Какой POCO купить на распродаже 11.11: сравнили X8, X8 Pro и X8 Pro Max

Распродажа 11.11 каждый год подкидывает одну и ту же задачу. Скидок много, а понять, за что вы платите, все сложнее. С линейкой POCO X8 все еще запутаннее: три модели с почти одинаковыми названиями, у всех большие батареи и яркие экраны, а цены при этом отличаются заметно. Хочется не переплатить за мощность, которая вам не нужна, и не взять слабую модель там, где нужен запас. При этом у каждого из трех смартфонов есть своя особенность, которой у соседей нет, и именно она обычно решает выбор. Ниже разберемся, чем X8, X8 Pro и X8 Pro Max отличаются на деле, кому какой подойдет и где их купить.
Три POCO X8 похожи только по названию
Если смотреть на линейку целиком, POCO поделила ее не по размеру, а по задачам. Базовый X8 сделан вокруг батареи, X8 Pro вокруг игр в компактном корпусе, а X8 Pro Max пытается закрыть все сразу и дотянуть до флагманов. Про базовую модель у нас уже выходил материал, где POCO X8 назвали новым народным смартфоном, и это определение во многом справедливо.
Разница видна уже в таблице. Я собрал в нее только то, что влияет на выбор: процессор, экран, батарею, зарядку и камеры. Цифры AnTuTu взяты из данных POCO, на конкретных экземплярах результат может гулять в зависимости от прошивки и температуры.
|Параметр
|POCO X8
|POCO X8 Pro
|POCO X8 Pro Max
|Процессор
|Snapdragon 6s Gen 4
|Dimensity 8500-Ultra, 4 нм
|Dimensity 9500s, 3 нм
|AnTuTu (данные POCO)
|около 940 000
|2 283 558
|3 085 998
|Память
|LPDDR4X + UFS 4.1
|LPDDR5X + UFS 4.1, до 12/512 ГБ
|LPDDR5X 9600 + UFS 4.1, до 12/512 ГБ
|Экран
|6,83″, 1.5K, 120 Гц, плоский
|6,59″, 1.5K, 120 Гц, AMOLED
|6,83″, 1.5K, 120 Гц, AMOLED
|Пиковая яркость
|3500 нит
|3500 нит
|3500 нит
|Батарея
|8340 мА·ч
|6500 мА·ч
|8500 мА·ч
|Зарядка / реверс
|67 Вт / 22,5 Вт
|100 Вт / 27 Вт
|100 Вт / 27 Вт
|Камеры
|50 Мп с OIS
|50 Мп Sony IMX882 с OIS + 8 Мп ширик
|50 Мп Light Fusion 600 с OIS + 8 Мп ширик
|Защита
|IP66, IP68, IP69, IP69K
|IP66, IP68, IP69, IP69K
|IP66, IP68, IP69, IP69K
Защита от воды и пыли у всех трех одинаковая, яркость на бумаге тоже. Учтите, что 3500 нит — это пик на 25% площади экрана, а не яркость белого листа на весь дисплей. Поэтому сравнивать модели стоит по процессору, батарее и камерам. Там пропасть.
POCO X8 живет дольше всех в своем классе
Главное в базовом X8 — аккумулятор на 8340 мА·ч. Это самая большая батарея за всю историю серии X. У прошлого POCO X7 было 5110 мА·ч, то есть прибавка составила 3230 мА·ч, или примерно 63%. Батарея кремний-углеродная, поэтому корпус при такой емкости не превратился в кирпич. POCO отдельно пишет, что аккумулятор прошел испытания на 1600 циклов зарядки, то есть его рассчитывали на годы, а не на сезон. Реальное время работы, конечно, зависит от сети, яркости и того, сколько вы сидите в играх.
Зарядка здесь на 67 Вт. По официальным тестам POCO, за 30 минут батарея набирает 45%. Немного, если сравнивать со старшими моделями, но при такой емкости это почти 3800 мА·ч за полчаса. А еще X8 умеет отдавать энергию по проводу на 22,5 Вт: можно подзарядить наушники, часы или выручить чужой телефон с разряженным аккумулятором.
