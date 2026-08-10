Как стареют кошки и что хозяева обычно не замечают

Вера Макарова

Сегодня домашние питомцы легко доживают до 15, а иногда и перешагивают 20-летний рубеж — продолжительность жизни кошек сильно зависит от ухода, питания и генетики. Но возрастные изменения часто подкрадываются незаметно, как и некоторые болезни. Поэтому важно уметь отличать обычные возрастные изменения от первых сигналов серьёзных заболеваний, чтобы любимец провёл старость в комфорте и без боли.

Как стареют кошки

Как стареют кошки

В каком возрасте кошки стареют

В среднем современные пушистые домоседы живут от 13 до 17 лет. Ветеринары считают, что пожилой возраст у кошек начинается с 10 лет. При этом возраст кошки по человеческим меркам — лишь условное сравнение. Именно с этого возраста питомцу обычно нужно больше внимания со стороны хозяина.

Заметить этот переход бывает сложно: кошки хорошо скрывают слабость и дискомфорт. Но если присмотреться к привычкам питомца, можно увидеть первые звоночки.

Как стареют коты: нормальные признаки начала процесса

Самое очевидное изменение — снижение энергии. Кот начинает больше отдыхать, реже интересуется игрушками и двигается без былой суеты. Пожилые кошки могут спать дольше и хуже реагировать на тихие звуки. С возрастом слух и зрение нередко снижаются, поэтому питомец может вздрогнуть, если его неожиданно погладить.

Пожилые питомцы спят дольше и часто хуже реагируют на тихие звуки

Пожилые питомцы спят дольше и часто хуже реагируют на тихие звуки

Снижение зрения часто проходит совершенно незаметно для владельца. Кошки и в норме отлично видят при слабом освещении, а в знакомой квартире ещё и ориентируются по памяти. Вы можете понять, что питомец начал хуже видеть, только если сделаете перестановку — кот начнёт неуверенно двигаться или натыкаться на новую мебель.

Ещё один верный признакнеопрятная шерсть. Из-за того, что с возрастом котам становится тяжелее вылизываться, их шубка может выглядеть тусклой или сбиваться в колтуны, а когти — отрастать сильнее обычного. Меняется и характер: старенький кот вряд ли обрадуется, если вы разбудите его ради объятий, и точно не захочет делить территорию с шумными детьми.

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Тревожные симптомы старения у кошек: когда обращаться к ветеринару

Грань между естественной старостью и развитием болезни бывает очень тонкой, поэтому главные симптомы болезни у кошек лучше знать заранее. Есть несколько чётких маркеров, которые нельзя списывать на возраст:

  • Неутолимая жажда. Если вы заметили сильную жажду и частое мочеиспускание, это веский повод проверить любимца на диабет или болезни почек.
  • Резкое изменение веса. Питомец ест за двоих, но худеет? Это классический симптом гипертиреоза — проблем с щитовидной железой.
  • Проблемы с жеванием. Отказ от еды может быть связан и с больными зубами. Если кот роняет еду изо рта или прячется от миски, ему может быть больно жевать.
Если животное постоянно сидит у миски с водой, это повод для срочного визита в клинику. Фото.

Если животное постоянно сидит у миски с водой, это повод для срочного визита в клинику

Отдельного внимания заслуживают проблемы с лотком. Если кот вдруг перестал доходить до своего туалета, не стоит ругать его за вредность. Нередко причина — артрит: питомцу физически больно забираться внутрь лотка или принимать нужную позу из-за ломоты в суставах.

Возрастные болезни и когнитивные нарушения у стареющих кошек

Помимо физических недугов, у животных бывают и когнитивные нарушения — своеобразный аналог человеческой деменции. В таких случаях кошки могут громко мяукать без причины, выглядеть потерянными в собственной квартире или внезапно проявлять беспокойство по ночам, когда весь дом спит.

К тому моменту, когда болезнь становится очевидной для хозяина, она обычно уже сильно запущена, поэтому кошек старше 10 лет рекомендуют показывать врачу дважды в год. Понимание того, как стареет ваш любимец, поможет вовремя заметить проблему и подарить ему ещё много счастливых лет жизни рядом с вами.

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