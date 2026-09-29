Как пережить осень и зиму без хандры: самые важные правила

Осенью многие замечают, что стало труднее вставать, хочется спать и сладкого, а настроение портится. Это не лень и не слабость характера. Короткий световой день сбивает внутренние часы, а еще осенью у людей особенно часто болят суставы и в целом они чаще болеют. К счастью, этот тяжелый период можно пережить, если соблюдать несколько правил.

Дневной свет каждый день, даже в пасмурную погоду

Зимой нам мешает не столько холод, сколько нехватка света. Свет настраивает внутренние часы. Когда утром и вечером темно, а весь день проходит при лампах, организму трудно понять, когда бодрствовать, а когда готовиться ко сну. Поэтому выходите на улицу каждый день, пока светло, хотя бы на 20–30 минут, например в обеденный перерыв. Утром или в первой половине дня еще лучше. Минздрав тоже связывает осеннюю сонливость с коротким днем и советует регулярно гулять.

Стабильный подъем и 7–9 часов сна

Зимой хочется спать дольше, но спать по пять часов в будни и валяться до двух часов дня в выходные вредно. Внутренним часам важнее ровный график. Большинству взрослых нужно около 7–9 часов сна, а вставать лучше примерно в одно и то же время, даже в субботу. Иначе каждый понедельник организм перестраивается заново, и усталость копится. Вечером приглушайте свет.

Движение раньше мотивации

Ждать мотивации тут бесполезно: обычно сначала выходишь на прогулку и только потом чувствуешь себя лучше. Регулярные нагрузки связаны с тем, что симптомы тревоги и депрессии становятся слабее. ВОЗ советует взрослым не меньше 150 минут умеренной активности в неделю, то есть примерно 20–30 минут в день. Спортзал для этого не нужен, быстрая ходьба тоже считается. Хороший зимний минимум — полчаса ходьбы пять раз в неделю. Если это пока слишком много, начните с десяти минут.

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Приятные дела раньше хорошего настроения

Плохое настроение легко затягивает в замкнутый круг. Ничего не хочется, человек сидит дома, приятного в жизни становится меньше, и настроение падает еще сильнее. Разорвать этот круг помогает поведенческая активация. Это метод, при котором вы возвращаете в жизнь привычные радости, не дожидаясь, пока на них появится желание. Подойдет что угодно: кино по пятницам, гитара, настольные игры, готовка, бассейн, поездка за город. Главное — заранее вписать в календарь события, которых можно ждать, чтобы дни не сводились к схеме «работа, темнота, диван, сон».

Встречи и звонки вместо зимней изоляции

В темноте и холоде легко перейти в режим «дом, доставка и никого не видеть». Несколько дней так пожить нормально, но если это тянется месяцами, изоляция начинает вредить психике. ВОЗ считает крепкие связи с людьми важной частью заботы о здоровье и при симптомах депрессии советует не терять контакт с родными и друзьями. Вечеринки каждую неделю для этого не нужны. Иногда хватает регулярного обеда с коллегой, прогулки с другом или звонка родителям.

Обычная еда вместо печенья и перекусов

Когда сил мало, хочется быстрого удовольствия, и рука тянется к выпечке и конфетам. Запрещать себе вкусное не нужно. Важнее, чтобы кофе, печенье и перекусы на бегу не заменили нормальную еду. Роспотребнадзор советует осенью питаться разнообразно, есть овощи, фрукты, рыбу и другие привычные полноценные продукты. Специальная «диета от депрессии» не нужна, достаточно есть обычную еду в нормальном режиме.

Алкоголь плохо помогает от зимней тоски

Бокал вечером может ненадолго расслабить, поэтому выпивка легко становится зимним ритуалом: холодно, темно, устал, выпил. Но бороться так с плохим настроением — плохая идея. ВОЗ отмечает связь алкоголя с депрессией и тревожными расстройствами и при симптомах депрессии советует отказаться от спиртного или хотя бы пить меньше. Особенно тревожно, когда выпивка превращается в ответ на плохое самочувствие: «мне плохо, значит, надо выпить».

Об этом должны знать все: Алкоголь в малых дозах вредит мозгу даже сильнее, чем считалось

Расписание приятных дел на всю зиму

Летом радости случаются сами: светло допоздна, друзья зовут гулять, проще выбраться на природу. Осенью такого становится меньше, поэтому режим лучше выстроить намеренно. Звучит слишком просто, но именно сон, движение, отдых, хобби и общение Роспотребнадзор называет основой психического благополучия осенью. Неделя может выглядеть так:

понедельник и четверг вечером — прогулка или спорт;

пятница — кино;

суббота — встреча с друзьями;

воскресенье — долгая прогулка;

каждый день — обед не за компьютером.

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Светотерапия при сезонной депрессии

Иногда дело уже не в нелюбви к ноябрю. Есть сезонное аффективное расстройство: это вид депрессии, при котором приступы повторяются примерно в одно и то же время года, чаще осенью и зимой. Российские клинические рекомендации называют светотерапию одним из методов ее лечения. Для светотерапии нужны специальные лампы яркого белого света. В материале Минздрава речь идет о приборах примерно на 10 000 люкс, перед которыми обычно сидят утром по 20–30 минут. Если каждую осень или зиму настроение сильно падает, сначала обсудите это с врачом, а уже потом берите лампу.

Признаки депрессии, которые нельзя списывать на хандру

Плохое настроение после отпуска или после трех недель дождя само по себе еще не депрессия. Насторожиться стоит, если две недели и дольше почти каждый день, большую часть дня держатся подавленность и ощущение пустоты или пропадает интерес к тому, что раньше нравилось. Могут появиться и другие признаки:

сильная усталость;

проблемы со сном;

изменения аппетита или веса;

трудно сосредоточиться;

чувство собственной бесполезности или сильная вина;

нет надежды на будущее;

мысли о смерти.

Прогулки, спорт и режим в таком случае все равно полезны, но заменять ими помощь специалиста не стоит. Депрессию лечат, в том числе психотерапией, а при необходимости врач назначит лекарства. Если появились мысли о нанесении себе вреда, помощь нужна срочно: звоните по единому номеру экстренных служб 112.

Простой зимний режим на каждый день

Перестраивать всю жизнь не нужно. Достаточно вставать примерно в одно время, днем хотя бы ненадолго выходить на свет, каждый день двигаться, нормально есть, не бросать друзей и любимые занятия, а вечером постепенно убавлять свет и экраны.

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Осенне-зимний спад самочувствия действительно бывает, но никто не обязан всю зиму ходить вялым и подавленным. Если же каждую осень жизнь будто выключается на несколько месяцев, дело не в характере и не в «ненависти к зиме». Это может быть медицинская проблема, и ее стоит обсудить с врачом.