Можно ли заливать 100-й бензин вместо 95-го: не навредит ли он машине

Ситуация уже до боли знакома: подъезжаете на заправку, а привычного АИ-95 нет. Зато рядом есть более дорогие АИ-98 и АИ-100. Рука тянется к сотому — цифра выше, значит, двигатель наверняка будет доволен. Или всё-таки нет? Сразу успокоим: 98-й и 100-й обычно можно заливать вместо 95-го. Сливать бак после такой заправки точно не придётся. Но заметно лучше машина, скорее всего, тоже не поедет. Разберёмся, что происходит, если смешать разный бензин, и есть ли смысл специально переплачивать за высокое октановое число и не вредит ли это вашему авто.

Чем 100-й бензин отличается от 95-го

Число в названии бензина показывает его устойчивость к детонации — неправильному и слишком резкому сгоранию смеси в двигателе. Чем выше число, тем большее давление топливо может выдержать, не воспламенившись раньше времени.

Но здесь есть важный нюанс: высокий октан — не знак качества. АИ-100 не обязательно чище, мощнее или полезнее для двигателя, чем АИ-95. Он просто лучше сопротивляется детонации.

Такое топливо нужно прежде всего мощным турбированным двигателям и моторам с высокой степенью сжатия. Чтобы понять, откуда вообще берётся октановое число, полезно сначала разобраться, как производят бензин.

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Можно ли залить АИ-98 или АИ-100 вместо АИ-95

Посмотрите на лючок бензобака или откройте инструкцию автомобиля. Если там написано «АИ-95 и выше» или «не ниже АИ-95», можно спокойно заправляться 98-м или 100-м.

Более высокое октановое число двигателю не повредит. Бензин не начнёт «гореть слишком медленно», не прожжёт клапаны и не расплавит поршни. Подобные страшилки обычно передаются от водителя к водителю, хотя к реальной работе современного двигателя имеют мало отношения.

Главное, чтобы это был нормальный автомобильный бензин с проверенной АЗС, а не гоночное топливо или смесь неизвестного происхождения. В официальном материале Kia тоже советуют в первую очередь ориентироваться на требования конкретного двигателя.

Главный ориентир — инструкция автомобиля. Это важнее советов знакомых, рекламы АЗС и собственного ощущения, что машина после дорогой заправки стала «совсем другой». Польза премиального топлива входит в число популярных мифов об обслуживании машины.

Поедет ли машина лучше на 98-м или 100-м

Иногда разница действительно бывает, но далеко не у каждого автомобиля. Современный турбомотор может немного изменить настройки зажигания и лучше использовать высокооктановое топливо. Эффект чаще проявляется в жару, при резком разгоне, движении на высокой скорости или под большой нагрузкой. Машина может чуть охотнее разгоняться, а двигатель — работать ровнее.

Однако мотор, рассчитанный на обычный АИ-95, нередко вообще не замечает перехода на АИ-100. В испытаниях AAA премиальный бензин не дал значимого прироста мощности или экономичности автомобилям, которым он не требовался. Небольшая разница появлялась преимущественно при высокой нагрузке.

Мощность появляется не из бензина. Двигатель должен быть изначально способен использовать его более высокое октановое число. Если такой возможности нет, вся прибавка останется только в чеке.

Не стоит ждать и заметного снижения расхода. На него гораздо сильнее влияют скорость, пробки, давление в шинах и манера езды. Например, даже привычная попытка экономить на нейтралке на практике работает совсем не так, как хотелось бы.

Что заливать, если 95-го нет

Если инструкция разрешает АИ-95 и выше, порядок действий простой:

выбирайте АИ-98 или АИ-100 на нормальной сетевой АЗС;

заправляйтесь как обычно — высчитывать пропорции не нужно;

после появления АИ-95 можно сразу вернуться к нему;

специально выкатывать или сливать высокооктановый бензин не требуется.

А вот АИ-92 вместо 95-го — совсем другая история. Его можно использовать только тогда, когда это прямо разрешено производителем. Более низкое октановое число повышает риск детонации, особенно у турбированных двигателей.

Не стоит и пытаться самостоятельно улучшить дешёвый бензин присадками. Превратить низкооктановое топливо в полноценный АИ-95 одним флаконом гораздо сложнее, чем обещает реклама.