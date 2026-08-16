Вы неправильно выпускаете пар: спорт может усиливать злость

Многие уверены: если разозлился — иди в спортзал, побей грушу или пробегись, и злость уйдёт. Но если сдерживать эмоции тоже не стоит, это ещё не значит, что любая физическая разрядка полезна. Исследования показывают: спорт не всегда снижает гнев. Всё зависит от того, какую именно нагрузку вы выбираете.

Почему интенсивная тренировка держит тело в режиме «бей или беги»

Когда мы злимся, тело переходит в состояние «бей или беги» — древнюю реакцию на угрозу, при которой учащается сердцебиение, растёт мышечное напряжение и организм готовится к действию. Логично предположить, что физическая разрядка поможет сбросить это напряжение. На деле часто происходит обратное.

По словам специалистов, интенсивная нагрузка может поддерживать возбуждение, а не выводить из него. Проще говоря, вы не гасите пожар, а подкидываете в него дров: сердце продолжает колотиться, а в голове снова и снова крутится то, что вас разозлило.

Что действительно снижает гнев и успокаивает нервную систему

Чтобы выйти из состояния гнева, эксперты советуют делать ровно противоположное — снижать физическое возбуждение, а не разгонять его. Помогают спокойные практики, которые замедляют пульс и снимают напряжение:

глубокое дыхание

осознанность и медитация

прогрессивная мышечная релаксация — поочерёдное напряжение и расслабление групп мышц

медленная йога в спокойном темпе

Все эти практики работают в одном направлении: они замедляют сердечный ритм, уменьшают напряжение и помогают телу выйти из режима «бей или беги», который сопровождает злость. Именно снижение возбуждения, а не его усиление, гасит гнев.

Командные игры помогают, а бег — нет

Но есть важное исключение. В обзоре Кьервик и Бушмана выяснилось, что разные нагрузки влияют по-разному.

Игры с мячом, по данным авторов, помогали снижать гнев — возможно, потому что они весёлые, социальные, улучшают настроение и отвлекают внимание от источника раздражения. А вот бег трусцой, наоборот, связывали с более высоким уровнем злости. Объяснение простое: бег повышает физическое возбуждение и при этом не мешает снова и снова прокручивать то, что вас вывело из себя.

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Эксперимент с греблей и боевыми движениями: что он показал

Идею, что важен именно тип нагрузки, подтверждает более раннее исследование. Учёные специально разозлили добровольцев, давая им негативную, несправедливую и грубую обратную связь во время четырёх заданий по настольному теннису. После этого одну группу попросили выполнить тренировку на гребном тренажёре, а другую — комплекс движений в стиле боевых искусств.

После гребли злость снизилась, а участники с боевыми движениями остались взвинченными. Исследователи предполагают, что движения, похожие на драку, поддерживают агрессивные чувства, тогда как нейтральные движения вроде гребли помогают им угаснуть.

Это важно для тех, кто привык «выпускать пар» через бокс или единоборства. Судя по имеющимся данным, дело не в самой физической активности, а в том, что именно вы делаете и о чём думаете во время неё. Если движения напоминают борьбу и оставляют место для мыслей о конфликте, злость никуда не уходит — а иногда только крепнет.