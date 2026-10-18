Почему кошка спит на вашей одежде, хотя рядом есть удобная лежанка

Оставили на кровати свитер или стопку чистого белья — и через несколько минут там уже спит кошка. Причём мягкая лежанка рядом может оставаться совершенно нетронутой. Иногда питомца привлекает даже запах пота хозяина, который нам самим не кажется приятным. Но дело не только в запахах: кошки выбирают место для сна сразу по нескольким признакам.

Знакомый запах помогает кошке чувствовать себя спокойнее

Для кошки ваша одежда — не просто ткань. Она сохраняет индивидуальный запах человека, который животное хорошо знает. И этот запах может создавать ощущение привычной, безопасной обстановки.

В исследовании 2025 года выяснилось, что кошки способны различать запахи знакомых и незнакомых людей. Запах чужого человека они обнюхивали заметно дольше, чем запах своего хозяина.

Поэтому ношеная футболка или домашний халат могут особенно привлекать кошку, когда вас нет рядом. Но это не обязательно означает, что питомец тоскует. Хотя скучать по хозяину кошки действительно способны.

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Одежда может быть удобнее даже самой мягкой лежанки

У свитера есть ещё одно преимущество: он легко собирается в складки, подстраивается под тело и сохраняет тепло. Особенно если вы только что его сняли или оставили нагретым после глажки.

По данным специалистов, кошки предпочитают тёплые, удобные и безопасные места для отдыха. Поэтому они могут часами спать на сложенных вещах, хотя рядом стоит дорогая лежанка.

А почему кошка иногда выбирает даже чистое бельё, которое почти не пахнет хозяином? Здесь важнее сама поверхность: мягкая ткань, удобные складки и расположение вещей. К тому же стопка одежды может лежать именно там, где кошка любит отдыхать.

Кошка привыкает к любимым вещам и оставляет на них свой запах

Если кошка однажды удобно устроилась на вашей кофте и её никто не потревожил, она вполне может вернуться туда снова. Удачное место для сна быстро становится привычным, особенно если оно постоянно доступно.

Кошки вообще любят привычный распорядок дня. А ещё они трутся мордочкой о предметы, оставляя собственные пахучие метки. Получается, что одежда со временем может пахнуть не только вами, но и самой кошкой.

Иногда питомец перед сном начинает перебирать ткань лапами. Эта привычка мять мягкие вещи сохраняется с детства и часто сопровождает расслабленное состояние. Никакого желания специально помять вашу одежду здесь нет.

Лежанку можно сделать привлекательнее без принуждения

Проблема нередко заключается не в самой лежанке, а в месте, где она стоит. Кошка может избегать её из-за сквозняка, шума, постоянного движения людей или просто неудобной формы.

Чтобы питомец заинтересовался своим местом, попробуйте несколько простых приёмов:

Переставьте лежанку туда, где кошка уже любит спать : например, ближе к дивану или в тихий угол комнаты.

: например, ближе к дивану или в тихий угол комнаты. Положите внутрь ношеную футболку или знакомый плед с вашим запахом.

Учитывайте предпочтения кошки: одним нравятся высокие бортики, другим — просторные плоские подстилки.

Не заставляйте животное лежать на новом месте. Лучше поощрять его, когда оно само туда приходит.

При этом совсем не обязательно полностью отучать кошку от вашей одежды. Если она просто спокойно на ней спит, ничего плохого в этом нет.

Резкая перемена привычек иногда говорит о проблемах

Если кошка всегда любила лежать на вещах, нормально ест, играет и ведёт себя как обычно, причин беспокоиться нет. Но внезапное изменение привычных мест для сна заслуживает внимания.

Например, питомец раньше спал на открытой кровати, а теперь постоянно прячется в шкафу среди одежды. Особенно насторожить должны вялость, потеря аппетита, нежелание прыгать или изменения в использовании лотка.

Ветеринарные рекомендации предупреждают: подобные перемены могут быть связаны со стрессом, болью или болезнью. Если они возникли резко или сопровождаются другими симптомами, лучше показать кошку ветеринару.