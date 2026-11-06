Учёные нашли новый тип депрессии. При чём здесь сон и усталость по утрам?

Почему одним людям антидепрессанты помогают, а другим — почти нет? Австралийские учёные нашли неожиданное объяснение и предположили, что существует отдельный тип депрессии, который до сих пор не выделяли. Его особенность может быть связана не столько с настроением, сколько с [работой внутренних часов организма](https://hi-news.ru/research-development/chto-takoe-cirkadnye-ritmy-nastraivaem-svoi-vnutrennie-chasy.html?utm_source=chatgpt.com). Причём признаки этого возможного подтипа обнаружили почти у четверти участников исследования. И если догадка учёных подтвердится, это может объяснить, почему привычные лекарства помогают далеко не всем.

Внутренние 24-часовые часы и настроение

В организме есть циркадная система. Это сеть внутренних часов с циклом около 24 часов: она решает, когда нам хочется спать, а когда мы бодрствуем. Если эти часы сбиваются, человек может ложиться поздно, долго спать и всё равно просыпаться разбитым.

Давно известно, что при депрессии часто нарушается сон. Австралийские исследователи пошли дальше и предположили, что у части пациентов дело не просто в плохом сне. Возможно, сбой суточных ритмов лежит в основе самой болезни, а значит, такую депрессию и лечить стоит иначе.

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Сезонные эпизоды, долгий сон и усталость по утрам

Авторы взяли клинические и генетические данные из общенационального проекта Australian Genetics of Depression Study. В выборку вошли больше 10 тысяч австралийцев с тяжёлой, повторяющейся или затяжной депрессией. Циркадный подтип нашёлся у 2604 человек, это почти 25%.

У этой группы повторялся один и тот же набор признаков:

эпизоды депрессии зависят от времени года;

во время обострения человек спит дольше обычного;

после сна он просыпается без сил;

он склонен поздно ложиться.

Все эти симптомы связаны с работой циркадной системы. Поэтому исследователи и назвали подтип по имени биологических часов, а не по настроению или тревожности.

Раннее начало, тяжёлые симптомы и генетический след

У людей с циркадной депрессией болезнь чаще начиналась в более раннем возрасте и протекала тяжелее. Среди её проявлений чаще встречались эпизоды мании и более выраженные суицидальные мысли.

В генетических данных тоже нашлись отличия. У этой группы выше наследственная предрасположенность к воспалительным и сердечно-сосудистым заболеваниям и к нарушениям развития нервной системы, в том числе к СДВГ. Авторы считают, что эти генетические особенности могут объяснить, почему лекарства, рассчитанные на другие системы мозга, работают у таких пациентов слабее.

«Депрессия не однородное заболевание. Если мы понимаем особенности разных подтипов, людям можно раньше давать то лечение, которое подойдёт им лучше всего», — говорит первый автор работы Эмилиана Тонини из Brain and Mind Centre Сиднейского университета.

Антидепрессанты первой линии помогали этой группе хуже

Обычно лечение депрессии начинают с СИОЗС, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, или с СИОЗСН, которые действуют и на серотонин, и на норадреналин. Если упростить, эти препараты дольше удерживают сигнальные молекулы в контакте между нервными клетками.

Люди с циркадным подтипом сообщили, что пользы от этих лекарств им было меньше, а побочных эффектов больше. Здесь важна оговорка: речь о собственных оценках участников, а не о сравнении препаратов в контролируемом испытании.

Светотерапия, мелатонин и препараты для биочасов

Исследователи предполагают, что такой группе лучше подойдут методы, которые действуют на мозговые цепи, управляющие суточными ритмами. Это светотерапия, мелатонин (гормон, который подаёт организму сигнал о наступлении ночи) и антидепрессанты, работающие через мелатониновые механизмы.

Соавтор работы Джейкоб Краус считает, что врачам стоит начинать применять эти методы гораздо раньше при лечении пациентов с таким подтипом депрессии. Профессор Иэн Хики, содиректор Brain and Mind Centre, особенно выделяет молодых пациентов: им чаще всего первыми назначают СИОЗС, а при раннем распознавании подтипа можно избежать неудачных первых курсов и лишних побочных эффектов.

От самостоятельных экспериментов авторы предостерегают. Если антидепрессанты не помогают, Краус советует обсудить это со своим врачом, а не менять лечение по своему усмотрению.

Почему циркадная депрессия пока остаётся гипотезой

Авторы сами называют этот подтип предложенным. Работа основана на анализе уже собранных клинических и генетических данных и выявила связи, но не доказала, что сбой биологических часов вызывает депрессию. Испытаний, где светотерапию или мелатонин сравнивали бы с СИОЗС именно у этой группы, в описании исследования нет.

Кроме того, в выборку попали только люди с тяжёлыми, повторяющимися или затяжными формами болезни. Сколько таких пациентов среди людей с лёгкой депрессией, пока неизвестно. Повторить результат в других странах тоже ещё предстоит.

При этом работа вписывается в заметный сдвиг в психиатрии. Депрессию всё чаще рассматривают как группу состояний с разными механизмами, а для них ищут объективные признаки: учёные, например, пытаются определить депрессию по анализу крови. При самых устойчивых формах иногда доходит до имплантата, стимулирующего мозг. Если циркадный подтип подтвердится, части пациентов, возможно, помогут куда более простые средства, которые просто стоит назначать раньше.