Внутри стоит Snapdragon 6s Gen 4 с памятью LPDDR4X и накопителем UFS 4.1. В AnTuTu V11 POCO насчитала около 940 000 баллов. Для мессенджеров, навигатора, банковских приложений и соцсетей запаса хватает с головой, в простые игры тоже можно играть. Тяжелые проекты на максимальных настройках лучше оставить старшим братьям.
Экран большой: 6,83 дюйма, разрешение 1.5K и 120 Гц. Дисплей плоский, на нем M10 светоизлучающий материал и набор функций Xiaomi Vision Care для комфортного чтения вечером. Сам корпус тоже обновили. Задняя панель теперь двухсоставная, а цветов три: черный, белый и оранжевый. Плюс полный набор защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K. Нырять с ним в бассейн специально я бы все равно не стал: защита проверена в лабораторных условиях и не вечна.
С камерами POCO схитрила меньше всего. Основной модуль на 50 Мп со стабилизацией OIS, а для обработки снимков есть ИИ-инструменты. Ширика и телевика у X8 нет, так что если вы часто снимаете пейзажи или большие компании, присмотритесь к Pro.
Тот же смартфон есть и на Ozon. Там удобнее, если хотите забрать покупку в пункте выдачи у дома. Перед оплатой сверьте объем памяти и цвет, у разных продавцов наборы могут отличаться.
X8 Pro вмещает игровой процессор в компактный корпус
POCO X8 Pro стал первым в мире смартфоном на Dimensity 8500-Ultra. Чип собран по 4-нм техпроцессу, а в AnTuTu, по данным POCO, набирает 2 283 558 баллов. Это в два с лишним раза больше, чем у базового X8. По данным POCO, графика у этого чипа прибавила 25%, и появилась аппаратная трассировка лучей: свет и отражения в играх выглядят реалистичнее. Если вы выбираете Android вместо айфона, загляните в нашу подборку, где мы собрали 10 Android-смартфонов вместо iPhone.
Память быстрая, LPDDR5X и UFS 4.1, максимум 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной. За стабильность в долгих сессиях отвечают две вещи. WildBoost Optimization подстраивает частоты процессора, графики и памяти, чтобы fps не проседал. А система охлаждения 3D IceLoop площадью 5300 мм² отводит тепло, когда вы час играете без перерыва.
Экран меньше, чем у соседей: 6,59 дюйма. И это скорее плюс. Пользоваться одной рукой удобнее, а рамки тонкие. Дисплей AMOLED на панели M10 с новым красным светоизлучающим материалом, который, по данным POCO, повышает эффективность на 20%. Пиковая яркость 3500 нит, касания обрабатываются с 24-кратным сверхразрешением, есть Game HDR. Для глаз предусмотрен ШИМ 3840 Гц и сразу три сертификата TÜV Rheinland.
Самая заметная фишка X8 Pro — RGB-подсветка вокруг камер. Она встроена в двойное кольцо на задней панели, умеет светиться восемью цветами и реагирует на уведомления, зарядку, игры и съемку. Корпус из стекла с металлической рамкой, спереди Gorilla Glass 7i, защита та же, что у всей линейки, вплоть до IP69K.
Батарея здесь меньше, 6500 мА·ч, зато зарядка на 100 Вт быстро возвращает ее к жизни. Реверсивная проводная зарядка тоже мощнее, 27 Вт. Камеры серьезнее, чем у X8: основной модуль Sony IMX882 на 50 Мп с OIS, ширик на 8 Мп и фронталка на 20 Мп. Еще есть стереодинамики, два микрофона, подэкранный сканер отпечатков и HyperOS 3 из коробки.
Отдельно отмечу Xiaomi Offline Communication. Функция впервые появилась в серии X Pro и позволяет оставаться на связи там, где сотовой сети нет. Для походов и поездок за город вещь полезная.
