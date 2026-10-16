Как выглядела Земля во времена динозавров: 5 отличий от современного мира

В эпоху динозавров Земля была бы неузнаваемой даже без самих ящеров. Материки располагались иначе, климат был другим, а растения и животные мало напоминали современных. Мезозой, который называют «эпохой динозавров», длился с 252 по 66 миллионов лет назад. Он был почти в три раза длиннее всего времени, что прошло после падения астероида. За такой срок мир успел сильно измениться.

Леса без цветов и травы

Первые динозавры появились больше 235 миллионов лет назад, и тогда на Земле ещё не было цветковых растений. Это значит, что не было травы, пальм и цитрусовых. Чаще всего встречались крупные и разнообразные родственники гинкго и хвощей, которые растут и сейчас. Рядом с ними росли вымершие беннеттиты, колючие растения с широкими листьями, похожие на саговники. Возможно, они были одними из первых растений, которые опыляли животные.

На протяжении триаса и юры крупные динозавры поедали и вытаптывали растения, поэтому леса были светлыми и просторными. Обычный пейзаж выглядел так: солнечная роща хвойных деревьев, вокруг крупные хвощи и саговники, внизу папоротники. Цветковые растения стали распространяться примерно 125 миллионов лет назад, а к 75 миллионам лет назад уже росли пальмы и растения с крупными плодами. Густые леса со сплошным пологом из крон появились только после падения астероида. Именно в них предки приматов приобрели многие черты, которые есть у нас до сих пор.

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Вечное лето без полярных льдов

Триасовый период начался в жару. Ему предшествовало крупнейшее массовое вымирание в истории Земли. Его вызвали извержения вулканов на территории нынешней Сибири, которые выбросили в воздух огромное количество углекислого газа и метана. В результате средняя температура на планете поднялась примерно до 32 градусов. Для сравнения: сегодня она около 15 градусов.

Потом жара спала, но тепло держалось до конца мезозоя. Температура не была постоянной: тёплые эпохи сменялись более прохладными, и это меняло условия жизни. В самые жаркие времена на полюсах часто не было льда. Уровень моря поднимался так высоко, что вода разделяла материки на части. Из-за этого менялись дожди и очертания берегов, а динозавры жили будто в бесконечном лете.

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Материки стояли совсем иначе

Когда появились первые динозавры, почти вся суша была собрана в один огромный материк Пангею. В его середине было слишком жарко и почти не было дождей, поэтому жизнь шла в основном по краям. Самое заметное отличие от нашего мира можно было бы разглядеть только из космоса.

Постепенно движение земной коры разорвало Пангею. Около 170 миллионов лет назад будущую Евразию уже отделял от остальной суши широкий океан. Северные материки, вместе называемые Лавразией, всё дальше отходили от южных, вместе называемых Гондваной. К концу мелового периода океан разделял Южную Америку и Африку, а Северная Америка и Евразия лишь иногда соединялись сухопутным мостом на севере. Где бы вы ни находились сейчас, в те времена это место было совсем другим.

Моря, полные морских рептилий

Тёплые моря то и дело заливали материки, так что многие места, которые сейчас далеко от побережья, когда-то были берегом. Около 165 миллионов лет назад Северную Америку залило море Сандэнс. Позже, в меловом периоде, его сменил Западный внутренний морской путь, который надолго разрезал континент надвое. В воде было полно необычных существ. Аммониты, родственники кальмаров в закрученных раковинах, выращивали раковины до 2,4 метра в диаметре. Морские лилии, родственники морских звёзд, были похожи на средневековые булавы на стеблях. Рифы там могли строить не кораллы, а гигантские моллюски.

Но самыми впечатляющими были морские рептилии. Рыбоподобные ихтиозавры первыми стали размером с кита. Вместе с ними жили длинношеие плезиозавры, а позже появились их короткошеие родственники плиозавры, которые охотились на других морских рептилий. В конце мезозоя в воду ушли мозазавры, морские ящеры. Они быстро разделились на множество видов: одни раскалывали раковины тупыми зубами, другие охотились в открытом море. В те времена уже жили акулы и морские черепахи, но ничего похожего на ихтиозавров, плезиозавров и мозазавров сейчас нет.

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Странные звери с сумками и яйцами

Первые животные, похожие на млекопитающих, появились примерно тогда же, что и первые динозавры. Учёные называют их маммалиаформами, то есть «похожими на млекопитающих». Большинство из них были мелкими, но за мезозой они стали похожи на выдр, трубкозубов, белок-летяг и барсуков. Некоторые, возможно, дорастали до размеров пумы. А размером с барсука был репеномам, который сражался с динозаврами и ел их.

Появлялось потомство у этих зверей совсем не так, как у современных. По окаменелостям каентатерия, жившего 185 миллионов лет назад, видно, что у него могло рождаться до 38 детёнышей за раз: он не заботился о потомстве, и выживание зависело от количества. Примерно к 170 миллионам лет назад похожие на белок многобугорчатые уже рожали меньше детёнышей и выкармливали их молоком. Многие звери того времени откладывали яйца или рожали крошечных детёнышей, которых потом вынашивали, как кенгуру. Плацентарные млекопитающие, к которым относится и человек, появились только в конце мелового периода, а распространились уже после вымирания динозавров.

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В сумме это пять признаков одного и того же: мир динозавров был не нашим миром с ящерами вместо слонов, а совсем другой планетой. Почти всё, что кажется нам привычным, появилось позже: трава, цветы, густые леса, ледяные полюса, нынешние материки и звери, которые вынашивают детёнышей в утробе. И на этом фоне видно, насколько сильно Земля способна меняться за миллионы лет.