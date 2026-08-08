С возрастом вы становитесь другим человеком: вот какие черты меняются

Нам часто кажется, что глубоко внутри мы остаёмся ровно теми же людьми, что и десять или двадцать лет назад. Но исследования показывают, что характер человека меняется с возрастом, а масштаб этих перемен сопоставим с изменениями дохода или физического здоровья. Личность постоянно меняется, просто мы этого почти не замечаем. Поэтому вопрос, можно ли полностью изменить свой характер, уже не кажется таким странным.

Иллюзия стабильности человеческого характера

Психологи давно спорят о том, насколько пластична человеческая психика. Чтобы разобраться в этом, швейцарские исследователи провели опрос. Они попросили людей оценить, как с годами изменились разные стороны их жизни: от самооценки и финансов до частоты встреч с друзьями.

Большинство опрошенных уверенно заявили, что их жизнь полна взлётов и падений, но основные черты личности остаются стабильными на протяжении десятилетий. Человеку свойственно считать характер чем-то постоянным, как некий внутренний якорь, который помогает переживать жизненные перемены. Мы охотно признаём, что у нас поменялись вкусы и привычки, а круг общения с возрастом стал уже, но всё равно верим, что «внутри» остались прежними.

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Масштабные данные об изменениях личности

Но личные ощущения расходятся с данными долгосрочных наблюдений. Учёные не ограничились одним опросом и изучили архивы многолетних исследований. В их распоряжении оказались данные сотен тысяч людей из нескольких стран.

Выяснилось, что на длительном промежутке времени наша личность вовсе не остаётся неизменной. Базовые черты характера постепенно сдвигаются, и к старости человек действительно заметно отличается от себя молодого. Причём масштаб этих внутренних перемен сопоставим с тем, как меняется наше тело.

Трансформация базовых черт характера с возрастом

Психологи обычно оценивают характер по пяти главным критериям: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость новому опыту. Эту же модель используют, чтобы выяснить, какие черты характера связаны с долголетием. Если проследить эти показатели с 15 до 90 лет, становится видна общая картина.

Вот что происходит с нашими базовыми качествами:

Уровень общительности и желание постоянно находиться в центре внимания постепенно снижаются.

Мы становимся менее открытыми к новому опыту, предпочитая проверенные решения и спокойную рутину.

Эмоциональная нестабильность тоже снижается — к старости уровень невротизма падает сильнее всего, уступая место спокойствию.

А доброжелательность и организованность, наоборот, растут. Люди становятся более заботливыми, ответственными и собранными.

Если говорить проще, с годами большинство из нас действительно остепеняется. Мы меньше тревожимся по пустякам, лучше планируем дела и теплее относимся к окружающим, но при этом теряем тягу к шумным вечеринкам и спонтанным авантюрам.

Эти изменения происходят так плавно, что в повседневной жизни мы их почти не замечаем. И в этом есть хорошая новость: нам не нужно цепляться за старые привычки и всю жизнь пытаться соответствовать тому, какими мы были в двадцать лет. Меняться вместе со своим возрастом — нормально.