакомы с щекоткой не понаслышке: более 98% сказали, что их хотя бы раз щекотали, а больше 95% сами кого-то щекотали.

Участников попросили закрасить на схеме тела места, где они чувствуют себя наиболее щекотливыми. И вот что удивительно: карты почти совпали во всех трёх группах. Раз за разом выделялись подмышки, шея, живот, бока и ступни. Чувствительность к лёгким раздражителям вообще сильно зависит от зоны тела: например, один волосок в носу может щекотать сильнее, чем десятки на коже. При щекотке партнёра наблюдалась та же картина, с дополнительным акцентом на пах и внутреннюю поверхность бёдер. Похоже на карту сокровищ, только вместо клада — приступы неудержимого смеха.

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Как меняется картина щекотки с возрастом и кто кого щекочет

Реакции у людей тоже оказались похожими. Кто-то смеялся, кто-то отбивался, пытался убежать, щекотал в ответ, визжал или просто улыбался. Чаще всего щекочут родные и друзья, следом идут романтические партнёры. И это важно: кто именно вас щекочет, влияет на саму реакцию.

Интересно, что расклад меняется с возрастом. В детстве человека чаще щекочут те, кто старше, и ровесники. А во взрослой жизни на первый план выходят ровесники. У партнёров карта немного своя — к общим точкам добавляются пах и внутренняя сторона бёдер.

Почему смех во время щекотки — это не всегда радость

Здесь исследование рушит распространённое заблуждение: смех не означает удовольствия. Нравится щекотка далеко не всем.

Цифры это подтверждают. В детстве щекотка нравилась 42% участников, во взрослом возрасте — только около 35%. Больше четверти назвали ощущение неприятным.

Со стороны смех легко принять за знак, что человеку весело. Но у смеха есть и другие задачи, а при щекотке он совсем не обязательно означает, что человеку хорошо.

Гипотеза Дарвина против тонкой кожи

Учёные давно спорят, почему щекотка так отличается от обычного прикосновения. Аристотель объяснял её нежной кожей. Дарвин предположил, что чувствительнее те места, к которым редко прикасаются. Другие грешили на уязвимые зоны, обычную чувствительность кожи или на удовольствие.

Новая работа проверила все эти версии по картам щекотки — и большинство провалилось. Тонкая кожа не объясняет щекотку: губы и веки тоже тонкие, но щекотки там почти нет. Не сработали ни обычная чувствительность, ни удовольствие, ни версия про уязвимые места рядом с крупными артериями.

Лучше всех держалась догадка Дарвина: те участки тела, которых касаются реже, действительно оказались более щекотливыми. Но и она объяснила не всё. Щекотка, похоже, зависит сразу от нескольких вещей: социального контекста, того, как мозг предсказывает прикосновение, физиологии и эмоций.

Общая карта, но правила устанавливает тот, кого щекочут

У этой работы есть и вполне житейский смысл. Щекотка способна сближать людей, но так же легко может человека перегрузить. Для других прикосновений действует то же базовое правило: они должны происходить по обоюдному согласию. А смех, из-за которого всё выглядит игрой, может мешать окружающим понять, что человеку уже некомфортно.

Карта щекотки, похоже, во многом общая для людей из разных культур, но правила определяет тот, кого щекочут. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour, и оно напоминает: даже в такой пустяковой на первый взгляд вещи, как щекотка, до конца всё ещё не разобрались.