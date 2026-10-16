Новый Tesla Roadster умеет летать: как Илон Маск заставил машину прыгать через автомобили

Илон Маск продемонстрировал миру новый автомобиль, им стал Tesla Roadster. Прототип ждали с 2017 года, и теперь он выглядит совсем иначе: футуристичный дизайн, отсылки к Cybertruck и презентация, больше похожая на трюковое шоу. Машина заехала по рампе, сделала переворот в воздухе и приземлилась. Потом подпрыгнула с места и перелетела через пять автомобилей, стоявших в ряд. Крыльев и пропеллеров у неё нет, но выглядит это как настоящий полёт. При этом цену и точную дату продаж так и не назвали — только 2028 год. А самая эффектная версия, как выяснилось, на дороги общего пользования не допущена.

Трюки в Уэйко: рампа, переворот и прыжок через пять машин

Прототип Roadster компания Tesla впервые показала ещё в 2017 году. Почти через десять лет машина выглядит иначе: дизайн стал более футуристичным и теперь напоминает пикап Cybertruck. Да и сама презентация больше походила на трюковое шоу, чем на обычный показ автомобиля.

На сцене в Уэйко (штат Техас) построили многоэтажную рампу. Roadster заехал по ней наверх благодаря очень сильной прижимной силе, то есть силе, которая прижимает машину к поверхности и не даёт ей сорваться. Съезжая с вершины, автомобиль сделал кикфлип, переворот вокруг продольной оси, как у скейтбордистов, и мягко опустился на сцену.

Во втором трюке трамплин уже не понадобился. Roadster подъехал к пяти машинам Tesla, стоявшим в ряд, подпрыгнул с места, перевернулся в воздухе и приземлился за ними.

Сжатый воздух вместо крыльев: устройство трюковой системы

Крыльев и пропеллеров у машины нет, и в обычном смысле она не летает. Трюки выполняются с помощью двигателей на холодном газе. По сути, это сопла, через которые под большим давлением выпускается воздух. Принцип тот же, что у надутого воздушного шарика, который отпустили: воздух вырывается в одну сторону, а шарик летит в другую.

Для этого в Roadster стоят два баллона со сжатым воздухом сверхвысокого давления. Их общий объём составляет 600 литров, и в них помещается около 250 кг воздуха. Ничего не горит, поэтому газ и называют холодным.

Маск описал возможности машины с привычным размахом. По его словам, Roadster может летать как ракета, крутить бочки и выполнять «невероятные гимнастические трюки». Он сразу оговорился, что это «не обязательно автомобиль, оптимизированный под безопасность». Иначе говоря, трюки делались ради зрелища, а не ради удобства в повседневной езде.

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Три версии Roadster: Performance, Thrust и Rocket

После презентации Tesla опубликовала в соцсети X описание трёх комплектаций. Они заметно различаются по назначению: от машины для обычных дорог до версии, которую на дороги не выпустят. Скорости ниже пересчитаны из миль в километры, 60 миль в час примерно равны 97 км/ч.

Версия Разгон до 97 км/ч Особенности Performance, «для дорог» менее 1,6 с Базовая, двухместная, целевой запас хода больше 300 миль (около 480 км) Thrust, «для гонок» менее 0,9 с Дополнительная тяга, ограниченный тираж Rocket, «для полётов» менее 0,59 с Одноместная, больше 230 миль в час (около 370 км/ч), только по приглашению

На сцене выступала именно флагманская версия Rocket. При этом Tesla прямо пишет, что она не одобрена для дорог общего пользования. Так что самый эффектный вариант будет скорее дорогой игрушкой для закрытых площадок, чем машиной, на которой можно съездить в магазин.

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Для обычного покупателя ориентиром остаётся Performance. Разгон быстрее 1,6 секунды всё равно очень высокий для серийной машины, а заявленный запас хода сопоставим с запасом хода многих современных электромобилей.

Разгон за 0,81 секунды: рекорд не для продажи

Tesla обещает, что Roadster разгоняется до 97 км/ч меньше чем за секунду. На презентации машина действительно показала 0,81 секунды. Но такая конфигурация вряд ли появится в продаже, и цифра скорее демонстрирует, на что способна технология.

С салоном тоже стоит дождаться серийной версии. Спорткары с низкой посадкой часто тесноваты, и многие из них неудобны для высоких водителей. Как в этом смысле покажет себя Roadster, станет понятно только после выхода серийных машин.

Предзаказ за 50 тысяч долларов без цены и даты

После мероприятия Tesla снова начала принимать заказы на Roadster. Сначала нужно внести 5 тысяч долларов, а в течение 10 дней доплатить ещё 45 тысяч, иначе заказ аннулируют. В сумме выходит 50 тысяч долларов, ровно столько Tesla просила за предзаказ Roadster в 2017 году.

При этом окончательную цену машины компания не назвала, точную дату начала продаж тоже. Маск указал только на 2028 год. Покупатели первого Roadster ждут свои машины с 2017 года, так что к любым срокам стоит относиться осторожно.

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Если дело дойдёт до серийного выпуска, Roadster может стать коллекционной редкостью, особенно версии Thrust и Rocket с ограниченным тиражом. Ценность на рынке зависит не только от технологий: даже провальные автомобили 80-х со временем заметно подорожали. Пока главный вопрос в другом: успеет ли Tesla выпустить Roadster в 2028 году.