Что происходит с мозгом подростка, который читает книги: данные МРТ

Многие слышали в детстве, что книги «делают человека умнее». Обычно такие разговоры пропускали мимо ушей, ведь это звучит как очередная взрослая байка из серии «не сиди в телефоне», «займись чем-нибудь полезным» или «надо раньше ложиться». Но теперь у этой идеи появилось буквальное доказательство! Мы уже рассказывали, что читать полезнее, чем слушать аудиокниги и смотреть фильмы, а новое исследование добавляет к этому ещё и данные МРТ. Самое интересное — эффект оказался заметен даже спустя годы.

Как чтение влияет на развитие мозга подростков

Учёные провели исследование, в рамках которого были изучены результаты сканирования мозга и когнитивных тестов более 10 000 подростков. Выяснилось, что у подростков, которые регулярно читали ради удовольствия, была лучше развита кора головного мозга — особенно зоны, связанные с речью, вниманием, сенсорной обработкой информации и самоконтролем. Различия наблюдались в лобной, височной и островковой коре.

Подростки, которые с детства много читали, заметно лучше справлялись с тестами на память, внимание, речьи способность решать новые задачи. Особенно сильно разница проявлялась в словарном запасе и способности использовать накопленные знания, понимать сложные тексты и точнее выражать мысли. А ещё у них было меньше проблем с концентрацией и психическим состоянием.

Важный нюанс: лучше всего работало именно чтение ради удовольствия, а не «обязаловка» по школьной программе. То есть мозг сильнее реагировал на привычку читать добровольно.

Причём дело оказалось не в «умных семьях» или хорошем образовании родителей, как многие могли бы подумать (наследственность, окружение). Учёные специально проверяли и этот момент. Даже с учётом дохода семьи, образования родителей и других факторов чтение всё равно давало заметное преимущество.

Сколько нужно читать для развития памяти и внимания

Один из самых неожиданных выводов исследования — у чтения оказался свой «оптимальный режим». Когнитивные показатели подростков росли вместе с количеством времени, проведённого за книгами, но только до определённого предела.

Лучший результат наблюдался примерно на уровне 12 часов чтения в неделю. После этого показатели постепенно переставали улучшаться, а иногда даже слегка снижались. Учёные предполагают, что дело не в самих книгах, а в балансе: если ребёнок читает слишком много, он может меньше двигаться, общаться и заниматься другими вещами, которые тоже важны для развития мозга.

Интересно и другое. Подростки, которые любили читать, в среднем:

меньше сидели в телефонах и соцсетях;

дольше спали;

реже сталкивались с проблемами концентрации;

показывали более низкий уровень тревожности и стресса.

Получается, привычка читать влияла не только на интеллект, учёбу или память, но и на образ жизни в целом.

Почему книги развивают мозг лучше соцсетей и коротких видео

Мозг очень любит «лёгкий контент». Короткие ролики, мемы и бесконечная лента соцсетей дают быстрый дофамин и почти не требуют усилий. Но именно в этом и проблема.

Роман, эссе или длинный рассказ заставляют мозг выполнять более сложную работу: удерживать в памяти персонажей, отслеживать причинно-следственные связи, достраивать мотивы героев и связывать идеи между собой. Для мозга это почти как полноценная тренировка.

Отдельно исследователи заметили любопытную вещь: на социальное поведение лучше всего влияла современная классическая литература. Подростки, которые читали книги со сложными персонажами и неоднозначными ситуациями, позже показывали более высокий уровень эмпатии и реже испытывали проблемы в общении со сверстниками.

Комиксы, короткие тексты и даже часть научпопа (да простит меня редактор за такую честность) такого эффекта почти не давали. Но это не значит, что, например, a комиксы совсем бесполезны: они могут стать мягким входом в чтение.

Главный вывод здесь простой: длинное чтение тренирует внимание иначе, чем короткие посты, ролики и фрагменты текста.

В каком возрасте чтение сильнее всего влияет на мозг

И тут есть момент, который особенно важен для родителей и наверняка многим не понравится. Судя по данным исследования, сильнее всего чтение влияет на мозг именно в раннем возрасте — примерно от 3 до 10 лет. Это период, когда мозг особенно пластичен и быстрее формирует устойчивые нейронные связи.

У тех, кто начал читать ради удовольствия примерно до 9–10 лет, структура мозга действительно отличается.

Любовь к чтению проще привить в детстве, чем пытаться сформировать уже в подростковом возрасте. Но начать всё равно можно мягко: с коротких сессий, понятных книг и простого правила — сделать чтение привычкой, а не наказанием.

Похоже, взрослые всё-таки были правы, и фраза «книги развивают мозг» теперь звучит иначе. По крайней мере теперь у этой старой фразы есть серьёзные научные подтверждения — вплоть до снимков МРТ.