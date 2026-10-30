Какой POCO купить на распродаже 11.11: сравнили X8, X8 Pro и X8 Pro Max

Распродажа 11.11 каждый год подкидывает одну и ту же задачу. Скидок много, а понять, за что вы платите, все сложнее. С линейкой POCO X8 все еще запутаннее: три модели с почти одинаковыми названиями, у всех большие батареи и яркие экраны, а цены при этом отличаются заметно. Хочется не переплатить за мощность, которая вам не нужна, и не взять слабую модель там, где нужен запас. При этом у каждого из трех смартфонов есть своя особенность, которой у соседей нет, и именно она обычно решает выбор. Ниже разберемся, чем X8, X8 Pro и X8 Pro Max отличаются на деле, кому какой подойдет и где их купить.

Три POCO X8 похожи только по названию

Если смотреть на линейку целиком, POCO поделила ее не по размеру, а по задачам. Базовый X8 сделан вокруг батареи, X8 Pro вокруг игр в компактном корпусе, а X8 Pro Max пытается закрыть все сразу и дотянуть до флагманов. Про базовую модель у нас уже выходил материал, где POCO X8 назвали новым народным смартфоном, и это определение во многом справедливо.

Разница видна уже в таблице. Я собрал в нее только то, что влияет на выбор: процессор, экран, батарею, зарядку и камеры. Цифры AnTuTu взяты из данных POCO, на конкретных экземплярах результат может гулять в зависимости от прошивки и температуры.

Параметр POCO X8 POCO X8 Pro POCO X8 Pro Max Процессор Snapdragon 6s Gen 4 Dimensity 8500-Ultra, 4 нм Dimensity 9500s, 3 нм AnTuTu (данные POCO) около 940 000 2 283 558 3 085 998 Память LPDDR4X + UFS 4.1 LPDDR5X + UFS 4.1, до 12/512 ГБ LPDDR5X 9600 + UFS 4.1, до 12/512 ГБ Экран 6,83″, 1.5K, 120 Гц, плоский 6,59″, 1.5K, 120 Гц, AMOLED 6,83″, 1.5K, 120 Гц, AMOLED Пиковая яркость 3500 нит 3500 нит 3500 нит Батарея 8340 мА·ч 6500 мА·ч 8500 мА·ч Зарядка / реверс 67 Вт / 22,5 Вт 100 Вт / 27 Вт 100 Вт / 27 Вт Камеры 50 Мп с OIS 50 Мп Sony IMX882 с OIS + 8 Мп ширик 50 Мп Light Fusion 600 с OIS + 8 Мп ширик Защита IP66, IP68, IP69, IP69K IP66, IP68, IP69, IP69K IP66, IP68, IP69, IP69K

Защита от воды и пыли у всех трех одинаковая, яркость на бумаге тоже. Учтите, что 3500 нит — это пик на 25% площади экрана, а не яркость белого листа на весь дисплей. Поэтому сравнивать модели стоит по процессору, батарее и камерам. Там пропасть.

POCO X8 живет дольше всех в своем классе

Главное в базовом X8 — аккумулятор на 8340 мА·ч. Это самая большая батарея за всю историю серии X. У прошлого POCO X7 было 5110 мА·ч, то есть прибавка составила 3230 мА·ч, или примерно 63%. Батарея кремний-углеродная, поэтому корпус при такой емкости не превратился в кирпич. POCO отдельно пишет, что аккумулятор прошел испытания на 1600 циклов зарядки, то есть его рассчитывали на годы, а не на сезон. Реальное время работы, конечно, зависит от сети, яркости и того, сколько вы сидите в играх.

Зарядка здесь на 67 Вт. По официальным тестам POCO, за 30 минут батарея набирает 45%. Немного, если сравнивать со старшими моделями, но при такой емкости это почти 3800 мА·ч за полчаса. А еще X8 умеет отдавать энергию по проводу на 22,5 Вт: можно подзарядить наушники, часы или выручить чужой телефон с разряженным аккумулятором.