Купить POCO X8 Pro на AliExpress
На Ozon эта модель тоже продается. С учетом того, что пункты выдачи маркетплейса есть чуть ли не в каждом дворе, многим такой вариант доставки понравится гораздо больше, чем с AliExpress.
X8 Pro Max берет батареей и почти флагманским чипом
X8 Pro Max первым в мире получил Dimensity 9500s. Это 3-нм чип, где все восемь ядер большие, по схеме 4+4. В AnTuTu POCO намеряла 3 085 998 баллов, на 800 тысяч больше, чем у X8 Pro. Оперативка LPDDR5X на 9600 Мбит/с, накопитель UFS 4.1, максимум 12 и 512 ГБ. Если хочется именно Snapdragon и еще больше мощности, у нас есть материал о том, как POCO F9 Pro и F9 Ultra поступили в продажу.
Для игр тут собрали весь набор. WildBoost заранее просчитывает нагрузку на каждый кадр, чтобы не было рывков. Умная частота кадров выводит до 120 fps в Honkai: Star Rail и Genshin Impact, а апскейл поднимает картинку до разрешения экрана 2772 на 1280. Охлаждение LiquidCool с камерой 3D IceLoop на 5800 мм² снижает температуру чипа на 3 градуса. Цифра скромная, но в долгой игре и она играет на стабильность.
Вторая причина брать Pro Max — батарея на 8500 мА·ч. Это самый большой аккумулятор в истории POCO, и компания обещает два дня работы. После 1600 циклов он сохраняет не меньше 80% емкости, по подсчетам POCO это около шести лет обычного использования. Зарядка на 100 Вт наливает 50% за 24 минуты, а поддержка 100 Вт PPS позволяет быстро заряжаться и от сторонних блоков. Реверс по проводу на 27 Вт превращает смартфон в повербанк для наушников или второго телефона.
Экран 6,83 дюйма, 1.5K, 120 Гц, AMOLED на той же панели M10 и с пиковой яркостью 3500 нит. Под ним ультразвуковой сканер отпечатков, а рамки вокруг дисплея сделали тоньше. ШИМ 3840 Гц и три сертификата TÜV Rheinland тоже на месте. Звук неожиданно сильный: два симметричных динамика 1115F, Hi-Res Audio, Dolby Atmos и режим усиления громкости на 400%. Для тихого вечера есть ночной режим с низкой громкостью.
Камеры как у Pro, но с другим основным сенсором: Light Fusion 600 на 50 Мп с OIS, ширик на 8 Мп и фронталка на 20 Мп. Корпус из стекловолокна с металлической рамкой. Такая задняя панель легче и прочнее стеклянной при падении, а прочность подтверждена тестами SGS. Защита IP66, IP68, IP69 и IP69K. Плюс поддержка eSIM и HyperOS 3 из коробки.
Купить POCO X8 Pro Max на AliExpress
На Ozon продается и POCO X8 Pro Max. Нужна быстрая доставка в удобный пункт выдачи или просто не хочется связываться с AliExpress, тогда вам точно на Ozon.
Купить POCO X8 Pro Max на Ozon
Батарея, игры или все сразу
Если смартфон нужен для связи, навигации, банков и видео, а главное раздражение — вечный поиск розетки, берите базовый POCO X8. Его батарея на 8340 мА·ч перекрывает почти любой сценарий, а мощности хватает на все повседневное. Одна камера без ширика — честная цена за такой запас автономности.
X8 Pro — для тех, кто играет и не любит лопаты. Компактный корпус на 6,59 дюйма, быстрый чип с трассировкой лучей и зарядка на 100 Вт. Батарея меньше, но за 20-30 минут на зарядке это перестает быть проблемой. А RGB-подсветка — приятный бонус, если вам нравятся такие штуки.
X8 Pro Max имеет смысл, если хочется всего и сразу: мощности почти флагманского уровня, самой большой батареи и громких динамиков. Он дороже, но разница уходит на вещи, которые ощущаются каждый день. Тем, кто снимает много и в разных условиях, ширик в Pro и Pro Max тоже пригодится.
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