Почему обезьяны гладят белок и носят с собой мышей

Любовь к домашним питомцам считалась чисто человеческой чертой. Однако, новое исследование приматов ставит это под сомнение. Ученые уже не сомневаются, что обезьяны тоже заводят «друзей» среди других видов, а потом ухаживают за ними и защищают их. Исследователи дикой природы проанализировали сотни таких случаев и выяснили, что это не случайность. Что именно стоит за этим поведением и как оно связано с нашей эмпатией?

Обезьяны могут заводить домашних питомцев

В лесах и джунглях приматы живут сложными социальными группами, где вычесывание шерсти и совместные игры играют важнейшую роль. Долгое время считалось, что такое поведение направлено только на сородичей. Однако новое масштабное исследование, опубликованное в научном журнале Primates, показывает совершенно иную картину.

Команда антропологов из Оксфордского университета собрала 303 задокументированных случая контактов приматов с другими животными. База данных включала видеозаписи, фотографии и опросы 66 профильных специалистов. Выяснилось, что обезьяны проявляют терпимость к чужакам, а порой и неподдельное любопытство. В Шанхайском зоопарке белорукий гиббон носил с собой мышь, а серые лангуры в дикой природе мирно гладили гигантских белок. Правда, не все контакты заканчивались благополучно, и иногда игры оборачивались травмами для более мелких животных, что подчеркивает инстинктивную природу этих действий.

Почему приматы выбирают родственные виды

Анализ собранных данных позволил ответить на важный вопрос: с кем именно предпочитают общаться наши дальние родственники? Оказалось, что частые контакты происходят с родственными видами, входящими в одно и то же биологическое семейство.

Здесь работает простое правило природной безопасности. Близкие виды имеют схожий набор сигналов для общения и поведенческих привычек. Если язык тела совпадает, риск случайной агрессии из-за недопонимания сводится к минимуму. Когда животные интуитивно понимают друг друга, им гораздо проще наладить контакт, будь то совместный отдых или поиск пищи.

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Как возраст и пол приматов влияют на отношение к чужакам

Исследователи заметили четкое разделение социальных ролей в зависимости от возраста и пола животных. Детеныши приматов чаще инициируют совместные игры со сверстниками, принадлежащими к совершенно другим видам. Это логичное продолжение их нормального развития. В юности животные познают окружающий мир через активность, и им не так важно, как выглядит партнер по игре.

Взрослые самки, напротив, склонны к проявлению глубокой заботы. Именно они чаще всего занимаются чисткой шерсти представителей других видов, причем возраст их новых подопечных не имеет значения. Ученые связывают это с тем, что эволюция заложила в самок сильный инстинкт ухода за потомством, который иногда срабатывает шире изначальной задумки природы и переносится на подходящего кандидата рядом.

Как инстинкты заставили львицу усыновить леопарда

Явление, когда звери начинают заботиться о чужаках, встречается не только у обезьян. В 2020 году в журнале Ecosphere был описан удивительный случай, когда дикая азиатская львица «усыновила» детеныша леопарда и бережно воспитывала его вместе со своими львятами.

Это особенно поразительно, учитывая, что львы и леопарды это жесткие пищевые конкуренты. Биологи сравнивают этот феномен с гнездовым паразитизмом у птиц. Виды вроде кукушки успешно подкидывают яйца в чужие гнезда именно потому, что инстинкт заботы оказался сильнее способности распознавать собственных детей. Забота о чужаке требует лишних затрат энергии, но гарантирует, что биологический механизм выживания работает без сбоев.

Почему люди и обезьяны любят животных

Хотя поглаживание белки обезьяной выглядит трогательно, с научной точки зрения это нельзя назвать полноценным содержанием домашнего питомца. Животные не берут на себя долгосрочную ответственность за кормление и защиту своих межвидовых друзей.

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Однако авторы исследования уверены, что подобное поведение является эволюционным фундаментом, из которого спустя миллионы лет развилась человеческая потребность в компаньонах. Взаимодействие с другими видами приносит социальным млекопитающим ощутимую пользу: оно снижает уровень стресса и улучшает навыки взаимодействия в группе.