Внутри стоит Snapdragon 6s Gen 4 с памятью LPDDR4X и накопителем UFS 4.1. В AnTuTu V11 POCO насчитала около 940 000 баллов. Для мессенджеров, навигатора, банковских приложений и соцсетей запаса хватает с головой, в простые игры тоже можно играть. Тяжелые проекты на максимальных настройках лучше оставить старшим братьям.

Экран большой: 6,83 дюйма, разрешение 1.5K и 120 Гц. Дисплей плоский, на нем M10 светоизлучающий материал и набор функций Xiaomi Vision Care для комфортного чтения вечером. Сам корпус тоже обновили. Задняя панель теперь двухсоставная, а цветов три: черный, белый и оранжевый. Плюс полный набор защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K. Нырять с ним в бассейн специально я бы все равно не стал: защита проверена в лабораторных условиях и не вечна.

С камерами POCO схитрила меньше всего. Основной модуль на 50 Мп со стабилизацией OIS, а для обработки снимков есть ИИ-инструменты. Ширика и телевика у X8 нет, так что если вы часто снимаете пейзажи или большие компании, присмотритесь к Pro.

Купить POCO X8 на AliExpress

Тот же смартфон есть и на Ozon. Там удобнее, если хотите забрать покупку в пункте выдачи у дома. Перед оплатой сверьте объем памяти и цвет, у разных продавцов наборы могут отличаться.

Купить POCO X8 на Ozon

X8 Pro вмещает игровой процессор в компактный корпус

POCO X8 Pro стал первым в мире смартфоном на Dimensity 8500-Ultra. Чип собран по 4-нм техпроцессу, а в AnTuTu, по данным POCO, набирает 2 283 558 баллов. Это в два с лишним раза больше, чем у базового X8. По данным POCO, графика у этого чипа прибавила 25%, и появилась аппаратная трассировка лучей: свет и отражения в играх выглядят реалистичнее. Если вы выбираете Android вместо айфона, загляните в нашу подборку, где мы собрали 10 Android-смартфонов вместо iPhone.

Память быстрая, LPDDR5X и UFS 4.1, максимум 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной. За стабильность в долгих сессиях отвечают две вещи. WildBoost Optimization подстраивает частоты процессора, графики и памяти, чтобы fps не проседал. А система охлаждения 3D IceLoop площадью 5300 мм² отводит тепло, когда вы час играете без перерыва.

Экран меньше, чем у соседей: 6,59 дюйма. И это скорее плюс. Пользоваться одной рукой удобнее, а рамки тонкие. Дисплей AMOLED на панели M10 с новым красным светоизлучающим материалом, который, по данным POCO, повышает эффективность на 20%. Пиковая яркость 3500 нит, касания обрабатываются с 24-кратным сверхразрешением, есть Game HDR. Для глаз предусмотрен ШИМ 3840 Гц и сразу три сертификата TÜV Rheinland.

Самая заметная фишка X8 Pro — RGB-подсветка вокруг камер. Она встроена в двойное кольцо на задней панели, умеет светиться восемью цветами и реагирует на уведомления, зарядку, игры и съемку. Корпус из стекла с металлической рамкой, спереди Gorilla Glass 7i, защита та же, что у всей линейки, вплоть до IP69K.

Батарея здесь меньше, 6500 мА·ч, зато зарядка на 100 Вт быстро возвращает ее к жизни. Реверсивная проводная зарядка тоже мощнее, 27 Вт. Камеры серьезнее, чем у X8: основной модуль Sony IMX882 на 50 Мп с OIS, ширик на 8 Мп и фронталка на 20 Мп. Еще есть стереодинамики, два микрофона, подэкранный сканер отпечатков и HyperOS 3 из коробки.

Отдельно отмечу Xiaomi Offline Communication. Функция впервые появилась в серии X Pro и позволяет оставаться на связи там, где сотовой сети нет. Для походов и поездок за город вещь полезная.

