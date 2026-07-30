Какое хобби омолаживает мозг сильнее всего: лидер оказался неожиданным

Наверняка у вас есть знакомый, который и в свои семьдесят сохраняет ясность ума и соображает быстрее многих тридцатилетних. Разгадка может быть проще, чем кажется. Новое исследование показало неожиданную вещь: творческие хобби реально замедляют старение мозга. И речь не только про рисование или музыку — сюда попадают даже готовка и видеоигры. Самое приятное, что талант тут вообще ни при чём. Не нужно быть художником или писателем — достаточно регулярно заниматься тем, что вам нравится. Давайте разберёмся, что именно выяснили учёные и как это можно применить к себе.

Что такое возраст мозга и чем он отличается от паспортного

У каждого из нас есть возраст в паспорте, а есть биологический возраст мозга — то, насколько бодро он работает на самом деле. Иногда эти цифры совпадают, а иногда сильно расходятся. Бывает, что человеку 60, а мозг у него как у 50-летнего. И наоборот.

Чтобы измерить это расхождение, учёные используют так называемые мозговые часы — они показывают, насколько ваш мозг стареет быстрее или медленнее, чем положено по годам. Подобные модели уже показывали, что даже одна ночь без сна может временно прибавить мозгу один-два года.

Всего в исследовании использовали данные 1472 человек из 13 стран. На записях электрической активности мозга 1240 участников обучили модель определять, стареет мозг раньше срока или, наоборот, держится молодцом. Потом эти же мозговые часы применили к 232 людям с разным творческим опытом. И вот тут выяснилось самое интересное.

Какие хобби проверяли учёные

Исследователи взяли 232 человека с разным уровнем опыта в четырёх занятиях:

танго

музыка — пение или игра на инструменте

рисование

стратегические видеоигры в реальном времени

Главный вывод обнадёживает: полезными оказались все хобби без исключения. Так что нет смысла мучиться выбором «правильного» занятия. Берите то, что действительно нравится — тогда вы точно не бросите его через неделю. А это как раз важно: чем дольше и серьёзнее человек занимался любимым делом, тем моложе был его мозг.

Почему танцоры танго обошли всех остальных

Лидерами неожиданно стали опытные танцоры танго. Их мозг в среднем оказался на семь лет моложе паспортного возраста. Разница серьёзная.

Объяснение довольно логичное. Танго — это не просто движения под музыку. Тут нужно одновременно держать в голове сложную хореографию, координировать движения с партнёром, планировать шаги наперёд и постоянно учить что-то новое. Во время танца мозгу приходится следить за всем сразу — и именно такая нагрузка, судя по всему, держит его в тонусе.

Что происходит с мозгом новичка

Одно дело — люди, которые годами оттачивали мастерство. А что будет, если начать с нуля прямо сейчас? Учёных это тоже интересовало, поэтому они поставили отдельный эксперимент.

24 человека начали осваивать стратегию StarCraft II — игру, где нужно постоянно принимать творческие решения. Контрольная группа из 12 человек играла в Hearthstone: там больше строгих правил и меньше простора для фантазии. Результат говорит сам за себя: у тех, кто играл в более творческую игру, мозг помолодел в среднем на 3,1 года за время эксперимента. То есть эффект появляется даже у новичков — и довольно быстро.

Один из авторов работы сказал по этому поводу просто и метко: не нужно быть Леонардо да Винчи, чтобы получить пользу для мозга.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Что творческое хобби значит для здоровья вашего мозга

Вывод простой и приятный. Любое творческое занятие, которое вам по душе, работает на здоровье мозга — и чем регулярнее, тем лучше. Вот что стоит запомнить:

талант и опыт не обязательны — начать можно в любом возрасте

выбирайте то, что нравится, иначе быстро забросите

подойдёт что угодно: готовка, вязание, рисование, музыка, танцы, каллиграфия

чем больше увлечённости и мастерства, тем сильнее эффект

Важно не переоценивать результат: это одно исследование, и сами авторы призывают изучать тему дальше. Никто не обещает, что вязание убережёт от всех болезней. Но творческие хобби — приятный и доступный способ поддержать мозг, у которого нет побочных эффектов и который ничего не стоит попробовать. Так что если давно посматриваете на гитару в углу или откладываете запись на танцы — считайте, что повод появился.