Вы смеетесь не только от шуток. У смеха есть и другие задачи

Улыбка и смех кажутся нам естественной реакцией на забавную шутку или приятное событие. Однако в реальности человек может хохотать от неловкости и улыбаться от злости, а большинство наших смешков вообще не связано с юмором. На самом деле это древние сигналы для общения, о которых ученые могут рассказать много чего интересного.

В чем разница между улыбкой и смехом

Улыбка это в первую очередь мимическое выражение лица. У нас приподнимаются уголки рта и щеки, а при искренней радости задействуются мышцы вокруг глаз. Это визуальный маркер, который быстро и легко считывается собеседником в тишине.

Смех устроен гораздо сложнее. Это целый каскад реакций, в котором участвуют голосовые связки, диафрагма и дыхание. Мозг должен за долю секунды оценить странную ситуацию, понять, что она не несет угрозы, и запустить серию коротких выдохов. По данным телеканала «Наука», начало смеха задействует разные отделы мозга, от коры больших полушарий до мозжечка. Одни зоны анализируют контекст происходящего, а другие заставляют нас издавать ритмичные звуки.

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Для чего людям и животным нужен смех

Способность смеяться появилась задолго до того, как наши предки научились разговаривать и придумывать анекдоты. Ученые находили аналоги смеха у человекообразных обезьян во время игры и даже фиксировали ультразвуковой писк у крыс, когда их щекотали.

Изначально этот ритмичный звук был звуком безопасной социальной игры. Когда животные в шутку борются или догоняют друг друга, им нужно как-то показать партнеру, что укусы и толчки не представляют настоящей угрозы. Социальные навыки закладываются очень долго, и это время активно используется для обучения общению. Улыбка и смех эволюционировали как способ быстро снизить градус агрессии в стае и показать свои мирные намерения.

Зачем мы смеемся даже когда не смешно

Самое удивительное открытие ученых состоит в том, что в повседневной жизни мы крайне редко смеемся над настоящими шутками. Если понаблюдать за людьми в кафе или офисе, окажется, что смешок обычно следует за совершенно банальными фразами вроде «Ну, я пошел», «Смотри, кто пришел» или «Ты серьезно?».

В таких ситуациях смех работает как знак препинания в разговоре. Он нужен для поддержания социального контакта: показывает собеседнику, что мы его внимательно слушаем, настроены дружелюбно и находимся с ним на одной волне. В полном одиночестве человек смеется в десятки раз реже, чем в компании, потому что без зрителей этот древний инструмент общения теряет свой первоначальный смысл.

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Почему мы смеемся от шуток

Когда мы все-таки сталкиваемся с юмором, наша нервная система проходит через логическую цепочку, построенную на эффекте обманутого ожидания. Процесс разгадывания хорошей шутки обычно выглядит так:

Мозг строит ожидание финала на основе первых слов; Происходит неожиданный поворот сюжета; Возникает короткое секундное замешательство; Находится новое и полностью безопасное объяснение ситуации; Человек получает удовольствие от разгадки и начинает смеяться.

Именно когда мозг находит логичное безопасное объяснение противоречию, мы испытываем радость. Однако если нарушение ожиданий покажется нам опасным, например, кто-то сильно ударился при падении, смех мгновенно пропадет. Юмор работает исключительно на тонкой границе между нарушением нормы и ощущением полной безопасности.

Почему мы смеемся при стрессе

Иногда мы начинаем хихикать или широко улыбаться в моменты, когда нам стыдно, страшно или кто-то совершил грубую ошибку. С помощью такого поведения организм пытается решить сразу несколько задач:

сбросить накопившееся нервное возбуждение;

смягчить неловкую социальную ситуацию;

показать окружающим отсутствие агрессивных намерений;

вернуть себе хотя бы минимальное ощущение контроля.

Если мы сморозили глупость на важной встрече, непроизвольная улыбка словно говорит: «Я признаю, что нарушил правила, пожалуйста, не воспринимайте меня как угрозу». Это защитный механизм, который позволяет сбросить накопившееся нервное напряжение.

Почему смех заразителен

Чужой смех обладает удивительной властью над нашей физиологией. Часто достаточно просто услышать характерные прерывистые звуки, чтобы на лице сама собой появилась улыбка, даже если мы не знаем причину веселья.

Издание N+1 отмечает, что при звуках смеха в нашем мозге активируются моторные области. Нервная система буквально «примеряет» чужую эмоцию на себя и автоматически готовит ответную двигательную реакцию. Такая заразительность крайне полезна для коллектива, потому что эмоция одного человека мгновенно передается остальным, и группа синхронизируется, создавая атмосферу доверия.

Влияние смеха на уровень стресса и восприятие боли

Хотя смех не способен вылечить депрессию или болезни сердца, он оказывает реальное физиологическое воздействие на тело. Согласно медицинским метаанализам, спонтанный хохот способен на время снизить уровень кортизола, гормона стресса.

Кроме того, искренний смех в компании друзей стимулирует активную выработку эндорфинов, которые связаны с системой вознаграждения. Это может временно повысить болевой порог. Смех выступает как легкое естественное обезболивающее, он не устраняет причину дискомфорта, но помогает организму субъективно легче перенести нагрузку.

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Почему невозможно пощекотать самого себя

Щекотка тесно связана с природой смеха, так как полностью построена на социальном взаимодействии. Когда мы пытаемся пощекотать себя сами, нервная система заранее просчитывает траекторию руки и точно знает место прикосновения. Элемент неожиданности исчезает.

Если же нас щекочет кто-то другой, мозг не может предсказать силу прикосновений и их точное направление. Возникает легкая уязвимость, которая в безопасной игровой обстановке выливается в рефлекторный смех. Так мы тренируем внимание, учимся считывать чужие намерения и доверять партнеру.

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В конечном итоге смех и улыбка это тончайшие биологические настройки, которые позволили человечеству выжить, построить сложное общество и находить общий язык даже в самые непростые времена.