Купить POCO X8 Pro на AliExpress

На Ozon эта модель тоже продается. С учетом того, что пункты выдачи маркетплейса есть чуть ли не в каждом дворе, многим такой вариант доставки понравится гораздо больше, чем с AliExpress.

Купить POCO X8 Pro на Ozon

X8 Pro Max берет батареей и почти флагманским чипом

X8 Pro Max первым в мире получил Dimensity 9500s. Это 3-нм чип, где все восемь ядер большие, по схеме 4+4. В AnTuTu POCO намеряла 3 085 998 баллов, на 800 тысяч больше, чем у X8 Pro. Оперативка LPDDR5X на 9600 Мбит/с, накопитель UFS 4.1, максимум 12 и 512 ГБ. Если хочется именно Snapdragon и еще больше мощности, у нас есть материал о том, как POCO F9 Pro и F9 Ultra поступили в продажу.

Для игр тут собрали весь набор. WildBoost заранее просчитывает нагрузку на каждый кадр, чтобы не было рывков. Умная частота кадров выводит до 120 fps в Honkai: Star Rail и Genshin Impact, а апскейл поднимает картинку до разрешения экрана 2772 на 1280. Охлаждение LiquidCool с камерой 3D IceLoop на 5800 мм² снижает температуру чипа на 3 градуса. Цифра скромная, но в долгой игре и она играет на стабильность.

Вторая причина брать Pro Max — батарея на 8500 мА·ч. Это самый большой аккумулятор в истории POCO, и компания обещает два дня работы. После 1600 циклов он сохраняет не меньше 80% емкости, по подсчетам POCO это около шести лет обычного использования. Зарядка на 100 Вт наливает 50% за 24 минуты, а поддержка 100 Вт PPS позволяет быстро заряжаться и от сторонних блоков. Реверс по проводу на 27 Вт превращает смартфон в повербанк для наушников или второго телефона.

Экран 6,83 дюйма, 1.5K, 120 Гц, AMOLED на той же панели M10 и с пиковой яркостью 3500 нит. Под ним ультразвуковой сканер отпечатков, а рамки вокруг дисплея сделали тоньше. ШИМ 3840 Гц и три сертификата TÜV Rheinland тоже на месте. Звук неожиданно сильный: два симметричных динамика 1115F, Hi-Res Audio, Dolby Atmos и режим усиления громкости на 400%. Для тихого вечера есть ночной режим с низкой громкостью.

Камеры как у Pro, но с другим основным сенсором: Light Fusion 600 на 50 Мп с OIS, ширик на 8 Мп и фронталка на 20 Мп. Корпус из стекловолокна с металлической рамкой. Такая задняя панель легче и прочнее стеклянной при падении, а прочность подтверждена тестами SGS. Защита IP66, IP68, IP69 и IP69K. Плюс поддержка eSIM и HyperOS 3 из коробки.

Купить POCO X8 Pro Max на AliExpress

На Ozon продается и POCO X8 Pro Max. Нужна быстрая доставка в удобный пункт выдачи или просто не хочется связываться с AliExpress, тогда вам точно на Ozon.

Купить POCO X8 Pro Max на Ozon

Батарея, игры или все сразу

Если смартфон нужен для связи, навигации, банков и видео, а главное раздражение — вечный поиск розетки, берите базовый POCO X8. Его батарея на 8340 мА·ч перекрывает почти любой сценарий, а мощности хватает на все повседневное. Одна камера без ширика — честная цена за такой запас автономности.

X8 Pro — для тех, кто играет и не любит лопаты. Компактный корпус на 6,59 дюйма, быстрый чип с трассировкой лучей и зарядка на 100 Вт. Батарея меньше, но за 20-30 минут на зарядке это перестает быть проблемой. А RGB-подсветка — приятный бонус, если вам нравятся такие штуки.

X8 Pro Max имеет смысл, если хочется всего и сразу: мощности почти флагманского уровня, самой большой батареи и громких динамиков. Он дороже, но разница уходит на вещи, которые ощущаются каждый день. Тем, кто снимает много и в разных условиях, ширик в Pro и Pro Max тоже пригодится.

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