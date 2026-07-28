Следующая пандемия уже готовится: какой вирус убьёт больше, чем COVID?

Пандемия коронавируса осталась позади, но угроза распространения новой смертельно опасной болезни никуда не делась. Ученые уверены, что рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией. ВОЗ говорит, что это может произойти «через 20 лет или завтра». В РАН называют более конкретный срок, около десяти лет. И называют вероятную причину. Какой именно вирус может стать следующим «ковидом»?

Как может начаться новая пандемия

Пандемия не начинается по расписанию. Ни Всемирная организация здравоохранения, ни российские эксперты не располагают магическим календарем мутаций вирусов. Некоторые энтузиасты любят делать громкие прогнозы в разных сферах. Но в случае с биологией и вирусологией точных дат быть не может, ведь все зависит от случайного набора мутаций и контактов людей с животными.

Если опираться на статистику, то наиболее вероятное окно рискаприходится на конец 2020-х и середину 2030-х годов. По мнению некоторых российских специалистов, например, академика РАН Геннадия Онищенко, новый кризис может разразиться примерно в 2035–2036 годах. Однако это мнение конкретного эпидемиолога, а не официальный вердикт науки. По расчетам аналитиков из Airfinity, вероятность столкнуться с масштабным вирусом в течение ближайших десяти лет составляет около 27,5%.

Для возникновения реальной угрозы должно совпасть сразу несколько условий:

возбудитель болезни должен попасть в организм человека от животного;

вирус должен научиться легко передаваться от человека к человеку;

у населения не должно быть сформированного иммунитета;

система здравоохранения должна упустить первую вспышку.

Многие опасные инфекции существуют годами, но так и не переходят в стадию глобального распространения. Именно поэтому ВОЗ подчеркивает, что новые пандемии неизбежны, но предсказать их точное время и место старта невозможно.

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Какой вирус может привести к пандемии

Когда ученые пытаются представить, какой будет следующая пандемия, они в первую очередь смотрят в сторону гриппа А. Исторически именно он чаще всего становился причиной глобальных потрясений, включая вспышки 1918, 1957, 1968 и 2009 годов. Главное оружие этого вируса это феноменальная изменчивость.

Особую опасность представляют ситуации, когда вирусы гриппа разных видов перемешиваются в одном организме. Этот процесс биологи называют реассортацией. Идеальным «смесительным сосудом» для таких экспериментов природы часто становятся обычные свиньи. Их клетки могут одновременно заражаться вирусами, характерными как для человека, так и для птиц.

Вот как может появиться опасный штамм гриппа:

животное одновременно подхватывает птичий и человеческий вирус; внутри клеток происходит обмен генетическим материалом; возникает новый гибрид, который заражает работника фермы; после серии случайных мутаций инфекция начинает легко передаваться между людьми.

Несмотря на то, что сейчас много говорят о птичьем гриппе H5N1, ВОЗ оценивает текущий риск для обычных людей как низкий. Этот вирус пока не научился стабильно передаваться от человека к человеку. Почти все выявленные случаи связаны с прямым контактом людей с больными птицами. Чтобы H5N1 стал глобальной угрозой, ему нужно приобрести новые свойства, помогающие легко проникать в клетки дыхательных путей человека.

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Что такое болезнь Х простыми словами

В лентах социальных сетей можно встретить заголовки о страшной «болезни X», которая якобы уничтожит человечество. На самом деле это не секретная разработка и не скрытый в лабораториях вирус. Это условное обозначение неизвестного патогена, который пока не открыт, но потенциально способен спровоцировать международную эпидемию.

Термин придуман Всемирной организацией здравоохранения исключительно для того, чтобы медицина готовилась к сюрпризам. В 2024 году эксперты проанализировали более 1600 различных микроорганизмов, чтобы понять, откуда может прийти беда. «Болезнью X» в итоге может оказаться неизвестный штамм вируса Нипах, необычная бактерия с устойчивостью к антибиотикам или абсолютно новое семейство инфекций.

Помимо неизвестных угроз, под пристальным наблюдением остаются коронавирусы. Некоторые ученые отмечают, что появление нового коронавируса от животных остается одним из самых реалистичных сценариев. Существующие вирусы, родственные SARS или MERS, имеют крупный геном, легко мутируют и периодически преодолевают межвидовой барьер.

Почему риск начала пандемии растет

Мир не стал более хрупким сам по себе, но изменился наш образ жизни. Статистика показывает, что более 60% новых инфекционных заболеваний приходят к нам от животных. И шансы на такие встречи стремительно растут.

Вырубка лесов и расширение ферм заставляют дикую природу отступать. Животные, люди и домашний скот оказываются слишком близко друг к другу. На гигантских агропромышленных комплексах содержатся тысячи генетически похожих особей, и если туда попадает инфекция, она получает идеальный полигон для мутаций.

Кроме того, на скорость распространения вирусов сильно влияет глобализация. Раньше человек с опасным заболеванием мог просто не успеть уйти далеко от своей деревни. Сегодня инфицированный пассажир за несколько часов пересекает континент распространяя вирус по международным аэропортам еще до появления первых симптомов. Свою роль играет и изменение климата, потому что потепление расширяет ареал обитания клещей и комаров, переносящих тропические лихорадки в новые регионы.

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Какой может быть новая пандемия

Как будет выглядеть первый месяц новой пандемии? Скорее всего, мы увидим новости о местечковых вспышках необычной пневмонии, споры о заразности и отсутствие точных тестов. Это не значит, что мир обречен на повторение жестких локдаунов образца 2020 года. Меры реагирования зависят от конкретных параметров вируса: доли тяжелых случаев, скорости распространения и эффективности обычных масок.

Несмотря на пугающие прогнозы, сегодня мир защищен гораздо лучше, чем несколько лет назад. Ученые научились расшифровывать геном неизвестного возбудителя за считанные дни, а платформы для создания вакцин позволяют выпустить спасительный препарат в рекордные сроки. Главная задача сейчас это не пытаться угадать точный год катастрофы, а развивать лабораторные сети и глобальную систему здравоохранения.

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Следующая пандемия может нагрянуть неожиданно. Но благодаря накопленному опыту человечество имеет все шансы встретить ее во всеоружии, оборвав цепочки заражений до того, как они парализуют всю планету.