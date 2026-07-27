Почему тунцов не держат почти ни в одном океанариуме мира

Скорее всего, живого тунца вы никогда не видели. На льду в рыбном отделе — да, в виде стейка — тоже, да и консервированный тунец знаком почти каждому. А вот плывущего в воде — вряд ли. И это не случайность: тунцов держат лишь несколько океанариумов во всём мире, а большинство даже не пытается за это браться. И дело не только в том, что это большая рыба.

Тунец — это рыба, которая не умеет останавливаться

Главная проблема простая: тунец создан для постоянного движения на высокой скорости. Это хищник открытого океана, и вся его жизнь — безостановочная гонка. Некоторые виды разгоняются до впечатляющих скоростей, а рекордсмены вырастают до огромных размеров.

Чтобы понять масштаб: отдельные виды тунца развивают до 80 км/ч, поэтому входят в число самых быстрых рыб в мире, а самые крупные особи достигают около 4 метров в длину. Представьте рыбу размером с небольшой автомобиль, которая несётся как гоночный болид, — и попробуйте посадить её в стеклянный ящик.

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Почему тунцу нужно плыть, чтобы дышать

Такой образ жизни требует очень быстрого обмена веществ. Но главное другое: тунец дышит только за счёт постоянного движения. Плывя вперёд, рыба прогоняет воду через жабры и так непрерывно получает кислород. Похожим образом устроено дыхание и у некоторых других морских хищников.

Если обычная рыба может спокойно зависнуть на месте и «прокачивать» воду жабрами сама, то тунцу остановка грозит удушьем. Это как двигатель, который глохнет, стоит только сбросить газ. Именно поэтому тесный аквариум с ограниченным пространством — далеко не лучшее место для такой рыбы.

Тунцы врезаются в стёкла аквариума на полной скорости

Самая неожиданная опасность — не размер и не скорость сами по себе, а стеклянные стены. Тунцы плавают, как торпеды, и нередко на полном ходу врезаются в прозрачные стенки резервуара, часто с фатальным исходом.

Такой случай произошёл в 2007 году в океанариуме Монтерей-Бей в Калифорнии, когда тунец погиб, влетев в стекло. А в Токийском морском парке в 2014–2015 годах десятки тихоокеанских голубых тунцов погибли при загадочных обстоятельствах, пока не остался всего один. Позже специалисты связали массовую гибель с сочетанием инфекции, стресса и столкновений со стенками.

Как в океанариумах решают проблему столкновений тунцов со стёклами

В Монтерей-Бей нашли довольно простой выход. Ночью в аквариуме включают завесу из пузырьков: тунцы не прекращают движения даже во сне, поэтому чувствуют преграду и не бьются о стекло в темноте. При этом то, как вообще спят рыбы, сильно зависит от вида. Днём стекло, конечно, приходится оставлять чистым — иначе посетители ничего не увидят.

А резервуар для таких рыб нужен по-настоящему гигантский. Речь идёт о ёмкости в 4,5 миллиона литров морской воды — это примерно два олимпийских бассейна. Понятно, почему на такое решаются единицы.

Где в мире всё-таки можно увидеть живого тунца

Мест таких совсем немного: даже среди самых больших аквариумов мира лишь единицы берутся за таких рыб. В западном полушарии единственный океанариум с тунцами — Монтерей-Бей в Калифорнии, где их показывают в экспозиции «Открытое море» вместе с морскими черепахами, акулами-молотами и огромной стаей сардин.

Остальные — в Японии. Тунцов содержат аж четыре японских океанариума: в Токио, Осаке, на Окинаве и в Фукусиме. Учитывая, что японцы — известные ценители тунца и держат рекорд по числу аквариумов на душу населения, удивляться нечему.

Кстати, живой тунец в неволе — это не только зрелище. Такие рыбы помогают науке: за ними можно наблюдать годами и собирать данные, которые в открытом океане получить попросту невозможно.

Поэтому каждый океанариум, которому удаётся содержать тунцов, становится ещё и редкой исследовательской площадкой. Для посетителей это шанс увидеть рыбу, которая почти всю жизнь проводит в движении, а для учёных — возможность изучать её там, где наблюдения можно вести постоянно.

Каких ещё морских животных вы не увидите в аквариуме

Тунец не одинок в этом списке. Есть существа, которых в неволе не держат вовсе: